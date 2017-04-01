Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB - » и дает стабильный прогноз. Это единственное из агентств «большой тройки», эксперты которого сохранили рейтинг России на инвестиционном уровне.

В комментарии к решению говорится, что Россия проводит последовательную и заслуживающую доверия политику в ответ на резкое падение цен на нефть. «Гибкий обменный курс, твердая приверженность таргетированию инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили сохранить надежные внешние и бюджетные балансы», — говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что политика таргетирования инфляции продолжает демонстрировать эффективность: средняя инфляция сократилась более чем вдвое в прошлом году и достигла показателя в 7,1%, а в феврале этого года она составила 4,6%, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, благоприятным ценам на продовольственные товары и укреплению рубля. «Fitch ожидает, что центральный банк достигнет целевого уровня инфляции в 4% к середине 2017 года. Центральный банк России намерен поддерживать низкую инфляцию путем укрепления механизмов передачи, укрепления институциональной надежности и устойчивого закрепления ожиданий в соответствии с целевым показателем инфляции», — следует из сообщения агентства.

Эксперты Fitch считают, что дефицит бюджета РФ будет снижен до 2,4% ВВП в текущем году, в следующем — до 1,4% ВВП, тогда как в прошлом году он составил 3,4% ВВП. Благоприятным фоном для этого стали растущие нефтегазовые доходы бюджета и решение о заморозке расходов. Агентство также полагает, что финансовая составляющая страны останется сильной, хотя существуют серьезные риски исполнения бюджетной стратегии.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя это решение Fitch, высказал мнение, что оно «отражает уверенность агентства в устойчивом состоянии государственных финансов и успешности предпринимаемых правительством мер по адаптации экономики России к условиям низких цен на нефть», передает RNS.

Также министр допустил, что со временем рейтинг может быть повышен: «Среди потенциальных факторов, способных в будущем обеспечить повышение кредитного рейтинга России — сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста»,— сказал Силуанов.

Возможность того, что суверенный рейтинг России будет повышен, не исключают и эксперты. По мнению члена совета директоров Бинбанка — в прошлом заместителя министра финансов — Олега Вьюгина, этого можно ожидать, если Банк России и правительство смогут добиться целевого показателя инфляции и снизить ключевую ставку. Он считает, что рейтинг Fitch отражает адаптацию экономики к более низкому уровню цен на нефть. «Да, экономика действительно адаптировалась, и мы, наверное, уже не должны ждать какого-то спада в ближайшие годы, хотя и большого роста тоже не ждем. Вот, видимо, Fitch в этой философии и работал», — приводит РИА Новости слова Вьюгина.

Эксперт полагает, что снижение инфляции может быть достигнуто уже в этом году, и если регулятор снизит ключевую ставку, то, возможно, произойдет «некоторое расширение кредитной активности», и эксперты Fitch смогут вернуться к рассмотрению и повысить на одну ступень суверенный рейтинг. Отметим, что как раз неделю назад был сделан первый шаг в этом направлении: Центробанк снизил ключевую ставку на четверть процента — до 9,75%. Снижение оказалось незначительным и не произвело эффекта, но обозначило дальнейший курс политики ЦБ.

Напомним, что другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor’s всего две недели назад улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного до позитивного, подтвердив его на уровне «BB +». Этот пересмотр прогноза по рейтингу отразил ожидания экспертов S&P, что ВВП вернется на позитивную траекторию роста и что российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы.

Еще месяцем ранее, в феврале, третье из «большой тройки», международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного». Кредитный рейтинг России аналитики агентства подтвердили на так называемом «неинвестиционном» уровне Ba1. Этому решению способствовало повышение стоимости нефти, а также принятие среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, предполагается, что она позволит снизить зависимость правительства от продажи нефти и газа.

В социальных сетях пользователи выражают недовольство проводимой политикой и тем, как правительство реагирует на подобные решения международных агентств. «Безусловно для Силуанова, как для министра РФ, мнение агенства Фич и есть главная оценка его работы! Что там народ думает - плевать, главное рейтинг», — пишет Иоанниди Александр. «Конечно, г-н Силуанов, это прорыв. Это значит, что решения экономического блока на ступень выше мусорных», — заметил Игорь Олейник. «Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. Сейчас и Росстат под присмотром, "повышение уровня жизни россиян" выдает. Да не верят и сами себе»,—считает Татьяна Тутубалина .