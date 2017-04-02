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02 апреля 2017, 18:00
Великобритания Евросоюз Россия

Brexit и «российская агрессия»

Открытка Brexit
Открытка Brexit

«Как кабинет министров замышляет использовать боязнь ЕС Владимира Путина в ходе переговоров по Brexit» – с таким заголовком 1 апреля вышла The Telegraph. В распоряжении издания якобы оказалась аудиозапись обсуждения британскими министрами возможности разыграть карту «российской агрессии» при обсуждении с властями Евросоюза процедуры и условий выхода Великобритании из интеграционного объединения.

Сложно сказать, есть ли в этом сообщении хотя бы доля правды, а возможно, это первоапрельская шутка – однако разговорами Запада об «угрозе России» уже никого не удивишь.

Посыл обсуждения, на запись которого ссылается The Telegraph, довольно прост: чтобы выторговать выгодные с экономической точки зрения условия расставания с ЕС, Великобритания должна подчеркнуть свою значимость в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в условиях «российской агрессии». Некий источник, знакомый с ходом обсуждения, заявил изданию: «Хотя были нюансы, думаю, общее мнение – что мы в выигрышном положении, и европейцы это знают. Мы вступаем в переговоры при том, что безопасность и оборона – наш крупный козырь».

Слово «безопасность» 11 раз упоминается в письме британского премьера Терезы Мэй, посвященного выходу Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 договора об интеграции. В документе указано, что если Британии придется покидать Евросоюз на условиях интеграционного блока, это означает обязанность придерживаться во внешней торговле – а после Brexit торговля Великобритании со странами ЕС станет уже внешней – правил и регуляций Всемирной торговой организации, тогда как Лондон хотел бы сохранить преимущества торговли в едином экономическом пространстве. «В плане безопасности отсутствие договоренности будет означать ослабление нашей способности бороться с преступностью и терроризмом», – говорится в письме.

При этом в кабмине официально настаивают, что не связывают участие в системе коллективной безопасности исключительно с торговыми делами. В ходе обсуждения, запись которого якобы есть у The Telegraph, министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выразил мнение, что Евросоюз и не предложит Лондону экономические условия, которые подорвали бы сотрудничество в области обороны и обеспечения безопасности, однако в ходе переговоров по Brexit следует этот момент прояснить.

Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, если верить The Telegraph, вообще считает, что Европа в панике, когда речь заходит о безопасности, а министр обороны Великобритании Майкл Фэллон оценил степень неуверенности, царящей в Европе, как наивысшую со времен холодной войны: «Российская агрессия возросла».

31 марта Фэллон заявил, что ни о каком возвращении к нормальным отношениям с Россией сейчас не может быть и речи, поскольку «Россия выбирает путь стратегического противника». В посольстве РФ в Лондоне в ответ на это назвали британские фобии вымышленными, а заявления британского министра – неконструктивными.

Ответ вполне в духе Стратегии национальной безопасности РФ, которая гласит: «В области международной безопасности Россия сохраняет приверженность использованию прежде всего политических и правовых инструментов, механизмов дипломатии и миротворчества. Применение военной силы для защиты национальных интересов возможно только в том случае, если все принятые меры ненасильственного характера оказались неэффективными».

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