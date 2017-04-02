В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был не до конца честен перед законом и утаил часть своих доходов, в частности, полученных от российских компаний. Как пишет The New York Times, Флинн признался, что в 2014 году получил 1,3 миллиона долларов за сотрудничество с технологическими компаниями, политическими группами, за выступления перед российскими компаниями и лоббирование в интересах фирмы, принадлежащей турецкому предпринимателю.

Когда в феврале он подал финансовую отчетность в этическое управление и в Белый дом, там отсутствовала информация о доходах за публичные выступления, и появилась она только в новой версии отчета, поданной им в пятницу, 31 марта. Адвокат Флинна Роберт Келнер пояснил, что в феврале был подан черновик, который не сопровождался консультациями с федеральными должностными лицами по вопросам этики, так как всего через несколько дней после ее подачи Флинн покинул свой пост.

В новой версии отчетности генерала раскрыта информация о деловой и финансовой деятельности за 2014 год, туда же включены платежи, произведенные в 2015 году. В частности, за выступление на праздновании десятилетия телекомпании Russia Today он получил 45 тысяч долларов. Также он получал деньги за подобные выступления от еще двух компаний, связанных с Россией: это американская авиатранспортная компания, входящая в состав российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», а также американская компания, подконтрольная «Лаборатории Касперского». В общей сложности он не указал сначала около 150 тысяч долларов.

Помимо доходов от компаний, имеющих отношение к России, Майкл Флинн указал и другие свои доходы, в частности, он выступал в Нью-Йорке прошлой осенью, в Центре свободы Дэвида Хоровица, в Национальном центре политического анализа. За каждое такое публичное выступление Флинн в среднем получила от 5 до 15 тысяч долларов.

Кроме того, в документ включена деятельность консалтинговой фирмы, основанной Флинном и его партнерами в 2015 году. Сейчас компания в процессе получения статуса иностранного агента, так как ее лоббистская деятельность оказалась полезна турецкому правительству, а компания Флинна получила за эту работу 530 тысяч долларов. У президентской администрации были вопросы и к этому направлению деятельности Флинна.

За связями Майкла Флинна с Россией пристально следит ФБР, расследование ведется комитетами по разведке Палаты представителей и Сената. К тому же, оба этих комитета пристально отслеживают все связи между Трампом и членами его команды с Кремлем.

Как пишет NYT, публикация отчета в пятницу — это попытка Флинна получить иммунитет в обмен на сотрудничество с официальными запросами по контактам с Россией и кампанией президента Дональда Трампа в прошлом году.

На этой неделе уже сообщалось о намерении Флинна воспользоваться сильными антироссийскими настроениями, которые сейчас в США только набирают обороты. Он готов дать показания о своих связях с Москвой, чтобы получить иммунитет, а уголовное дело против него было прекращено. При этом, как писал «Ъ», Флинн готов рассказать о связях всей команды Дональда Трампа с Москвой.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, Флинн хочет таким образом вернуть свое влияние: «Флинн ясно дает понять, что, возможно, он знает гораздо больше. Генерал активным образом участвовал в предвыборной кампании Трампа и был в курсе взаимоотношений администрации Трампа с российской стороной. Иммунитет предоставляет Министерство юстиции. Это сегодня полностью в распоряжении Дональда Трампа, и как раз здесь Флинн, может быть, очень тонко намекнул администрации, что неплохо бы ему этот иммунитет получить. Флинн может и отомстить американским властям, но может их и выгородить, тем самым создав условия для своего возвращения в большую политику», — считает Васильев.

Напомним, что Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности в середине февраля. Тогда американская пресса озвучила предположения, что он предоставил в администрацию президента неполную информацию о своих связях с послом России в США Сергеем Кисляком. Они неоднократно беседовали по телефону, и по мнению прессы, обсуждали вопрос отмены санкций против России.