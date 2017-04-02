Поэт Евгений Евтушенко ушел из жизни в субботу, 1 апреля, в больнице в США. Ему было 84 года. По словам близкого друга, поэта Михаила Моргулиса, почти до самых последних минут жизни Евгений Евтушенко был в сознании и реагировал на происходящее, передает ТАСС.

Евтушенко был госпитализирован еще 12 марта в больницу города Талса в Оклахоме. Супруга поэта Мария Новикова все время была рядом, младшие сыновья Дмитрий и Евгений успели попрощаться с отцом, еще один сын Александр в ближайшее время прибудет в Оклахому. Всего Евтушенко был женат четыре раза, у него пятеро сыновей.

Младший сын Евгений рассказал, что отец был болен раком, который диагностировали еще шесть лет назад. Тогда его прооперировали и удалили часть почки, но недавно болезнь вернулась, и состояние Евгения Евтушенко резко ухудшилось. По словам сына, он скончался мирно и безболезненно, в кругу семьи. Панихида пройдет в Москве не раньше 4 апреля, а похороны, по предварительной информации, состоятся 7 или 8 апреля. Отпевать его будут в США в межконфессиональной церкви.

Несколько дней назад Евтушенко связался по телефону с генеральным продюсером фестиваля, который запланирован в Москве к юбилею поэта, Сергеем Винниковым и попросил передать его просьбу. Он хотел быть похоронен в России, в писательском поселке Переделкино, неподалеку от могилы Бориса Пастернака. Уже тогда поэт находился в тяжелом состоянии в клинике, и врачи давали неутешительный прогноз. При этом Евтушенко извинился перед Винниковым за то, что сильно подвел его и взял обещание, что запланированные вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском Дворце состоятся уже без него.

Этим летом, 18 июля, поэт отпраздновал бы свое 85-летие. К этой знаменательной дате планировался гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана и ряд юбилейных мероприятий в Москве. Сергей Винников рассказал, что в связи со сложившимися обстоятельствами и во исполнение последней воли Евгения Евтушенко организатор юбилейного фестиваля Институт Современного Искусства в лице его ректора Ирины Сухолет, и он как генеральный продюсер фестиваля приняли решение не отменять программы, которые готовились к юбилею поэта. «Его стихи и музыкальные произведения, написанные на них, должны и будут звучать и после его кончины. Это лучший способ почтить память и выразить благодарность его таланту, которым он щедро одарил всех нас»,— сказал Винников.

Значение таланта Евгения Евтушенко неоценимо велико для российской и советской культуры, и сразу после трагических известий об уходе поэта из жизни последовали идеи об увековечении памяти поэта. Евгения Евтушенко многое связывает с Приангарьем, на станции Зима Иркутской области в 1932 году родился будущий великий поэт, и теперь власти города хотят назвать в его честь библиотеку. С такой инициативой выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, предложение уже поддержали члены комиссии по топонимике.

В Москве же может быть установлен памятник Евтушенко или одна из улиц получит его имя. Как сообщает Life, Мосгордума готова рассмотреть такие предложения, если они появятся. «Я думаю, что это настолько достойный человек, человек-легенда, что, конечно, любое предложение по поводу памятника, улицы будет воспринято положительно», — сказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Кубинский переводчик Хуан Луис Эрнандес Мильян, который много лет переводил стихи Евгения Евтушенко, назвал смерть поэта огромной потерей для мировой литературы. Он намерен выпустить сборник стихов Евтушенко на испанском языке. Сам поэт часто бывал на Кубе и признавался в своей любви к острову, который считал частью своей жизни.

Соболезнования родным и близким поэта в связи с этой невосполнимой утратой выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Это огромная утрата для нашей страны, для всех, кто восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть. Евгений Александрович был совершенно особенным человеком, талантливо, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху. Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. Мы всегда будем помнить этого великого человека», — написал премьер на своей странице в социальной сети.

Евгений Евтушенко широко известен в первую очередь благодаря своим стихам, но также он был выдающимся прозаиком, сценаристом и публицистом, за свою жизнь также успел поработать актером и режиссером, участвовал во множестве проектов. Евтушенко был лауреатом Государственных премий СССР и РФ, а в 1963 году номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Он написал более 150 книг, которые были переведены на многие другие языки.