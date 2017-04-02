На этой неделе был задержан заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков. В тот же день он был доставлен в Москву, где Лефортовский суд постановил отправить его под домашний арест до 23 мая 2017 года. Новиков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Сразу после ареста озвучивалась предположительная сумма хищений в 40 миллионов рублей.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский связал произошедшее с «эрмитажными стройками»: «Все происходящее прежде всего связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется Федеральной службой безопасности и Счетной палатой», —цитирует Пиотровского «Российская газета».

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Новикова Алексея Гилинского, причиной ареста стали подозрения в мошенничестве при реализации двух госконтрактов на реставрацию и приспособление для использования здания Запасного дома Зимнего дворца на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей. При этом Гилинский также сообщил, что Запасной дом уже введен в эксплуатацию и принят на обслуживание эксплуатационными службами музея.

В связи с этими подозрениями 29 марта в помещениях строительных служб Эрмитажа прошли обыски, сотрудникам ФСБ была предоставлена вся необходимая информация. Изъятые документы отправлены на экспертизу, специалисты будут искать нарушения контрактов в части работ, выполненных ЗАО «Балтстрой», так как есть основания полагать, что стоимость некоторых работ была завышена. Компания получила госконтракт автоматически, так как она была единственным участником открытого конкурса.

По информации «Ъ», первый контракт почти на 1,2 миллиарда рублей был подписан Новиковым и управляющим «Балтстроем» Александром Коченовым еще в конце 2012 года. Предполагалось, что госконтракт будет закрыт за два года — в июле 2014 года, и в течение 2013 и 2014 года проводились основные работы. Однако закончить вовремя не удалось, в процессе потребовалось провести дополнительные работы, а затем неоднократно подписывались акты о приостановке работ. В итоге по этому контракту было выплачено почти на 60 миллионов больше изначально утвержденной суммы. А позже был подписан еще один контракт еще на 1,1 миллиарда рублей, по которому «Балтстрой» должен был завершить работы. Летом 2014 года Госстройнадзор выявил нарушения, и проект не прошел экспертизу, после которой смета выросла еще на 81 миллион рублей. Осенью 2015 года Новиковым и Коченовым было подписано дополнительное соглашение,согласно которому объем работ оставался прежним, но «Балтстрой» должен был его выполнить за 1,159 миллиарда рублей.

В настоящее время Коченов и директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев обвиняются по так называемому «делу реставраторов», ФСБ подозревает их в хищении бюджетных средств,которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия. По предварительным оценкам правоохранительных органов, ущерб от их действий составил 140 миллионов рублей.

С начала этого года сотрудники правоохранительных органов уже во второй раз наведались в Эрмитаж с обысками. В конце января ФСБ изымала документы по строительству второй очереди нового фондохранилища музея, госконтракт на которое получила компания «Мехстройтранс». При общей стоимости строительства в 3,7 миллиарда рублей она получила аванс в размере 1 миллиарда и приступила к работе, но вскоре у «Мехстройтранса» начались трудности с оплатой произведенных субподрядчиками работ, а также с темпами строительства. Уже тогда озвучивались предположения, что следственные мероприятия могут затронуть Новикова, который руководил и этим строительством.