В Армении состоялись парламентские выборы. Большинство голосов на них получает правящая Республиканская партия, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны.

По итогам обработки информации с 581 участка, Республиканская партия, которую возглавляет действующий президент Армении Серж Саргсян, получает 51,77% голосов, или 146,6 тысяч голосов, передает информационное агентство РБК. На втором месте оказался блок «Царукян», возглавляемый бизнесменом Гагиком Царукяном: этот блок набирает 26,28%, или 74,5 тысячи голосов.

На третьем месте оказалась «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» с 7,35%, или 20,8 тысячи голосов, на четвертом – оппозиционный блок «Елк» (6,18%, или 17,5 тысячи голосов). При этом блок «Елк», по-видимому, не проходит в парламент: чтобы пройти, партиям требуется набрать более 5% голосов, а партийным блокам – более 7%.

Добавим, что выборы прошли по новой – пропорциональной – системе. Кроме того, эти парламентские выборы стали первыми после конституционной реформы, которая сделала Армению непохожей по государственному устройству на большинство стран, ранее входивших в СНГ.

Парламент Республики Армения

Эту особенность обновленной конституции Армении подчеркивала в беседах с «Полит.ру» доктор исторических наук, профессор Алла Язькова, заведовавшая отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Что нового в этой Конституции? <…> Президент, фактически, отходит на второй план – он будет играть представительскую роль и срок его пребывания у власти увеличивается до сети лет, но решение основных вопросов остается за премьер-министром. При этом парламент формирует правительство, а оно избирает премьера», – объясняла Алла Язькова после того, как основной закон Армении был изменен.

Эксперт тогда высказывала предположение, что решение о необходимости сменить форму правления в Армении было принято в связи со сложным положением государства, в том числе в связи с серьезными экономическими проблемами.

«Сейчас большая часть армян живет в диаспорах в различных странах – прежде всего, в России, Соединенных штатах и Франции, в какой-то мере в Греции, а в самой Армении живет менее 3 млн. человек. А те, кто остаются в Армении, бедствуют, поэтому им в виде нового премьер-министра нужна, вероятно, "твердая рука", которая каким-то образом остановила бы "распродажу" различных сфер экономики и дала бы возможность населению каким-то образом зарабатывать на жизнь у себя в стране», – подчеркивала Алла Язькова.

Итоги выборов в парламент Армении, состоявшихся после проведения конституционной реформы, позволяют говорить о преемственности власти в стране. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», комментируя результаты голосования, обнародованные ЦИК Армении.

«Результат парламентских выборов в Армении, на мой взгляд, в первую очередь является показателем преемственности. Республиканская сохранила большинство, а партия, которая заняла второе место, хотя и критикует отдельные положения политики республиканцев, на самом деле не является враждебной им. В общем, я думаю, что президент Саргсян свою задачу выполнил, и в Армении сохранится политическая преемственность.

Несмотря на то, что центр тяжести в принятии решений в Армении теперь переносится на парламент, больших изменений не произойдет. Будут изменения в политических механизмах; может быть, увеличатся амбиции депутатов. Но в политическом курсе перемен не будет – ни внутри страны, ни в международном позиционировании Армении. То есть, Армения останется членом Евразийского союза, с выстроенными отношениями с Россией. И вряд ли, я думаю, со стороны Армении можно ожидать каких-либо перемен в ситуации с Нагорным Карабахом.

Брошенная техника в Нагорном Карабахе. Фото:wikipedia.org

Вообще, надо сказать, что если Михаилу Саакашвили в Грузии не удалось провести такой маневр (его партия проиграла на выборах в парламент с расширенными полномочиями и его планы стать премьер-министром и фактически оказаться у власти не реализовались), то в Армении этот сценарий реализовать удалось. В Армении нет своего Иванишвили, то есть крупного игрока с огромным финансовым ресурсом, который был бы способен противостоять правящей партии. И никто не может противопоставить правящей партии большой, самостоятельный оппозиционный проект.

В Армении этого нет, в Армении еще со второй половины 1990-х годов укоренилась Республиканская партия, которую возглавляют люди, прошедшие Карабахскую войну – это и Кочерян, и Саргсян – и они твердо держат власть», – сказал Алексей Макаркин.

Отвечая на вопрос о том, были ли какие-то ожидания связаны с тем, что сами выборы впервые проходили по исключительно пропорциональной системе, политолог пояснил:

«В данной ситуации, когда к парламенту переходят основные полномочия, Республиканская партия рассчитывала на успех, и для нее, конечно, и была выгоднее пропорциональная система. Ну, и я уже сказал о возможном росте амбиций депутатов – так вот, сейчас, при пропорциональной системе депутаты более контролируемы, чем одномандатники.»

Выборы в парламент Армении состоялись 2 апреля 2017 года. По словам председателя ЦИК Армении Тиграна Мукучяна, итоговая явка на выборах составила 60,86%. Правда, законодательство республики не оговаривает обязательного порога явки, так что голосование в любом случае было бы признано состоявшимся.