Вместо топа. Взрывы в метро Санкт-Петербурга
Сегодня, 2 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремели два взрыва. По разным данным, погибли от девяти до десяти человек. Взрывы прогремели в день, когда в Петербурге находится президент России Владимир Путин.
Генпрокуратура квалифицировала взрывы в метро Петербурга как теракт
Начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что взрывы, которые прогремели на станции метро «Садовая» и между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, квалифицированы как теракт.
Губернатор Петербурга и НАК назвали разное число жертв взрыва в метро
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о девяти погибших в результате сегодняшнего теракта в метро Петербурга: «По предварительным данным, в результате взрывов в петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек». Между тем, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что 10 человек погибли, «порядка 20 ранены».
Телефоны #МЧС #Питер #СПБ #Петербург #Ленинград pic.twitter.com/zR4KJr2JiQ— Miklyxa (@Miklyxa1) 3 апреля 2017 г.
Предполагаемый исполнитель теракта в Петербурге попал на камеры
Возможный исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга попал в объективы камер видеонаблюдения, сообщает источник, знакомый с ситуацией: «Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва». По неподтвержденным данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f
Очевидец рассказал о взрыве в метро Петербурга
В метро Петербурга сегодня прогремели два взрыва. Девушка по имени Полина рассказала подробности инцидента. Она находилась в соседнем от взрыва вагоне. «В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями "Сенная" и "Технологический институт". Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка», — рассказала она.
Путин прокомментировал взрывы в метро
Президент России Владимир Путин прокомментировал сегодняшние взрывы в петербургском метро. Он заявил, что рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию.
СМИ сообщили об обнаружении третьей бомбы в метро Петербурга
На станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге обнаружено несработавшее взрывное устройство. Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели на станции метро «Садовая» и между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Кремль опроверг запрет ФСО посетить Путину место взрыва в Петербурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Федеральная служба охраны отказалась пустить главу государства Владимира Путина к метро Петербурга, где сегодня прогремели взрывы. Кроме того, пресс-секретарь президента опроверг информацию, что глава государства должен был проезжать мимо станции метро, где произошел взрыв. Напомним, Владимир Путин находится 2 апреля в Санкт-Петербурге, где проходит медиафорум Общероссийского народного фронта.
Facebook запустила проверку безопасности в Петербурге
Социальная сеть Facebook запустила проверку безопасности для тех, кто находится в Санкт-Петербурге. Те, у кого есть аккаунт в соцсети, могут нажать на кнопку и сообщить друзьям, что с ними все в порядке.
#PrayForSaintPetersburg 😣 pic.twitter.com/RsRlEWgVjM— ㅤkarina (@ilol981) 3 апреля 2017 г.
Питер, держись #SaintPetersbourg #PrayForSaintpetersburg pic.twitter.com/wttOcBHHPX— emiliya (@EmiliyaRez) 3 апреля 2017 г.