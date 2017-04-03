Вместо топа. Взрывы в метро Санкт-Петербурга

Сегодня, 2 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремели два взрыва. По разным данным, погибли от девяти до десяти человек. Взрывы прогремели в день, когда в Петербурге находится президент России Владимир Путин.

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что взрывы, которые прогремели на станции метро «Садовая» и между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, квалифицированы как теракт.

Взрыв в метро в С.Петербурге / vk.com/spb_today

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о девяти погибших в результате сегодняшнего теракта в метро Петербурга: «По предварительным данным, в результате взрывов в петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек». Между тем, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что 10 человек погибли, «порядка 20 ранены».

Возможный исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга попал в объективы камер видеонаблюдения, сообщает источник, знакомый с ситуацией: «Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва». По неподтвержденным данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Взрыв в метро в С.Петербурге / vk.com/spb_today

В метро Петербурга сегодня прогремели два взрыва. Девушка по имени Полина рассказала подробности инцидента. Она находилась в соседнем от взрыва вагоне. «В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями "Сенная" и "Технологический институт". Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка», — рассказала она.

Президент России Владимир Путин прокомментировал сегодняшние взрывы в петербургском метро. Он заявил, что рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию.

Спасательные службы на месте теракта / vk.com/spb_today

На станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге обнаружено несработавшее взрывное устройство. Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели на станции метро «Садовая» и между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Федеральная служба охраны отказалась пустить главу государства Владимира Путина к метро Петербурга, где сегодня прогремели взрывы. Кроме того, пресс-секретарь президента опроверг информацию, что глава государства должен был проезжать мимо станции метро, где произошел взрыв. Напомним, Владимир Путин находится 2 апреля в Санкт-Петербурге, где проходит медиафорум Общероссийского народного фронта.

Социальная сеть Facebook запустила проверку безопасности для тех, кто находится в Санкт-Петербурге. Те, у кого есть аккаунт в соцсети, могут нажать на кнопку и сообщить друзьям, что с ними все в порядке.