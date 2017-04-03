«Прямая линия» в высокий сезон
«Прямая линия» президента Владимира Путина пройдет в 2017 году не в апреле, как обычно, а летом, скорее всего, в июне. Об этом пишет «Коммерсантъ». Возможные даты — 1 июня, в день защиты детей, и 12 июня — в день России.
Информацию о вероятных датах проведения «Прямой линии» «Коммерсантъ» получил от двух источников, которые «близки к администрации президента». На прошлой неделе, 30 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в этом году «Прямая линия» с президентом пройдет не традиционно в апреле, а позже. «Видимо, будет чуть позже в этом году», — сказал он, уточнив при этом, что она точно пройдет раньше августа.
Напомним, Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Только в 2004 и в 2012 гг. вместо «линии» были организованы пресс-конференция, но при этом традиция все равно не прервалась. С каждым годом выступления Владимира Путина становились все длиннее. 15 декабря 2011 года, сразу после начала многотысячных акций протеста в Москве, «Прямая линия» длилась более 4,5 часов.
Изначально «прямые линии» проходили зимой и осенью, после перерыва 2012 года они были перенесены на весну и с тех пор проводились в апреле.
Первая «Прямая линия» в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории. Когда Путин стал премьером рейтинги передачи снизились, а затем вновь выросли в 2014 году, когда к России был присоединен Крым.
Перенос «Прямой линии» на лето — спорное решение с точки зрения популярности передачи, так как летом россияне меньше смотрят телевизор из-за сезона отпусков. Но при этом стоит учитывать, что это, возможно, будет последняя «Прямая линия» перед президентскими выборами, которые пройдут в марте 2017 года. Скорее всего до этого момента Владимир Путин успеет провести большую пресс-конференцию и произнести обращение к Федеральному собранию, но, как показывает практика, именно «Прямая линия» — самый популярный телеформат общения президента с нацией.
Глава социологической службы Левада-центра Лев Гудков считает, что перенос «Прямой линии» связан с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». Эксперт считает, что тема коррупции «бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».
«Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750–800 сообщений о коррупционных скандалах», — рассказал Гудков.
Политолог Константин Калачев, в свою очередь, предположил, что проведение «Прямой линии» в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании». «Дело в том, что выходить на "Прямую линию" нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию», — пояснил он.