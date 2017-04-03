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03 апреля 2017, 16:45
Владимир Путин
Симон Жаворонков

«Прямая линия» в высокий сезон

Владимир Путин на Красной площади
Владимир Путин на Красной площади
pixabay.com/ru/users/klimkin-1298145

«Прямая линия» президента Владимира Путина пройдет в 2017 году не в апреле, как обычно, а летом, скорее всего, в июне. Об этом пишет «Коммерсантъ». Возможные даты — 1 июня, в день защиты детей, и 12 июня — в день России.

Информацию о вероятных датах проведения «Прямой линии» «Коммерсантъ» получил от двух источников, которые «близки к администрации президента». На прошлой неделе, 30 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в этом году «Прямая линия» с президентом пройдет не традиционно в апреле, а позже. «Видимо, будет чуть позже в этом году», — сказал он, уточнив при этом, что она точно пройдет раньше августа.

Напомним, Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Только в 2004 и в 2012 гг. вместо «линии» были организованы пресс-конференция, но при этом традиция все равно не прервалась. С каждым годом выступления Владимира Путина становились все длиннее. 15 декабря 2011 года, сразу после начала многотысячных акций протеста в Москве, «Прямая линия» длилась более 4,5 часов.

 
Телетрансляция "Прямая линия" В.Путина

Изначально «прямые линии» проходили зимой и осенью, после перерыва 2012 года они были перенесены на весну и с тех пор проводились в апреле.

Первая «Прямая линия» в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории. Когда Путин стал премьером рейтинги передачи снизились, а затем вновь выросли в 2014 году, когда к России был присоединен Крым.

Перенос «Прямой линии» на лето — спорное решение с точки зрения популярности передачи, так как летом россияне меньше смотрят телевизор из-за сезона отпусков. Но при этом стоит учитывать, что это, возможно, будет последняя «Прямая линия» перед президентскими выборами, которые пройдут в марте 2017 года. Скорее всего до этого момента Владимир Путин успеет провести большую пресс-конференцию и произнести обращение к Федеральному собранию, но, как показывает практика, именно «Прямая линия» — самый популярный телеформат общения президента с нацией.

Глава социологической службы Левада-центра Лев Гудков считает, что перенос «Прямой линии» связан с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». Эксперт считает, что тема коррупции «бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».

 
А.Навальный на митинге

«Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750–800 сообщений о коррупционных скандалах», — рассказал Гудков.

Политолог Константин Калачев, в свою очередь, предположил, что проведение «Прямой линии» в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании». «Дело в том, что выходить на "Прямую линию" нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию», — пояснил он.

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