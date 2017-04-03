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03 апреля 2017, 12:11
допинг Олимпийские игры
Мария Блохина

Ямайка, WADA и мясо с допингом

Табло с результатами эстафеты 4 по 100 метров на Олимпиаде в Пекине
Табло с результатами эстафеты 4 по 100 метров на Олимпиаде в Пекине
Lim CK

Вокруг Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова назревает скандал. Выяснилось, что этими организациями было принято решение не расследовать положительные допинг-пробы ямайских спортсменов с Олимпийских игр 2008 года, которые прошли в Пекине, сообщает немецкий телеканалARD.

Ключевой фигурой в этой истории выступает глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт. Именно он, зная о положительных результатах перепроверки проб ямайских спортсменов с Олимпийских игр 2008 года, в прошлом году заблокировал проведение дополнительных исследований. 

 
Участницы олимпийской эстафеты 4 по 100 метров, Пекин, 2008
Lim CK

В этот раз очередной фильм-расследование ARD был посвящен допинговой истории со спортсменами с Ямайки. В нем говорится о том, что у спринтеров, выступавших на Олимпиаде в Пекине от Ямайки, в моче было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол.

В числе ямайских спринтеров, выступавших в Пекине в 2008 году, был и Усэйн Болт, успевший за те Олимпийские игры стать почти легендой, благодаря своим рекордным показателям скорости. В Пекине он завоевал три золотые медали: за дистанцию в 100 метров, 200 метров и за эстафету 4 по 100 метров. Однако 25 января этого года МОК лишил сборную Ямайки, в том числе и Болта, медалей за эстафету, так как повторный анализ проб одного из спортсменов, Неста Картера показал следы метилгексанамина, который является запрещенным препаратом. В свете новых подробностей Болт рискует лишиться и остальных пекинских наград.

В сюжете, показанном на ARD, приводятся слова мексиканского тренера по физподготовке Анхеля Гередиа, который сообщил, что представители ямайской команды узнавали у него про кленбутерол и про то, как правильно его использовать. По его мнению, спортсмены употребляли это вещество.

 
Ямайские легкоатлеты на Олимпиаде в Пекине
Lim CK

При этом о положительных результатах повторной проверки ямайских спортсменов знали и в руководстве WADA. Однако решение было аналогичное — проигнорировать их. Генеральный директор агентства Оливье Ниггли подтвердил это и объяснил бездействие тем, что в допинг-пробах был очень низкий уровень кленбутерола, поэтому было маловероятно, что дисциплинарное дело будет заведено. «Не исключеночто запрещенное вещество попало в организм спортсменов через зараженное мясо», — предположил онВ связи с этим было решено поддержать решение МОК и не начинать расследование.

Помимо ямайских спринтеров, в употреблении кленбутерола в ходе пекинской Олимпиады были уличены и спортсмены из других стран, сообщил МОК телеканалу. В результате тогда был дисквалифицирован только байдарочник из Польши Адам Серочиньский, он пытался оспорить решение комитета, утверждая, что кленбутерол попал в его организм вместе с китайским мясом, которое было заражено. То же оправдание, что использовал глава WADA, оправдывая ямайских спортсменов. При этом немецкие журналисты выяснили, что вместе с ямайской сборной в Пекин приезжал и повар, который готовил только из продуктов, привезенных с собой. Таким образом версия Оливье Ниггли выглядит нежизнеспособной.

Реакция на сюжет ARD последовала моментальная. Президент Немецкого легкоатлетического союза Клеменс Прокоп уверен, что решение МОК и WADA проигнорировать нарушение, если сообщения об этом достоверны, — это сильный удар по доверию к этим организациям, передает «Р-Спорт».  

Также эти новости изданию прокомментировал экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. Он напомнил, что подобные истории уже всплывали: «Еще после Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе появлялась шокирующая информация, что около тысячи проб были положительными, и, желая скрыть это, МОК и федерации скрывали информацию. Все начиналось тогда», — сказал он, предположив, что все это время могли существовать сговоры между организаторами соревнований и ведущими организациями. «В случае с ямайцами этот факт, по всей видимости, неудивителен. Но опять же тут нужно говорить с оговоркой: «могло быть». У нас нет доказательств», — отметил Балахничев.

Отметим, что кленбутерол — это лекарственный препарат, который, в частности, используется для лечения бронхиальной астмы. В спорте он запрещен с 1992 года. Он нередко используется непрофессиональными бодибилдерами, которым не приходится проводить проверки на допинг. Распространено мнение, что препарат обладает жиросжигающим действием и помогает при похудении. Версия, которую в качестве оправдания озвучивал Ниггли и польский дисквалифицированный спортсмен, о попадании вещества вместе со съеденным мясом основана на том, что в ряде стран, в том числе и в Китае, его используют для того, чтобы добиться увеличения веса скота.

Напомним, что год назад репутация российского спорта сильно пошатнулась из-за громкого допингового скандала, связанного с употреблением нашими спортсменами мельдония, который с начала 2016 года оказался в списке запрещенных средств, но не все спортсмены успели среагировать.  

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