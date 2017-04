«Коммерсантъ» в статье «Русские двойки» пишет, что определены пострадавшие и выигравшие от роста НДС и снижения пенсионных платежей.

«Большие, но несданные»: Крупнейшие российские операторы связи и интернет-компании хотят регулировать рынок Big Data без вмешательства государства.

«По госконтрактам заплатят быстрее»: срок расчета по ним приравнивают к 30 дням.

РБК в статье «Счет на $100 млрд» подсчитал, во сколько России обходится поддержка «особых отношений» с Минском.

«Плюс для монтера»: эксперты обнаружили почти 30-процентный рост зарплат рабочих, в лидерах — электромонтеры.

«Доверие к премьеру на спуске»: Опубликован очередной еженедельный рейтинг ФОМ.

«Известия»: «С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров». Водителей оштрафуют за использование адаптеров для ремней безопасности.

«Uber заплатит "налог на Google" самостоятельно»: компания зарегистрировалась в России в качестве налогоплательщика.

«ВЭБ нацелился на место Европейского банка развития»: Внешэкономбанк обсуждает возможность участия в фондах прямых инвестиций.

«Газета.ru»: «Мошенники взяли карты в руки». Преступники освоили новый способ кражи денег из банкоматов.

«WADA скрыло допинг ямайцев»: по данным канала ARD WADA и МОК не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайцев.

О том, как из верующих пацифистов делают врагов государства, написано в колонке «170 тысяч одних экстремистов».

The Economist: «Черепаха против зайца. Превращается ли Китай в конкурента США за мировое лидерство?» (Tortoise v hare: Is China challenging the United States for global leadership?). Президент Китая Си Цзиньпин говорит о «китайском решении», не уточняя, что он имеет в виду.

«Как Brexit повредил британскую демократию» (How Brexit damaged Britain’s democracy). Автор делится впечатлениями об общественных изменениях в Британии по итогам решения отделиться от ЕС.

Bloomberg: «Взлет Меланшона в рейтингах бросает новую тень риска на французские выборы» (Melenchon's Poll Rise Casts New Shadow of Risk in French Vote). Ультралевый кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон начал набирать популярность.

«Старджен настаивает на времени проведения референдума о независимости» (Sturgeon Sticks With Timing for Independence Vote). Первый министр Шотландии Никола Старджен назвала несостоятельным отказ британского правительства обсуждать дату проведения референдума о независимости Шотландии и продолжает добиваться референдума.

The Wall Street Journal: «Трамп, перестраивая сирийскую стратегию, убрал из нее требование прогнать Асада» (Trump, Reshaping Syria Policy, Sets Aside Demand for Assad’s Ouster). Администрация американского президента Дональда Трампа заявила, что не видит в числе своих приоритетных задач отставку сирийского президента Башара Асада.

«Страхи по поводу торговой политики отступают, что приводит к подъему за рубежом» (Fading Fears Over Trade Policy Power Overseas Rebound). Инвесторы все меньше беспокоятся об изменениях, которые повлечет за собой смена американской торговой политики.