Минобрнауки намерено поменять правила работы ВАК, в результате чего сторонние эксперты не смогут участвовать в слушаниях по диссертациям Владимира Мединского или, например, помощника секретаря Совбеза Наиля Мухитова.

Некоторые отмечают, что главная проблема «Диссернета» в том, что участники сообщества оценивают диссертации известных людей по формальным признакам и находят в них плагиат, в то время как огромное количество диссертаций написано без некорректных заимствований, но, фактически, не являются научными работами, так как исследовательская составляющая в них стремится к нулю.

Но в связи с проектом приказа Минобрнауки возникает простой вопрос: как можно улучшать качество работ диссертаций, если государство не хочет даже бороться с плагиатом?