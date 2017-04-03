Избирательный штаб Владимира Путина, в случае, если именно он пойдет на новый президентский срок (а пока официальных заявлений об этом не было), будет использовать Общероссийский народный фронт для вовлечения россиян в «прикладную повестку». Об этом в понедельник пишут «Ведомости».

Примеры «прикладной повестки» были представлены на медиафоруме «Правда и справедливость», который прошел в воскресенье, 2 апреля. По сути, это пять обновленных программ Фронта. Так, «Равные возможности детям» обеспечивают возможность каждому российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции, «Народная оценка качества» — создание механизма личного участия граждан в оценке организаций социальной сферы, «Центр мониторинга благоустройства городской среды» — вовлечение россиян в принятие решений по благоустройству дворов и общедоступных зон отдыха.

Презентация проектов на медиафоруме "Правда и справедливость" ОНФ

В новую программу ОНФ входит также проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», призванный обратить внимание властей на учет мнения граждан при планировании дорожных работ. Программа «Генеральная уборка» запущена в связи со множеством жалоб на незаконные мусорные свалки.

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева пояснила «Ведомостям», что ОНФ станет более сопричастным и начнет поднимать прикладные вопросы в своей деятельности.

Впрочем, речи о перезагрузке ОНФ не идет. «В этот предвыборный год был выбран более прикладной формат, так как нам нужно повысить узнаваемость, ведь, по данным социологов, мы ассоциируемся у людей только с контролерами, — отметил собеседник издания в ОНФ. — Мы не переставали быть штабом президента, но уже сейчас понятно, что мы станем элементом кампании». Он отметил, что формат участия в возможной президентской кампании Путина пока не определен.

Работа тематических секций на медиафоруме "Правда и справедливость" ОНФ

Отметим, что сейчас практически все действия ОНФ рассматриваются через призму предстоящих в стране президентских выборов. Пока до конца непонятно, будет Владимир Путин во время кампании опираться на «Единую Россию» или на ОНФ, так что между этими структурами существует негласная конкуренция.

При этом политолог Константин Калачев уверен, что Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем, а это значит, что ОНФ останется главной площадкой для его контакта с обществом: «Концепция понятна: Путин должен стать президентом всех россиян, чтобы спокойно пооткусывать у парламентской опозиции ее электорат и не отвечать за проблемы единороссов». По его мнению, Фронту доверят сбор подписей, и его придется немного переформатировать, сделав базой волонтеров и общественно-полезных инициатив. Как средство поддержания тонуса в региональных администрациях ОНФ уже не нужен, согласен эксперт: ставка делается на полезность и социально-значимые проекты по повышению комфортности среды обитания избирателей Путина.

Первая конференция ОНФ "Строительство социальной справедливости» onf.ru

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что реализация пяти новых проектов ОНФ по сути является попыткой идеологического поворота, попыткой задать конкретные цели. Социолог считает, что идея изменений заключается в том, чтобы из кадровой и штабной структуры превратить ОНФ в низовую организацию со множеством активистов. Это, по мнению Федорова, будет непросто, поскольку существовавший ранее формат работы ОНФ имеет много сторонников и им будет сложно менять методы работы.