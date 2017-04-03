Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
3 апреля 2017, понедельник, 13:16
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Обнародованы сведения об участниках "налоговых каникул"
За развращение троих мальчиков житель Татищевского района сядет на 10 лет
Гражданам предлагается разработать идею арт объекта на Волжской
Выйти замуж за орангутанга
В театре вспомнят Александра Галко
Состоятся соревнования по автомногоборью
Планетарий приглашает на праздник
Приволжская книжная палата подарила библиотеке 100 экземпляров детской литературы
Времена. В Саратове учились производить продукцию без дефектов, в космос отправилась собака Звездочка
В Саратове облачно, дождь
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
03 апреля 2017, 10:42
выборы выборы губернаторов регионы
Андрей Щербаков

Укрупнение регионов: кому оно надо

Озеро Байкал
Озеро Байкал
bfatphoto / Flickr

Тема возобновления процесса укрупнения регионов неслучайно стала все чаще всплывать в российских СМИ, считает политический обозреватель Андрей Щербаков. В беседе с «Полит.ру» он рассказал о том, какими могут быть смысл и последствия подобных преобразований.

«Продолжаем готовиться к Единому дню голосования и  думаем о том, как будут развиваться события дальше. Среди прочих обстоятельств, появившихся в последнее время, обращает на себя внимание интенсификация бесед об укрупнении регионов.

Напомним, что волна укрупнений у нас уже прошла. Были объединены Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (кстати, с весьма средним результатом.) Был блестяще осуществлен проект про объединению Красноярского края и Эвенкийского и Таймырского автономных округов. Аналогичная история была связана с появлением Забайкальского края. И, в общем, об этом не стоило бы вспомнить, раз уж эти проекты реализовывались в период максимального финансового благоденствия, если бы сейчас не появились разные известия о том, что обсуждаются варианты, что бы и с чем еще попробовать объединить.

Что заставляет нас говорить об этом проектах? Во-первых, их несколько странная административная целесообразность. Ведь не зря же говорят: не буди лихо, пока оно тихо. Мы видим, что произошло в Санкт-Петербурге в связи со всего-то передачей Исаакиевского собора РПЦ. И нетрудно представить себе, что может произойти в других областях и отраслях в том случае, если нечто будет затрагивать имущественные интересы определенных групп власти.

В частности, простой и понятной иллюстрацией к этому тезису служит то, что происходит в Московской области в связи с укрупнением муниципальных образований. Не так давно мы писали о том, что лидеры южных районов Московской области дошли аж до президентской приемной и вручили петицию с просьбой о кадровых решениях со 150, что ли, тысячами голосов. Пусть даже половина подписей окажется фиктивной, все равно это серьезная движуха и серьезные потенциальные административные риски. Тем более – в то время, о котором мы говорим.

Во-вторых (а может быть, это даже должно бы предшествовать первому, но уж глупо называть это «нулевым»), это экономическая целесообразность процесса. Теоретически, что-то может быть объединено с чем-то. Но одно дело, когда, предположим, речь идет об объединении условной Адыгеи и условного Краснодарского края (то есть, об объединении регионов, один из которых находится внутри другого, являясь эксклавом). И совсем другая история – это объединение, предположим, Курганской и Челябинской областей. В чем смысл такого объединения, зачем оно нужно?

Опять-таки, понятно, что, наверное, сегодня никто не собирается объединять Курганскую область с другим каким-то регионом. Но кто знает, что тем, кто это может, придет в голову дальше.

Отчасти поводом для размышлений подобного рода стало известие, которое прошло на минувшей неделе по одному из Telegram-каналов – известие об интенсификации разговоров об объединении Петербурга и Ленинградской области.

Как бы понятно, для чего это делается… но как бы и не понятно. Если это – способ убрать одного губернатора и поставить вместо него другого, то это одна история. Если это – способ занять какого-то менеджера высшего звена, дать ему новую работу, способ убрать его с какого-то предыдущего места, это другая история. И совсем третья история – если это процесс создания какого-то суперэкономического агломерата, который должен выполнять некоторые функции.

В последнее верится совсем плохо и совсем слабо. А боюсь, что именно под это и будут подводиться главные идеологические базы. Или, если угодно, одна идеологическая база. Вот какая: что система строительства федеральных субъектов не оправдала себя, и поэтому нам надо срочно все поменять, чтобы создать нечто боеспособное экономически самодостаточное, унифицированное и правильное – и вот оно сейчас и начнет само развиваться.

Ну, тем, кто имеет хоть какое-то представление о том, как устроены региональная политика, региональное управление и местное самоуправление, не нужно рассказывать, что ничего не само не построится и само развиваться не начнет. Есть очень серьезные проблемы, связанные с закредитованностью регионов, которые обусловлены системой распределения налогов, которая, в свою очередь, обусловлена системой формирования региональных элит и их невозможностью эффективно распоряжаться деньгами, оставляемыми в регионах – и так далее, и так далее, и так далее, одно цепляет за себя другое. Но совершенно очевидно, что никакое укрупнение, никакое механическое объединение этих проблем не решит.

Да, можно идти по тому пути, который когда-то советовал избрать Лев Давидович Троцкий – помните, был такой деятель Коммунистической партии и советского государства, который говорил о том, что регионы надо порезать квадратно-гнездовым способом, и в каждом квадратном гнезде развивать нечто? Ну, не будем же мы серьезно это обсуждать!

Можно действовать по-другому: можно вернуться к тезисам Стратегии 2020, ориентироваться на них. В ней отмечалось, что, допустим, такая группа регионов должна производить такой-то продукт, другая – такой-то, а третья должна реализовывать такие-то цели государственного развития. Я помню, в частности (прямо там это не было сказано, но это подразумевалось), там речь шла о создании такой северной агломерации, которая включала бы в себя Архангельскую, Мурманскую области и Республику Карелия (в этом регионе развивалась бы некоторая история, связанная с экспортными портами); говорилось об Арктической зоне или Арктической области, и даже называлось имя человека, который эту область должен был возглавить. Нетрудно посмотреть, что это был за человек.

Может быть, в этом какое-то приблизительное целеполагание и есть. Но совершенно очевидно, что вопросы такого рода требуют многолетней и даже многодесятилетней проработки самых передовых научно-практических (именно научно-практических, это важно!) коллективов. Однако на сегодняшний день такие группы для проработки не сформированы, а если они сформированы и действуют, то эта деятельность идет в обстановке такой строжайшей секретности, которая граничит с полным бездельем. Поскольку ни одной утечки, ни одного документа, ни одной весточки о том, что нечто в этом отношении делается, нет. Мы не располагаем ничем.

Вопрос укрупнения регионов, надо сказать, тесно завязан на систему местного самоуправления. Важная история на этом пути связана с обновлением Совета по местному самоуправлению, действующему при президенте Российской Федерации. Про это мы, быть может, еще отдельно поговорим: это очень существенно, потому мы наконец-то признали, что так называемая «реформа Козака», то есть, федеральный закон №131-ФЗ, в том виде, в котором был принят, не решает большую часть задач, которые на него возлагались. И сейчас нужно идти в какую-то другую сторону (или даже другие стороны). Правда, то, чем в последнее время занимаются в этой области, превращая муниципальные районы в городские округа, боюсь, все же есть движение в неверном направлении. Но пусть, речь не об этом. Речь о другом – о том, что может быть и о том, что надо делать. 

Вероятно следует еще раз обратить внимание на то, о чем мною уже неоднократно говорилось, но что зачастую остается вне зоны внимания большей части исследователей и обозревателей. Я прогнозировал резкое увеличение количества губернаторских отставок и обновление губернаторского корпуса и подводил под это определенную материально-идейную базу. Эта база была связана с тем, что часть менеджеров, отвечающих за региональную политику, заинтересована в максимальной оборачиваемости средств на этом рынке.

Сведущие люди рассказывают о том, что в мае еще несколько регионов, в которых предстоит смена глав (причем смена глав предстоит в сентябре) должны будут опробовать разные технологии, которые могли бы быть полезны на главных за последние годы выборах, что нам предстоят. И вот следующим шагом на этом пути является укрупнение регионов.

Все очень логично: сначала мы меняем тех губернаторов, которых надо менять, не оставляя никого или почти никого из них на своих местах, и это движуха; потом мы меняем тех губернаторов, которых, наверное, даже и не надо бы менять, но под сменой которых есть некая идеологическая подкладка. А потом, получив тот или иной результат на президентских выборах в марте 2018 года, мы начинаем активно объединять то, что еще не объединено.

Тогда понятна технологическая прагматика. Понятна административная прагматика – мы про это не говорили, но совершенно очевидно, что будут рассказывать, как сокращают управленческие расходы (что на деле неправда). Понятна прагматика повестки – поскольку наконец-то появляется живая повестка. А вот все остальное – непонятно. Поскольку это объединение (или эти объединения), по моему мнению, не приведут ни к чему, кроме ненужного движения ради движения. И уж точно не дадут сколько-нибудь ощутимых результатов, особенно экономического характера, в сколько-нибудь обозримом административном и экономическом периоде.

А раз так, то стоит ли огород городить?», – сказал Андрей Щербаков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

На месте катастрофы Ту-154 под Смоленском
Прокуратура Польши обвинила диспетчеров РФ в катастрофе Ту-154
Сотрудники ФБР
В ФБР появится спецподразделение по вмешательству России в выборы
Валерия Гонтарева
В Нацбанке Украины опровергли отставку своего руководителя
II медиафорум ОНФ. Владимир Путин с сопредседателями Центрального штаба ОНФ Станиславом Говорухиным и Александром Бречаловым
СМИ рассказали о роли ОНФ в предвыборной кампании Путина
Флаг Армении
В парламент Армении прошли четыре политические силы
13:11 Кремль отверг обвинения Польши в провокации крушения самолета Качиньского
13:01 В СПЧ призвали проверить сообщения об убийствах геев в Чечне
12:58 IAAF обвинила хакеров Fancy Bear в кибератаке
12:39 В Нацбанке Украины опровергли отставку своего руководителя
12:22 Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в катастрофе Ту-154

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Валентин Дикуль
Валентин Иванович Дикуль
3 апреля 1948 года родился Валентин Дикуль, создатель методики реабилитации больных с травмами спины.
12:17 СМИ сообщили об отставке главы Нацбанка Украины
12:10 Мировые центробанки предпочли фунт евро
12:01 Единороссы предложили сажать на шесть лет за скручивание счетчиков
11:47 Росгвардия на БТР разблокировала протестующих дальнобойщиков в Дагестане
11:35 Иркутские власти обратились в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти губернатора
11:20 В ФБР появится спецподразделение по вмешательству России в выборы
11:15 Российские операторы создадут организацию в области Big Data
11:05 В России создадут федерацию для возможного продвижения Катерины Тихоновой
10:42 Минфин подготовил новые поправки в закон об ОСАГО
10:42 Форма головы африканских хамелеонов связана с их диетой
10:40 Четверть опрошенных россиян согласились на ущемление своих прав ради государства
10:21 Ленин Морено объявил о победе на выборах президента Эквадора
09:58 В Турции задержали свыше 113 тысяч человек после попытки госпереворота
09:35 В России разработали стандарт для мобильных приложений
09:23 Елену Воробей не пустили на Украину
09:05 СМИ рассказали о роли ОНФ в предвыборной кампании Путина
08:40 Избранный президент Сербии поблагодарил Путина за поддержку
08:25 В парламент Армении прошли четыре политические силы
08:11 Руководство Нацбанка Украины заподозрили в растрате
07:57 СМИ назвали сроки проведения «Прямой линии» с Путиным
02.04 20:51 Правящая партия Армении провозгласила свою победу на выборах
02.04 20:24 Сергей Иванов заявил о необходимости «посоветоваться с людьми» по Исаакию
02.04 20:02 В Армении прошли первые после изменения Конституции выборы
02.04 19:36 МОК и WADA проигнорировали положительные допинг-пробы ямайцев
02.04 19:03 В РПЦ назвали условие захоронения Ленина
02.04 18:38 Ресторан в Мадриде отказался обслуживать россиянок
02.04 18:09 Песков назвал клеветой заявления о вмешательстве РФ в политику США
02.04 17:26 Эрдоган назвал причину задержки с принятием Турции в ЕС
02.04 16:53 «Зенит» поднялся на второе место в РФПЛ
02.04 16:06 Помощник назвал ориентировочную дату похорон Евтушенко
02.04 15:33 Посол РФ рассказал об антироссийских действиях Запада в Беларуси и на Украине
02.04 14:43 В Новосибирске прошла акция в защиту задержанных 26 марта
02.04 14:17 «Умная урна» не дала президенту Армении проголосовать на выборах
02.04 13:44 Пресс-секретарь Навального опровергла заявление об акции 2 апреля
02.04 13:12 Генпрокурор Украины рассказал о поездке убийцы Вороненкова в ДНР
02.04 12:42 Телеканал ARD покажет новый фильм о допинге
02.04 12:16 Россия нарастила добычу нефти и газа
02.04 11:51 СМИ раскрыли план Лондона разыграть карту «агрессии России» при Brexit
02.04 11:26 Путин подчеркнул значимость Союзного государства России и Белоруссии
02.04 11:02 Навальный отверг причастность к заявленной на 2 апреля акции протеста
02.04 10:49 Эрдоган назвал Турцию хранителем мира и свобод
02.04 10:24 Бобу Дилану «тайно» вручили Нобелевскую премию
02.04 10:05 Минобороны РФ обвинило США в сокрытии преступлений террористов в Ираке
02.04 09:48 Жертвами наводнения в Колумбии стали более 250 человек
02.04 09:32 Постпред США при ООН опровергла запрет Трампа критиковать Россию
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.