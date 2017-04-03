Новость дня

Общественная палата составила рейтинг самых добрых городов России. По итогам первого месяца всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел» лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Казань и подмосковные Химки. При этом северная столица лидирует с огромным отрывом. В основу рейтинга легло количество добрых дел, выполненных горожанами.

В топ-10 самых добрых городов также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец.

Акция по вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта и проходит при поддержке Минобрнауки. В акции уже приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов страны.

Антиновость дня

В Иваново двое пожарных вывели из горящего цеха по производству перчаток в Иваново 89 человек, но сами выйти из здания не смогли, попав под обрушение межэтажных железобетонных перекрытий. Обрушение произошло на площади 300 кв. м.

На месте ликвидации пожара работало 39 единиц техники и 302 человека. Пожар ликвидирован. Сообщений о других жертвах и пострадавших нет.

Там, где проливка уже закончилась, начат разбор завалов. Пожарные очень надеются обнаружить своих пропавших коллег, которые с момента обрушения конструкций перестали выходить на связь.

Непонятная новость дня

Неофициальный символ клуба Крылья Советов

В Самаре фанаты местного футбольного клуба «Крылья Советов» решили, что в его неудачах виноват талисман команды. Инициативная группа болельщиков обратилась в региональное министерство спорта с просьбой сменить маскот клуба, представляющий собой крысу.

В самом клубе уже заявили, что маскот Крыс Лютик не является официальным символом «Крыльев Советов», а просто используется для развлечения болельщиков уже на протяжении 10 лет.

Ассорти

Комитет по образованию Санкт-Петербурга заявил, что не поддерживает проведение в школах антинаркотических проверок методами, которые унижают достоинство учащихся. Это заявление было сделано после появления в социальных сетях и городских СМИ фотографий проверки школьников в лицее в Сестрорецке (Курортный район Петербурга). На фотографиях видно, что учащихся построили в шеренгу лицом к стене, а их вещи обнюхивает служебный пес.

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Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ямала на максимально возможном для Российской Федерации уровне «AAA(rus)». Это означает, что по национальной шкале у региона хорошие бюджетные показатели и низкий долг.

По международной шкале у Ямала также максимально возможный для региона РФ рейтинг «BBB–».

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Жительница Сызрани вместо того, чтобы мыть свой постоянно пачкающийся автомобиль, превращает его в произведения искусства. Мария Светкина использует покрытые грязью части кузова своей белой Мазды как холст, рисуя на них узоры, цветы, крылья и животных.

Автомобиль с рисунком из грязи

Как рассказывает сама девушка, когда у нее появилась машина, она столкнулись с тем, что уже на следующий день после мойки автомобиль снова оказывался грязным. Тогда она решила попробовать рисовать на грязи. Сначала это были просто узоры или цветы, потом Мария стала создавать более сложные и интересные рисунки.

Технология создания узоров проста - грязную машину Мария обливает водой при помощи керхера, а когда грязь размокает, с помощью тряпки убирает лишнее. Если в рисунке есть мелкие элементы, то в ход идет и кисточка.