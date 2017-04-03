Действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич в воскресенье победил на президентских выборах в Сербии, получив 57% голосов. Таким образом, выборы завершились уже после первого раунда. Комментаторы в СМИ пытаются проинтерпретировать эту победу.

Победа Вучича, пишет Financial Times, закрепила его репутацию как ведущего политического лидера на Балканах. Хотя должность президента в Сербии носит в значительной мере церемониальный характер, многие ожидают, что он будет оказывать сильное влияние на сербское правительство и в новом качестве. Также FT отмечает, что политическая карьера Вучича полна контрастов. В прошлом, например, он был «радикальным националистом» и занимал должность министра культуры и информации в правительстве президента Сербии Слободана Милошевича.

После этого он участвовал в проводимой под эгидой ЕС работе по нормализации отношений с Косово и каялся за военные преступления сербов в Боснии. Он стремится добиться для Сербии членства в ЕС к 2020 г. и при этом поддерживает близкие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Собственно, по итогам победы, отмечает FT, Вучич заявил, что его избрание стало подтверждением правильности решений его правительства, которое, с одной стороны, взяло курс на реформы для ЕС, а с другой стороны, сохраняет традиционно дружеские отношения с Россией и Китаем.

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Politico рассуждает о том, может ли Вучич, став президентом, сделать своим союзником премьер-министра и тем самым консолидировать в своих руках власть. Собственно, будучи президентом, он фактически может навязать правительству такого премьер-министра, какой ему больше нравится. За счет этого он упрочит как свою собственную власть, так и господствующее положение своей Сербской прогрессивной партии.

Автор подчеркивает, что во время предвыборной кампании Вучич заручился поддержкой российского президента, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. По поводу Германии автор также отмечает, что ее бывший канцлер Герхард Шредер, который сейчас работает в «Газпроме», выступал на встрече Вучича с избирателями в Белграде.

Для ЕС, пишет Politico со ссылкой на эксперта, Вучич позиционирует себя как стабильную предсказуемую фигуру, но в обмен на это ожидает, что ЕС не будет чрезмерно пристально контролировать проведение внутренних реформ. Россия относится к Вучичу как к союзнику, однако осознает, что если возникнут трения, Сербия предпочтет занять сторону ЕС. Теоретически России было бы выгоднее поддерживать в Сербии его правых оппонентов, но так как они сейчас непопулярны, пришлось подружиться с Вучичем.

Протест в Сербии против НАТО

Между тем, оговаривает Politico, оппоненты Вучича критикуют его за то, что он в качестве премьер-министра пытался контролировать СМИ и подрывать независимые институты. В переходе Вучича из должности премьер-министра в должность президента критики усматривают основание для проведения параллелей с Путиным и с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. По мнению этих критиков, это уже стало расхожей схемой перехода к авторитаризму.