Нельзя сказать, чтобы россияне отвыкли от терактов — может быть, не так часто как раньше, но они случаются, к сожалению, достаточно регулярно. И все-таки взрыв в петербургском метро стал неожиданностью, как обычно и бывает с терактами.

Взрыв прогремел в понедельник днем, примерно в 14:40, в вагоне поезда на перегоне между станциями «синей» ветки метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Бомба, по сообщениям правоохранительных органов, имела мощность в 200-300 грамм тротилового эквивалента и начинена поражающими элементами, металлическими шариками. Ее оставил в сумке мужчина, после чего перешел в другой вагон. Благодаря камерам наблюдения уже опубликованы фотографии предполагаемого террориста — это достаточно молодой мужчина с бородой. Известно, что он вошел в метро на станции «Петроградская» за 20 минут до взрыва. Интересно, что на входе на станцию «Петроградская» рамки металлоискателей хоть и стоят, но не перегораживают всего прохода, то есть их можно легко обойти.

Машинист поезда после взрыва принял решение не останавливать состав, а двигаться дальше, к станции «Технологический институт», это позволило сразу начать оказывать помощь раненым, не проводя их эвакуацию из тоннеля.

Люди на станции после взрыва

На станции метро «Площадь Восстания» нашли вторую бомбу, которая не взорвалась. Ее обезвредили.

По официальным данным мэрии в больницы города доставили 43 пострадавших в результате терактов. 10 человек погибли.

Почти сразу после взрыва руководство города приняло решение полностью остановить работу метрополитена — что практически парализовало город. Наземный транспорт не справлялся с потоком, да и большое количество автомобилей оперативных служб мешает движению. Появились сообщения о таксистах, которые подняли тариф в 1,5-2 раза, но в тоже время многие таксопарки и простые петербуржцы развозили людей бесплатно.

«Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге отменило оплату за поездки по всему городу, Uber и сервис «Таксовичкоф» сделали бесплатными поездки из пострадавших районов и рекомендовали своим водителям быть ближе к центру города. Также бесплатно работает наземный общественный транспорт.

В какой-то момент появились сообщения о закрытии петербургского аэропорта «Пулково», но администрация позже заявила, что самолеты взлетают и приземляются по расписанию.

В результате теракта погибли десять человек, однако тот факт, что взрыв произошел в середине дня, когда утренний час-пик уже сошел, а вечерний еще не наступил, позволил избежать большего количества жертв.

Взрыв в метро в С.Петербурге / vk.com/spb_today

Так как ответственность на себя никто не взял, остается только строить догадки. Но не исключено, что адресат теракта был только один — президент России Владимир Путин. В момент взрыва он не просто был в Санкт-Петербурге, но и выступал на медиафоруме, который организовал ОНФ.

Владимир Путин оперативно получал доклады о происходящем в Петербурге. Он уже заявил, что власти предпримут все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования близким погибших. Интересно, что президент не посетил места трагедии. Появилась даже информация о том, что Федеральная служба охраны запретила главе государства приезжать в метро, хотя пресс-секретарь Песков позже это и опроверг.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на место трагедии прибыл и позже объявил в городе трехдневный траур.