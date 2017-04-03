Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 апреля 2017, вторник, 00:39
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Обнародованы сведения об участниках "налоговых каникул"
За развращение троих мальчиков житель Татищевского района сядет на 10 лет
Гражданам предлагается разработать идею арт объекта на Волжской
Выйти замуж за орангутанга
В театре вспомнят Александра Галко
Состоятся соревнования по автомногоборью
Планетарий приглашает на праздник
Приволжская книжная палата подарила библиотеке 100 экземпляров детской литературы
Времена. В Саратове учились производить продукцию без дефектов, в космос отправилась собака Звездочка
В Саратове облачно, дождь
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
03 апреля 2017, 19:41
Санкт-Петербург теракт
Илья Карпюк

Теракт в метро Петербурга. Главное

Взрыв в С.Петербурге. Пожарные машины на Сенной площади
Взрыв в С.Петербурге. Пожарные машины на Сенной площади

Нельзя сказать, чтобы россияне отвыкли от терактов — может быть, не так часто как раньше, но они случаются, к сожалению, достаточно регулярно. И все-таки взрыв в петербургском метро стал неожиданностью, как обычно и бывает с терактами.

Взрыв прогремел в понедельник днем, примерно в 14:40, в вагоне поезда на перегоне между станциями «синей» ветки метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Бомба, по сообщениям правоохранительных органов, имела мощность в 200-300 грамм тротилового эквивалента и начинена поражающими элементами, металлическими шариками. Ее оставил в сумке мужчина, после чего перешел в другой вагон. Благодаря камерам наблюдения уже опубликованы фотографии предполагаемого террориста — это достаточно молодой мужчина с бородой. Известно, что он вошел в метро на станции «Петроградская» за 20 минут до взрыва. Интересно, что на входе на станцию «Петроградская» рамки металлоискателей хоть и стоят, но не перегораживают всего прохода, то есть их можно легко обойти.

Машинист поезда после взрыва принял решение не останавливать состав, а двигаться дальше, к станции «Технологический институт», это позволило сразу начать оказывать помощь раненым, не проводя их эвакуацию из тоннеля.

 
Люди на станции после взрыва

На станции метро «Площадь Восстания» нашли вторую бомбу, которая не взорвалась. Ее обезвредили.

По официальным данным мэрии в больницы города доставили 43 пострадавших в результате терактов. 10 человек погибли.

Почти сразу после взрыва руководство города приняло решение полностью остановить работу метрополитена — что практически парализовало город. Наземный транспорт не справлялся с потоком, да и большое количество автомобилей оперативных служб мешает движению. Появились сообщения о таксистах, которые подняли тариф в 1,5-2 раза, но в тоже время многие таксопарки и простые петербуржцы развозили людей бесплатно.

«Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге отменило оплату за поездки по всему городу, Uber и сервис «Таксовичкоф» сделали бесплатными поездки из пострадавших районов и рекомендовали своим водителям быть ближе к центру города. Также бесплатно работает наземный общественный транспорт.

В какой-то момент появились сообщения о закрытии петербургского аэропорта «Пулково», но администрация позже заявила, что самолеты взлетают и приземляются по расписанию.

В результате теракта погибли десять человек, однако тот факт, что взрыв произошел в середине дня, когда утренний час-пик уже сошел, а вечерний еще не наступил, позволил избежать большего количества жертв. 

 
Взрыв в метро в С.Петербурге / vk.com/spb_today

Так как ответственность на себя никто не взял, остается только строить догадки. Но не исключено, что адресат теракта был только один — президент России Владимир Путин. В момент взрыва он не просто был в Санкт-Петербурге, но и выступал на медиафоруме, который организовал ОНФ.

Владимир Путин оперативно получал доклады о происходящем в Петербурге. Он уже заявил, что власти предпримут все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования близким погибших. Интересно, что президент не посетил места трагедии. Появилась даже информация о том, что Федеральная служба охраны запретила главе государства приезжать в метро, хотя пресс-секретарь Песков позже это и опроверг.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на место трагедии прибыл и позже объявил в городе трехдневный траур.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Подозреваемый в теракте в метро Петербурга
Двое объявлены в розыск по подозрению в подготовке теракта в Петербурге
В Петербурге после взрыва в метро
В Петербурге с 4 апреля трехдневный траур
Вероника Скворцова
Минздрав сообщил официальные данные о погибших и пострадавших
Возложение цветов в Александровском саду
В Петербурге и Москве люди принесли цветы в память о погибших
МВФ
МВФ выделил Украине миллиард долларов
03.04 21:02 Верховный суд США отказался рассматривать дело Виктора Бута
03.04 20:49 Трамп назвал взрыв в метро Петербурга «ужасным событием»
03.04 20:32 Минобрнауки предостерегло регионы от профилактических бесед о митингах
03.04 20:19 Глава Apple по-русски выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
03.04 20:09 Появился неофициальный список пострадавших при теракте в метро

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Валентин Дикуль
Валентин Иванович Дикуль
3 апреля 1948 года родился Валентин Дикуль, создатель методики реабилитации больных с травмами спины.
03.04 19:47 Двое объявлены в розыск по подозрению в подготовке теракта в Петербурге
03.04 19:44 В Петербурге и Москве люди принесли цветы в память о погибших
03.04 19:28 Актеры по очереди сыграли роль Елены Воробей в киевском спектакле
03.04 19:22 МВФ выделил Украине миллиард долларов
03.04 19:14 Источник заподозрил националистов в подрыве в метро Петербурга
03.04 19:02 Первый канал отменил развлекательные шоу из-за теракта в Петербурге
03.04 18:57 Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге
03.04 18:38 В больнице Петербурга скончались двое пострадавших при взрыве в метро
03.04 18:32 В Петербурге объявлен трехдневный траур
03.04 18:20 СК похвалил машиниста за действия во время взрыва в метро
03.04 18:19 Минздрав РФ сообщил официальные данные о погибших и пострадавших при взрыве в метро
03.04 18:09 Фото несработавшей в метро Петербурга бомбы появилось в сети
03.04 17:57 СК квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт
03.04 17:56 СМИ опубликовали фотографию предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге
03.04 17:42 Предполагаемый исполнитель теракта в Петербурге попал на камеры
03.04 17:34 Губернатор Петербурга и НАК назвали разное число жертв взрыва в метро
03.04 17:24 Очевидец сообщила о бесхозной сумке на станции метро до момента взрыва
03.04 17:07 Сообщения о несработавшей бомбе в метро Петербурга не подтвердились
03.04 16:57 Наземный транспорт в Петербурге начал работать бесплатно из-за закрытия метро
03.04 16:54 Кремль опроверг запрет ФСО посетить Путину место взрыва в Петербурге
03.04 16:49 Генпрокуратура квалифицировала взрывы в метро Петербурга как теракт
03.04 16:45 Минздрав Петербурга подтвердил 25 пострадавших при взрывах в метро
03.04 16:35 В Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов
03.04 16:31 На месте взрывов в метро Петербурга обнаружили 12 тел
03.04 16:22 Facebook запустила проверку безопасности в Петербурге
03.04 16:13 «Роснефть» начала бурение самой северной скважины на российском шельфе
03.04 16:13 ФСО отказалась пустить Путина к месту взрыва
03.04 16:12 СМИ сообщили об обнаружении третьей бомбы в метро Петербурга
03.04 16:02 Очевидец рассказал о взрыве в метро Петербурга
03.04 15:58 На месте взрыва в метро Петербурга нашли шесть тел
03.04 15:46 Путин прокомментировал взрывы в метро
03.04 15:41 В поезде метро Петербурга сработала бомба
03.04 15:28 Путину доложили о взрыве в метро Петербурга
03.04 15:21 Около 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро
03.04 15:20 Ряд станций метро Петербурга закрыты на вход и выход
03.04 15:12 Появилось видео с места взрыва в Петербурге
03.04 14:58 На синей ветке в метро Петербурга произошел взрыв
03.04 14:58 В Одессе радикалы напали на отделения Альфа-банка и Сбербанка
03.04 14:45 Одноклеточные существа изобрели гарпунные пулеметы
03.04 14:35 Путин назвал «пока достаточными» ограничения интернета в России
03.04 14:24 Минобрнауки не допустит непрофильных экспертов к обсуждению диссертаций чиновников
03.04 14:21 Астрономия вернется в школы с сентября
03.04 14:13 Путин и Лукашенко проведут встречу «один на один» в Петербурге
03.04 13:49 Песков назвал тему преследования геев в Чечне не повесткой Кремля
03.04 13:27 Песков заявил об отсутствии политической подоплеки переноса «Прямой линии»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.