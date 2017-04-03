СМИ подводят итоги первых 70 дней Дональда Трампа на посту президента США. Преимущественно этим занимаются авторы, которым Трамп категорически не нравится, и они в этих материалах показывают, что его президентство с самого начала не задалось.

The Economist пишет, что Трамп победил на выборах, потому что убедил избирателей, что легко справится с управлением страной. Он противопоставлял себя своему предшественнику Бараку Обаме, который всю жизнь занимался политикой, подчеркивая, что он прагматичный бизнесмен и приведет Белый дом в порядок. Однако по итогам семидесятидневного периода выясняется, что Трамп справляется далеко не так ловко, как собирался.

Например, одной из своих первостепенных задач Трамп считал создание нового законодательства по медицинскому страхованию. Он собирался сделать это быстро, однако инициатива потерпела крах, что особенно примечательно в свете того, что в конгрессе доминируют однопартийцы Трампа – республиканцы. Он собирался перекрыть доступ в США гражданам некоторых преимущественно мусульманских стран, однако эти начинания последовательно блокировались судами. Кроме того, продолжаются спекуляции на тему связей между его предвыборной кампанией и Россией. Все это привело к тому, что к настоящему моменту рейтинг Трампа опустился до уровня, небывало низкого для начинающего президента.

Протестующие против политики Д.Трампа

Проблема, объясняет автор, в том, что бизнес и политика – все-таки разные вещи. Опыт и успешность Трампа в бизнесе никто не оспаривает. Но для политики этот опыт может быть бесполезен. Глава корпорации может держать все под полным контролем. В политическом применении такая позиция становится автократической. В американской системе государственного управления это не работает, потому что там много институтов (прежде всего, суды и конгресс), которые не обязаны и не собираются подчиняться требованиям президента.

Vox пишет, что во время предвыборной гонки Трамп нарушал все политические конвенции и, тем не менее, выиграл. Он победил на республиканских праймериз, притом что выступал против Республиканской партии. Он ругал партийных лидеров, и за это его только больше любили. Он постоянно противоречил сам себе, но в итоге только упрочил свою репутацию прагматика. Он ничего не знал о политике и не пытался узнать, но за счет этого никто не знал в точности его взглядов, и это тоже шло ему на пользу.

Потом были выборы, Трамп победил, и наблюдатели уже не решались высказывать с уверенностью свои прогнозы, потому что они привыкли, что с Трампом всё выходит немного неожиданно. Но после выборов ситуация начала становиться всё более предсказуемой.

Демонстранты протестующие против отмены программы медицинского страхования

Быстро провести реформу здравоохранения не получилось. Уже сейчас Трамп рекордно непопулярен. Что характерно, отмечает автор, он рекордно непопулярен при уровне безработицы в стране в 4,7%, тогда как на аналогичном этапе во время президентства Обамы уровень безработицы составлял 10%. Трамп находится в конфронтации с судами. Его администрация до сих пор полностью не укомплектована. Но даже в таком неполном составе она пребывает в состоянии раскола. При этом она находится фактически под следствием.

На основании этих наблюдений автор делает вывод, что Трамп – неправильный президент, однако окружающая его политическая система правильная, поэтому ограничивает его возможности в плане совершения неправильных действий. Есть вероятность, что в перспективе Трамп адаптируется и исправится. Но есть и риск, что он войдет в порочный круг, где скандалы и неудачи будут только множиться.