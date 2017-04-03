В Калуге прошла конференция с международным участием, посвященная Великому стоянию на Угре

30 марта в Калуге открылась Всероссийская с международным участием научная конференция, посвященная Великому стоянию на Угре.

«Великое стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты» - эта тема привлекла более 50 участников из полутора десятков городов России и зарубежья.

География приехавших на конференцию в Калужский инновационно-культурный центр ученых-историков впечатляет: от Лос-Анджелеса до Екатеринбурга. Специалисты в области истории Руси из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Вологды, Тулы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Белгорода, Тарту (Эстония) и, конечно же, из Калуги в течение двух дней будут обсуждать большой спектр вопросов, связанных с историческим событием, которое, по мнению многих, коренным образом изменило статус российского государства. Победное окончание Великого стояния на Угре явилось началось Российской государственности.

В состав президиума конференции вошли губернатор области Анатолий Артамонов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Волков, директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров и директор Института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского Ирина Берговская.

С приветственным словом к участникам конференции обратился сопредседатель Оргкомитета, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

"Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь за интерес, проявленный к этой теме. Для калужан она имеет особое значение. Хотя дата эта, 11 ноября, имеет значение для всей России, как отправная точка Российской государственности. Нам, калужанам, очень ответственно жить на земле, которая самым непосредственным образом участвовала в формировании России как государства".

Он также обратил внимание на то, что день окончания Великого Стояния на реке Угре историк Василий Ключевский назвал началом триумфа российской государственности. Около сорока общественных организаций выступили в поддержку инициативы о внесении 11 ноября 1480 года в список памятных дат истории России. "Я выступаю за то, чтобы историческая наука уделила этому событию достойное внимание", – резюмировал глава региона.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН, сопредседатель конференции Александр Чубарьян, приветствуя коллег отметил:

"Тема конференции широко известна. Мы вчера осмотрели прекрасную диораму. Нельзя сказать, что это забытая страница нашей истории, но все-таки она в учебниках истории не стоит в первом ряду. Я думаю, что этот недостаток будет преодолен, в том числе, по итогам нашей конференции. Видимо нужно больше понять общероссийский и даже международный контекст того, что произошло на Угре. Важно также показать международное значение фигуры великого князя Ивана III. Очень важно показать, что именно с этого времени, с победного окончания Великого стояния на Угре, появился термин Российская государственность, и Россия вошла в более тесное взаимодействие со всей остальной Европой и была признана как мощное государство".

Участник конференции, член Совета Федерации Юрий Волков сообщил, что Совет Федерации проведёт слушания по вопросу Великого стояния на Угре:

"В истории любого великого гсударства есть знаковые события. С точки зрения участников конференции Великое стояние на Угре является знаковым событием. К сожалению, в последнее время не достаточно много внимания уделяли этому событию. Единственным исключением стала Калужская область, эта тема на переднем крае истории. Нынешняя конференция придаст новый импульс этому событию. Я думаю, что Совет Федерации в ближайшее время проведёт слушания, посвящённые Великому стоянию на Угре. Сейчас проходит Всероссийский конкурс знаменитых событий России. Уверен, что в перечень таких событий обязательно нужно включить Великое стояние на Угре".

Профессор исторического факультета МГУ Антон Горский отметил, что дата 11 ноября, безусловно, достойна того, чтобы быть отмеченной на федеральном уровне:

"Вторая половина 15 века, правление Ивана III - это время значительных перемен в жизни русских земель. За время Великого княжения Ивана Васильевича, территория Московского Великого княжества выросла в несколько раз. Из рядового государственного образования северо-восточной Руси оно превратилось в Российское государство. То событие, которое вынесено в заглавие конференции, было одним из ключевых в княжении Ивана III, потому что именно этим событием 1480 года ознаменовано обретение того, что принято сейчас называть государственным суверенитетом, независимостью Московского государства. После двухвековой зависимости от Орды. Это произошло не в одночасье, несколько лет для этого понадобилось. Началось это до 1480 года, когда прекратилась выплата дани, но именно в период «Стояния на Угре» возникла реальная угроза восстановления власти Орды над Московским государством.

В результате, в течение этих годов независимость была обретена, точку в этом поставили события на Угре 1480 года. После них Орда не претендовала на верховную власть над Москвой.

И эта дата, 11 ноября, я думаю, безусловно, достойна того, чтобы быть отмеченной на федеральном уровне".

Участник конференции, директор института всеобщей истории РАН Михаил Липкин считает очень важным глубокое изучение периода Ивана III как для региональной истории, так и для общемирового понимания развития России:

"Соглашение позволит реализовать комплекс исследований в области региональной истории. Крайне интересны события, которые имеют глобальное общемировое значение. Это в первую очередь тема сегодняшней конференции Великое стояние на Угре, роль Ивана III. Эхо этих событий для развития всего европейского континента. Победа над Ханом Ахметом позволила нашему государству получить суверенитет, в том числе экономический".

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил, что дискуссии, разворачивающиеся на полях конференции, в конце концов должны привести научную элиту страны, приехавшую в Калугу, к пониманию огромной важности деятельности Ивана III и Великого стояния на Угре:

"Конференция проходит интересно и содержательно. В Калугу приехала практически вся научная элита страны, которая занимается периодом истории времён Ивана III. Думаю, что эта конференция примет научно выверенное решение. Очень хороший посыл дал, открывая конференцию, губернатор, заявив, что это великое историческое событие касается всей страны. Академик Чубарьян поддержал нашу идею сделать 11 ноября федеральной памятной датой. Я думаю, что силами института всеобщей истории РАН, силами всего научного сообщества РФ нам это удастся сделать".

Михаил Кром, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, выступил с докладом ​«Стояние на Угре» и обретение государственного суверенитета Великим княжеством Московским». Как сказал сам профессор, его впечатляет организация этой конференции и состав участников. "Важно, что собрались специалисты не только по российской истории, но по всеобщей. События 1480 года, как мне кажется, имели общеевропейское значение. На пленарном заседании прозвучал целый ряд важных, интересных докладов, и я бы их сгруппировал по нескольким направлениям. Это работа с первоисточниками, она продолжается, и специалисты делали ряд новых наблюдений. Я надеюсь, что они увидят свет в виде научных статей, ждем сборник статей с конференции. Далее, это идея синхронизации мировой истории и определения места там правления Ивана III и стояния на Угре. Было подчеркнуто, что именно тогда в значительной мере зарождался мир, в котором мы сейчас живем. Мир нового времени. Я в своем выступлении коснулся проблемы суверенитета. На мой взгляд недостаточно изученной ещё проблемы. Между тем, та эпоха, о которой мы говорим, в ней рождается суверенитет, то есть то, что и отличает российское государство от предшествовавшего ему Великого княжения. Это принципиально новый этап".

Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, сказал так: "Событие по истине масштабное, один состав участников уже говорит о том, что здесь собрались ведущие знатоки российского средневековья. И я по-хорошему удивился, тому как удалось организаторам собрать такое большинство ученых, занимающихся эпохой Ивана III. Сегодняшнее мероприятие – это в своем роде уникальное для современной России явление, поскольку конференций такого уровня в стране проводится не так много".

Своим мнением о вопросах, обсуждаемых на данной конференции, поделился советник Председателя Совета Федерации РФ, д.и.н. Александр Дегтярев:

"Событие, произошедшее на берегах Угры и победа, одержанная здесь 11 ноября 1480-го года – это уникальный подвиг во имя России.Если сравнивать ее с более известной широкой публике Куликовской битвой, то стоит сказать, что значение победы на берегах Угры было куда выше. Именно после 11 ноября 1480-года, когда было окончено Великое стояние на Угре, началось становление централизованного Российского государства. Также историк поддержал идею установки в Калуге памятника Ивану III, подчеркнув, что это весьма здравая и своевременная инициатива".

На пленарных заседаниях и в работе секций подробно рассматривались темы, касающиеся эпохи Ивана III, зависимости от Орды во времена «Великого стояния на Угре», взаимоотношений государства и церкви в те времена. Одним из важных для региона были дискуссии на тему «Великое стояние на Угре» и обретение государственного суверенитета Великим княжеством Московским.

Организаторами конференции выступили Правительство Калужской области, ФГБУН «Институт всеобщей истории Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник».

С Резолюцией Всероссийской с международным участием научной конференции «Великое Стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты» можно ознакомиться здесь.