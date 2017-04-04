В понедельник из-за теракта в петербургской подземке мало кто обратил внимание на переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Между тем российский президент явно считал их крайне важным мероприятием, раз не отменил и не перенес. И, судя по всему, не зря.

После переговоров два президента заявили прессе, что Москва и Минск решили все спорные вопросы в газовой сфере. Россия, по словам Владимира Путина, готова восстановить поставки нефти в Белоруссию с апреля и вернуться к идее создания единого рынка газа.

Мозырское ПХГ в Белоруссии gazprom.ru

«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», — сказал Путин. Он уточнил, что стороны «нашли возможность взаимных уступок» и договорились о перспективах сотрудничества в ближайшие три года. Также он рассказал, что в течение десяти дней Россия и Белоруссия окончательно достигнут понимания по всем разногласиям.

Москва и Минск, по словам Путина, к 1 января готовы разработать правила по единому рынку газа, а к 2024 году стороны сбираются подписать межправсоглашения в рамках Евразийского экономического сообщества.

Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Россия готова рефинансировать задолженность Минска, не уточнив, правда, какую именно. «Президент [Владимир Путин] пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», — сказал Лукашенко.

После выступления на пресс-конференции двух президентов некоторую ясность внес российский вице-премьер Аркадий Дворкович. Он рассказал, что Москва может начать поставлять нефть Белоруссии уже в апреле и заверил, что российская сторона делает все возможное, чтобы организовать поставки 24 млн т нефти в год. При этом Минск должен выплатить «Газпром трансгаз Беларусь» — «дочке» «Газпрома» — задолженность в 726 млн долларов.

Российско-белорусские переговоры 3 апреля 2017 kremlin.ru

Также Дворкович сообщил, что «Газпром» в 2018-2019 гг. будет предоставлять Белоруссии скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ. Но размер скидки Дворкович не назвал ссылаясь на корпоративные стандарты.

Напомним, с самого начала 2016 года Белоруссия требует, чтобы Россия снизила цены на газ. Минск считает справедливой цену в 73 доллара за тысячу кубометров вместо действующего тарифа в 132 доллара — это, по подсчетам белорусской стороны, цены, равнодоходные с экспортом в страны дальнего зарубежья.

В ответ на то, что Белоруссия начала платить за газ меньше, Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 до 18 млн т.

В 2017 году конфликт между двумя странами вылился в то, что Россия решила восстановить границу с Белоруссией — ранее между двумя государствами можно было ездить, фактически, не предъявляя документы на границе, чем пользовались многие, кому был запрещен выезд из России.

Белорусско-российская граница

В феврале Александр Лукашенко пожаловался, что Россия «пинает в хвост и в гриву» договоренности между двумя странами, в том числе в вопросе цены на газ. Одна из причин такого поведения Москвы, по мнению Лукашенко, — определенные силы в российском истеблишменте, но только не президент Владимир Путин.

В ответ в Кремле напомнили, что Белоруссия, так или иначе, постоянно получает дотации за счет российского бюджета. В качестве примера пресс-служба Кремля привела выделение Минску свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — говорилось в заявлении, которое получил РБК.

МВФ в сентябре 2016 года оценил поддержку Россией белорусской экономики в $106 млрд только за период 2005–2015 годов. В разные годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП, следует из данных МВФ.

При этом Лукашенко, как правило, не спешит поддерживать внешнюю политику России. Так, Минск в 2014 году отказался признать присоединение Крыма к России, а в 2015 году Лукашенко фактически проигнорировал идею Владимира Путина создать в Белоруссии российскую авиабазу.