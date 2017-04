«Коммерсантъ» в статье «Черная ветка» пишет о теракте в петербургской подземке, который унес жизни 11 человек.

«Росстат надвое посчитал»: данные о запасах в экономике допускают как улучшение, так и ухудшение ее динамики.

«Минобрнауки получило годовые оценки»: на коллегии ведомства спешили выполнить майские указы Владимира Путина.

РБК собрал все, что известно о крупнейшем в истории Петербурга теракте в статье «Санкт-Петербург, 03.04.2017».

«Минус премьер»: в Татарстане продолжаются отставки из-за банковского кризиса.

«Доллар укрепляется с трудом»: как данные о новых рабочих местах в США отразятся на курсе валюты к выходным.

«Известия»: «Бомбу в метро могли взорвать члены "спящей ячейки" боевиков». Исполнителем теракта, возможно, был террорист-смертник.

«Минсельхоз придумал план против турецких пошлин»: для поддержки сельхозпроизводителей ведомство готово скорректировать цены на зерно.

«В войска радиоэлектронной борьбы придет искусственный интеллект»: система «Былина» сама найдет, опознает и задавит помехами радиолокаторы, средства связи и спутники противника.

Вся передовица «Газеты.ru» посвящена теракту в Петербурге. «Это вызов всей государственной машине»: теракт в петербургском метро унес 11 жизней.

«Домой возвращаются российские радикалы, закаленные джихадом»: британский эксперт по российским спецслужбам — о теракте в Санкт-Петербурге.

Как теракт в Петербурге может изменить жизнь в стране, написано в статье «Взрывная волна».

The Economist: «Смерть в России. Взрыв привел к кровопролитию в санкт-петербургском метро» (Death in Russia: An explosion causes carnage on the St Petersburg metro). Следствие подозревает, что это была бомба, заложенная террористом.

«The Economist объясняет: почему инвесторы так интересуются "Амазоном"» (The Economist explains: Why investors are so keen on Amazon). Рассуждения о том, сможет ли веб-гигант "Амазон" оправдать ожидания инвесторов.

Bloomberg: «Среди растущей террористической тревоги взрыв в метро в родном городе Путина убил 9 человек» (Subway Bomb Kills 9 in Putin's Native City Amid Terror Fears). Согласно официальным данным, от взрыва в метро в Санкт-Петербурге погибли по меньшей мере девять человек и как минимум 29 были ранены. Власти допускают, что это был теракт.

«Британский юрист подал ирландский иск, чтобы создать возможность отказа от Brexit'а» (UK Lawyer Files Irish Lawsuit to Create Brexit Escape Clause). Один юрист и трое политиков от британской Партии зеленых подготовили иск, чтобы у Британии появилась возможность отказаться от отделения от ЕС, если общественность в последний момент передумает.

The Wall Street Journal: «10 человек погибли в России из-за взрыва в метро» (10 Killed in Russia Subway Blast). По официальным данным, из-за взрыва в метро в Санкт-Петербурге погибли десять человек и десятки были ранены.

«Почему Трамп, вопреки своей склонности исключил Ирак из списка запретов» (Why Trump, Against His Instincts, Spared Iraq From the Travel Ban). Сотрудники американских органов нацбезопасности получили нагоняй от Ирака после включения его в число стран, где действует ограничение на выдачу виз. После этого Ирак тихо исключили из списка.