В ближайшие месяцы Минстрой обещает внести в Госдуму законопроект, который регламентирует работу единых информационно-расчетных центров, аккумулирующих платежи населения за коммунальные услуги, исключая из цепочки управляющие компании.

Во многих регионах такая схема уже работает и, как показывает практика, она позволяет реже сталкиваться с проблемой исчезновения уже уплаченных жильцами денег. Учитывая, что объем накопленной задолженности в сфере ЖКХ превышает триллион рублей, проблема действительно серьезная.

Впрочем, обязательное создание ЕИРЦ в регионах — лишь техническая реформа, которая просто налаживает существующий сейчас механизм. Удастся ли Минстрою разорвать спайку между местными администрациями и управляющими компаниями и, вообще, нужна ли России конкурентная модель рынка ЖКУ — очень большой вопрос.