Англоязычные СМИ обсуждают взрыв в петербургском метро. Британские преимущественно описывают обстоятельства и передают выясняющиеся факты. Американские, помимо этого, пытаются интерпретировать и представлять историческую ретроспективу.

Politico предполагает, что петербургский взрыв может означать начало новой волны терроризма в России. Еще рано судить о том, кто стоит за этим терактом, оговаривает автор, однако если окажется, что это международные террористы, это будет закономерно. Россия быстро замещает США в качестве главного врага «Аль-Каиды», «Исламского государства» (террористические организации, запрещены в РФ) и других суннитских джихадистских группировок.

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Все это, объясняет автор, связано с недавней активностью России «на Ближнем Востоке»: Россия вступила в сирийский конфликт и, видимо, подумывает о вмешательстве в ливийскую войну, о чем говорит история с размещением спецназа на военно-воздушной базе в Египте. По мнению автора, этого достаточно, чтобы сделать Россию главной мишенью джихадистов всего мира. Причем в случае окончательной победы над ИГ в Сирии привлекательность России в качестве мишени только усилится. Особенно суннитским джихадистам не нравится в России то, что она сотрудничает с шиитскими государствами вроде Ирана.

Помимо ближневосточных джихадистов, продолжает автор, Россия также раздражает свои собственные кавказские регионы. Первоначально там преобладали секулярные националистические настроения, но постепенно они становились все ближе к исламизму. Это значит, что боевики все меньше склонны к политическому урегулированию конфликта. Этим трансформациям, опять же, способствовала интервенция России в Сирию.

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Wall Street Journal пишет, что в последние двадцать лет российские самолеты, поезда в метро и транспортные узлы часто становились мишенью террористов, и власти в таких случаях обвиняли исламистских боевиков и сепаратистов. Также автор отмечает, что «бывшая царистская столица» была ареной для терактов еще сто лет назад. В частности, упоминается убийство Александра II. Но в последнее время масштабные теракты в основном устраивались в Москве как нынешней столице. Эти события связывались с ростом сепаратизма в Чечне и исламизма в республиках Ингушетии и Дагестане.

Автор напоминает, что осенью 2015 г., когда Россия только отправила свои вооруженные силы в Сирию на помощь президенту Башару Асаду, был взорван российский самолет, направлявшийся из Египта в Петербург. Тогда ответственность за теракт взяла на себя группировка, связанная с ИГ. Ранее, в 2012 г., было два теракта в Волгограде, в результате которых погибло более тридцати человек. Это была самая масштабная атака с момента теракта в аэропорту Домодедово в 2011 г., когда погибло 37 человек. В заключение автор упоминает теракты в московском метро – один в 2010 г. и другой в 2004 г.

Цветы и временная мемориальная доска на станции метро Лубянка в Москве 30 марта 2010 Скампецкий / Wikimedia Commons

Bloomberg пишет, что следствие подозревает в организации теракта смертника, радикального исламиста из Киргизии. Автор подчеркивает, что президент США Дональд Трамп пообещал российскому президенту Владимиру Путину сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также Bloomberg оговаривает, что в последние шесть лет теракты в России имели место, но не в двух столичных городах. Автор предполагает, что это было связано с тем, что власти ужесточили меры безопасности, и это, видимо, некоторое время отпугивало террористов от столиц.