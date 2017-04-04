Видео дня. Путин на месте теракта.

Вечером 3 апреля президент Владимир Путин приехал к месту взрыва в Петербурге. Он возложил цветы к импровизированному мемориалу погибшим при теракте между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Путин не стал общаться с обступившей его прессой.

До этого СМИ сообщали о том, что российского президента не пустили к метро сразу после трагедии сотрудники ФСО, так как на месте еще не было проведено тщательной проверки безопасности.