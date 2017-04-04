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04 апреля 2017, 20:00
Екатеринбург регионы Республика Карелия Самара Удмуртия
Евгения Холина

#Россия 4.04. Главное

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов
Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов

Новость дня

В Удмуртии новость об отставке Александра Соловьева с поста главы республики и его задержании скорби не вызвала. Скорее, наоборот - в комментариях к новости об этом на сайтах местных интернет-изданий жители региона оценивают произошедшее как давно ожидаемое, делятся планами пить по этому поводу шампанское и называют экс-главу республики «Соловьевым – разбойником». Самые  радикально настроенные читатели предлагают «персонально для чинуш ввести смертную казнь, в порядке эксперимента» и утверждают, что «после трех лет правления губеров можно смело расстреливать».

К назначению на пост и.о. главы Удмуртии  уроженца Адыгеи, а последние годы – секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова местные жители отнеслись по-разному. Пожалуй, главная претензия к новому главе республики пока состоит в том, что он тоже Александр – как и два предыдущих, о которых в регионе осталась не самая добрая память. «Опять Сашок», - уныло констатировали удмурты и уже дали «варягу» прозвище Александр III.

Но есть и позитивные ожидания от прихода молодого руководителя региона.  Местные жители надеются, что он построит  «всех местных князьков» и разгонит «соловьевских старых пердунов».

При этом председатель Госсовета республики Владимир Невоструев уже намекнул, что новый руководитель не справится с работой без помощи команды. «Без команды никакой руководитель не сможет решать вопросы экономики и вопросы социального развития. Поэтому только вместе с командой можно решить любой вопрос», - приводит слова главы Госсовета Удмуртии пресс-служба республиканского парламента.

Антиновость дня

Больше половины - 55% - россиян недовольны положением дел в своем регионе, свидетельствуют данные свежего опроса фонда «Общественное мнение».  Удовлетворенность тем, как обстоят дела в их регионе, высказали всего 39% респондентов.

Большинству опрошенных - 53% - не нравятся высокие цены на услуги ЖКХ, 44% недовольны низким уровнем зарплат, 42% волнует рост цен на товары и услуги в их регионе.  Далее, с небольшим отрывом, следуют положение дел в местном здравоохранении, ситуация с дорогами и коррупция, взяточничество в органах власти.

 

Непонятная новость дня

Мэрия Самары в третий раз объявила аукцион на строительство трамвайной линии к ЧМ-2018 за 741 млн рублей. Основным объектом является строительство трамвайной линии с установкой павильонов остановочных площадок от улицы Ташкентской до строящегося стадиона «Самара Арена».

 
Строительство стадиона Самара Арена

Первый конкурс проводился еще в ноябре 2016 года - тогда стартовая цена контракта была 841,2 млн рублей. Но в итоге мэрия его отменила, снизив цену вторично объявленного аукциона на 100 млн и сдвинув срок окончания работ на месяц вперед. В конце декабря горадминистрация объявила повторные торги, которые выиграло ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Однако итоги этого аукциона аннулировал УФАС по Самарской области по жалобе одного из участников.

Местные СМИ уже вовсю намекают мэрии, что сроки проведения чемпионата мира из-за недостроенной трамвайной ветки никто переносить не будет, а времени на строительство с каждым днем остается все меньше – по контракту работы необходимо завершить до 30 апреля 2018 года.

 

Ассорти

В Екатеринбурге достроили самый высокий на Урале небоскреб. Для возведения  52-этажной башни высотой 209 метров потребовалось открыть собственный цементный завод. В ходе строительства были применены новые для Урала технологии, в том числе самоподъемный кран, который рос вместе с домом.

Новый небоскреб, в отличие от возводимых на Урале офисных высоток, будет жилым. Элитные квартиры на высоте птичьего полета сделаны по технологии «Умный дом» и продаются по вполне столичным ценам.

* * *

В Карелии Суоярвский районный суд приговорил диспетчера скорой помощи центральной районной больницы Ирину Щербакову, принявшую звонок с Сямозера с просьбой о помощи за шутку, к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

 
Ирина Щербакова фельдшера Суоярвской ЦРБ 

В больницу дозвонился один детей-участников водного похода на Сямозере, оказавшихся в воде после опрокидывания плавательных средств. Но Щербакова, как постановил суд, не отреагировала должным образом на звонок, прервала разговор и не передала информацию службам спасения. Это не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели 14 детей.

Приговор Щербаковой  вынесен с отсрочкой исполнения до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.

* * *

Жительница  Магнитогорска объявила войну местному дилеру компании «Jaguar Land Rover».  Обиженная клиентка разместила вблизи автоцентра на билбордах  антирекламу, где автомобили Лендровер  сравнивались с ослами, которые после 37 тысяч километров пробега превращаются в тыкву.

Автоцентру такая «антирекламная компания» не пришлась по душе, и он обратился в УФАС с требованием ее прекратить.  Но даже после того, как началось разбирательство, рядом с  автоцентром продолжали появляться билборды со слегка завуалированным названием компании: «Хочешь, чтобы тебя обманули, но не знаешь как!? Тогда обращайся в Шмапекс!!!», «А ты купил лажовер?».

 
Реклама на баннерах Челябинска

Антимонопольщики после разбирательства приняли соломоново решение.  Они констатировали, что размещенная на билбордах информация не направлена на продвижение товара на рынке, скорее наоборот, а значит, не может считаться рекламой и в этом смысле под закон о рекламе не подпадает.

Но поскольку инициатором размещения информации является физическое лицо,  то это - частное объявление, которое не может размешаться на специальных рекламных конструкциях,  постановила УФАС - и запретила рекламу «лажоверов».

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