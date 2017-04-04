В начале 2017 года в России, судя по всему, наконец прекратился экономический спад и, может быть, в этом году, наконец, начнется рост реальных располагаемых доходов населения. Но это в целом по стране, если же брать отдельные группы населения, то выясняется, что у многих все далеко не так плохо.

Аутсорсинговая компания Intercomp провела исследование документально подтвержденных данных о зарплатах 20 тысяч сотрудников предприятий из более чем 30 отраслей экономики по всем федеральным округам России, копия доклада есть у РБК.

Так, оказалось, что самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в 2016 году оказались электромонтеры по ремонту электрооборудования — их средние зарплаты выросли с 36,4 до 52,7 тысяч рублей.

В целом представители рабочих специальностей возглавили группу лидеров по росту зарплат в 2016 году — наряду с юристами, рекламщиками и IT-специалистами, отмечают исследователи. Зарплаты рабочих за год увеличились в среднем на 28%.

Эксперты объясняют такой резкий рост зарплат деградацией среднего профессионального образования и развитием технологий на рынке труда — в результате появился дефицит квалифицированных кадров.

Интересно, что как раз сейчас, в пятницу, федеральный министр труда и социальной защиты Максим Топилин призвал регионы самостоятельно разрабатывать программы дополнительных мер по поддержке занятости и предупредил, что на эти цели в 2017 году не будет выделено дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом пишет RNS.

Министр труда подчеркнул, что после передачи в 2011 году регионам полномочий по финансированию активных программ занятости расходы на такие программы сократились. «Мне кажется, что вы ошибаетесь, когда вы думаете, что если у вас что-то на каком-то предприятии происходит, то вы должны сразу бежать на федеральный уровень и говорить, давайте мы разработаем программу дополнительных мер (поддержки занятости), вы должны пойти к губернатору и разработать программу дополнительных мер на своем уровне для начала, у вас все полномочия есть, но практически ни один регион этого не делает, а вы сразу начинаете писать сюда, что дайте деньги из федерального бюджета, этого не будет в этом году», — сказал Топилин в ходе итогового заседания коллеги Минтруда в Белом доме.

При этом некоторые федеральные ведомства очень внимательно следят за зарплатой своих «подопечных», хотя, формально, это и является ответственностью региональных администраций. Так, Минобрнауки проверит предоставленную Общероссийским народным фронтом (ОНФ) информацию о несоответствии реальных учительских зарплат данным Росстата. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявила министр Ольга Васильева. «ОНФ сейчас обнародовал данные по Кургану. Сейчас мы будем проверять. Я думаю, что все руководители регионов выполнят свои обязательства. У меня даже сомнений нет»,— сказала министр.

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По словам Васильевой, показатели зарплаты учителей — это одна из главных задач руководителей регионов. «Поэтому понятно, что стараются все. Это важнейшая статья социальных выплат», — отметила она.

В марте ОНФ опубликовал исследование зарплат и нагрузки учителей, по итогам которых был сделан вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех данных, которые приводит Росстат. «При этом поручение президента Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь "на бумаге" — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов»,— подчеркнули в пресс-службе организации.