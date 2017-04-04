В Удмуртии задержали главу региона Александра Соловьева, в настоящее время он этапирован в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По какому делу проходило задержание, агентству не уточнили, также неизвестно, какая именно силовая структура провела задержание.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (статья 258 УК).

Совещание у полпреда Михаила Бабича по строительству моста через Каму у Камбарки. Справа - Александр Соловьев mindortrans.su

Удмуртское издание «День.Org» сообщает, что Соловьев был доставлен в Москву из Ижевска утренним рейсом. Очевидцы видели, что главу руспублики сопровождали четверо сотрудников правоохранительных органов, в том числе двое в штатском, на Соловьеве были надеты наручники.

В администрации главы Удмуртии не ведутся обыски, но его самого на рабочем месте действительно нет. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь руководителя региона Елена Капитоненко.

По словам Капитоненко, на десять часов было запланировано совещание правительства с участием глав администраций муниципалитетов. «Все представители правительства и администрации главы Удмуртии на работе, никакие обыски здесь не ведутся. К сожалению, у нас нет никакой информации. Главы региона Александра Соловьева на рабочем месте нет, запланированное совещание проведет премьер-министр правительства», — сказала она.

Соловьев родился в Удмуртии в 1950 году, в 1970-е годы работал формовщиком-литейщиком, стропальщиком и механиком на ижевских предприятиях, после чего сделал карьеру в объединении «Удмуртавтодор», став там начальником управления. В 2003 году избран в Государственный совет Удмуртии, практически сразу стал первым вице-спикером, в 2007 году избран в новый созыв парламента, став на этот раз спикером. Переизбран в 2012 году.

Александр Соловьев - начальник "Удмутравтодора". 2001 год Архивный фонд УР

В апреле 2013 года фракция «Единая Россия» при поддержке главы республики Александра Волкова проголосовала за назначение Соловьева представителем регионального парламента Удмуртии в Совете Федерации и, соответственно, за снятие его с поста спикера.

Но уже менее чем через год, в феврале 2014 года, произошла рокировка: у Волкова истек сок полномочий и президент не стал их продлять, назначив врио главы республики Соловьева. Волков же после отставки вернул себе мандат депутата и на этом основании был делегирован в Совет Федерации. В сентябре 2014 года Соловьев был избран главой Удмуртии в первом туре, набрав 84,84% голосов.

Это, напомним, уже четвертый арестованный губернатор за последнее время. 4 марта 2015 года был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, он возглавлял регион с 2007 года. Губернатор был обвинен в получении взятки в 5,6 млн долларов от руководителя «Энергостроя», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана, при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. В ходе обыска по месту жительства был изъят 1 миллиард рублей наличными. Обыски прошли также в московской квартире и на даче Хорошавина где, помимо денег, было изъято 800 ювелирных изделий.

Александр Хорошавин ИА Sakh.com

18 сентября 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы республики Коми Вячеслава Гайзера и еще 18 человек, в их число попало почти все руководство региона. Губернатора обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы и арестовали на следующий день, 19 сентября. При обыске в его личном кабинете были обнаружены документы на офшорные компании на территории Кипра и Сейшельских Островов, крупная сумма денег, часы стоимостью около 1 миллиона долларов и проекты по приобретению самолетов Bombardier и Hawker.

Никита Белых в Басманном суде 25 июня 2016 Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Наконец, 24 июня 2016 года в столице при получении меченых 100 тысяч евро был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Всего бывшего губернатора обвиняют в получении взятки размером в 400 тысяч евро. Белых — единственный пока арестованный губернатор, при обыске дома которого не было найдено гигантского количества наличности или коллекций ювелирных украшений.