Глава Республики Удмуртия Александр Соловьев задержан по подозрению в коррупции и почти сразу же снят с должности. О том, почему снятие на сей раз последовало за задержанием так скоро, размышляет аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Утро 4 апреля началось с известия, что задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. А уже через шесть или чуть более часов прошло известие, что Александр Соловьев снят со своей должности.

В событии этом не было бы ничего сверхъестественного, если бы мы не помнили о том, как обстояло дело в предыдущих случаях. Сколько времени проходило с момента задержания до момента снятия главы Республики Коми Вячеслава Гайзера? Сколько времени проходило с момента задержания до момента прекращения полномочий главы Кировской области Никиты Белых? Словом, налицо нарушение традиции, а точнее – мы впервые за долгое время имеем дело с тем порядком вещей, который должен был бы быть всегда.

О чем это может говорить? О самых разных вещах, и здесь мы, как обычно, оказываемся заложниками весьма слабой информированности, которая у всех нас, наблюдателей, есть в аналогичных случаях. Не имея прямого инсайда, мы можем только гадать, что бы это могло значить. Вот и сейчас так – попробуем погадать на кофейной жиже, поскольку до кофейной гущи нам еще расти и расти.

Предыдущие случаи приостановки полномочий губернаторов были связаны с командой предшествующего руководителя внутриполитического блока АП. Как известно, у Вячеслава Викторовича Володина были сложные (не плохие, а именно очень сложные) отношения с силовым блоком, поскольку он пытался широко играть с силовиками. Нельзя, конечно, сказать, что он способствовал внедрению некоторых людей на некоторые должности. А он хотел заручиться поддержкой части людей, так или иначе связанных с органами государственной безопасности.

Вячеслав Володин возлагает цветы вместе с военнослужащими и работниками МВД

Насколько это у него получилось или не получилось, судить не нам. Да и, наверное, не сейчас. Важно то, что его преемник выстраивает свои отношения с силовиками по несколько иному сценарию. Он делает это, будучи человеком четко понимающим, что такое системно-административная деятельность (в этом Сергею Кириенко отказать нельзя); будучи человеком, трезво отдающим себе отчет в том, что для силовиков он не станет своим. По всей вероятности, Сергей Владиленович пытается работать в координации с людьми, призванными быть тем самым государевым оком, о котором уже и говорить надоело.

И это приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем сейчас. А именно: то, что раньше проходило со скрипом, скрежетом и большим удивлением для стоявших в стороне, сейчас максимально формализуется, проходит складно, просто и понятно.

Означает ли это то, что наметилась необходимая смычка внутриполитического и силового блока, о которой я так много, долго и даже отчасти нудно и монотонно говорил в предшествующих постах, не знаю. Но снаружи это можно интерпретировать и так. А раз это можно интерпретировать таким образом, было бы неправильным воздержаться от комментариев.

P.S. Отдельно обращает на себя внимание история с возможным назначением Александра Бречалова на должность главы Удмуртии. Здесь интересно почти все, и понимать это можно самым широким образом. Но, конечно, если Сергей Владиленович сам или по чьему-то совету придумал такую комбинацию, остается только снять шляпу и громко рукоплескать, поскольку ситуация, в которой окажется один из самых близких сотрудников Вячеслава Викторовича Володина в такой неспокойной и поделенной на части республике, – не то чтобы не из легких, но не из завидных. И в этой связи господину Бречалову не то чтобы поздравления, а соболезнования впору принимать.

Александр Бречалов

Однако с другой стороны, многочисленные известия относительно расследования финансовой деятельности Общественной палаты и возможное участие в предположительных махинациях (мы ничего не утверждаем до решения суда) ее предыдущего главы может свидетельствовать о том, что не так уж плохо человек отделался. Все могло быть и хуже.

Повторяюсь: комбинация превосходна, и очень интересно будет смотреть за тем, как господин Бречалов в том случае, если будет утвержден на должность главы Удмуртии, будет себя вести. Что-то подсказывает мне, что держаться он будет очень тихо, осторожно и по возможности не бросаясь в глаза максимально долго», – сказал Василий Измайлов.

По последней информации, Бречалов назначен исполняющим обязанности главы республики. О вероятности такого назначения «Полит.ру» сообщало еще 1 апреля. Тогда эти сведения опровергли, однако теперь они подтвердились.