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04 апреля 2017, 16:33
законотворчество метро Санкт-Петербург теракт
Александр Верховский

Теракт в Петербурге: ближайшие последствия

Проверка документов в московском метро в день теракта в Петербурге
Проверка документов в московском метро в день теракта в Петербурге
Любимов Андрей / АГН "Москва"

В СМИ появилась информация о предполагаемых организаторах и исполнителях теракта в Петербурге. По данным источников ряда СМИ, исполнителем теракта в городском метро мог стать гражданин России, родившийся в Киргизии.

Напомним, теракт был совершен днем 3 апреля: на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате погибли не менее 10 человек и ранены были свыше 40. Позже еще одна самодельная бомба была обнаружена под скамьей на станции «Площадь Восстания». Ее обезвредили, метро закрыли до конца дня.

 
Самодельная бомба, обнаруженная на станции "Площадь Восстания" 3 апреля 2017
 

Информацию об уроженце Киргизии, который, предположительно, и взорвал бомбу в вагоне, распространило со ссылкой на источники информационное агентство «Интерфакс». Ранее СМИ распространили сообщения, по подозрению в исполнении теракта в Петербурге объявлены в розыск двое. Сообщалось также, будто теракт мог осуществить разыскиваемый гражданин Казахстана; назывались имя и фамилия этого человека, год его рождения.

Сообщения о «казахстанском следе» были опровергнуты: по словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбекова, упоминавшийся в печати гражданин Казахстана, оказавшийся в эпицентре взрыва в вагоне метро, никогда не попадал в поле зрения спецслужб, не состоял на учете и, вероятнее всего, стал жертвой, а не исполнителем теракта.

Вскоре после опровержения информационное агентство РБК также озвучило версию о террористе-уроженце Киргизии, получившем российское гражданство, и даже назвало его имя. Эти сведения журналистам подтвердил официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности Рахат Сулайманов. Таким образом, теперь вероятным исполнителем считают уроженца города Ош Акбаржона Джалилова 1995 года рождения.

Кроме того, в СМИ также появилась информация о том, что спецслужбы якобы знали о факте подготовке теракта и даже предотвратили второй взрыв, который должен был случиться на станции метро «Площадь Восстания», заблокировав телефонные номера, которыми пользовались участники террористической группы. Об этом, в частности, писала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на неназванный, но «заслуживающий доверия» источник. При этом утверждалось, что спецслужбы знали именно только номера мобильных террористов, но не их имена.

 
Последствия теракта в метро Санкт-Петербурга
НАК

Как заявили опрошенные РБК эксперты, взрывное устройство, которое спецслужбы обнаружили на станции «Площадь восстания», не похоже на то, которые использовали боевики на Северном Кавказе, но напоминает бомбы, которые изготавливают сирийские исламисты. По словам эксперта по взрывчатым веществам в сирийской армии Абдаллы аль-Хамеда, множество экстремистских группировок в Сирии собирают подобные взрывные устройства.

Добавим, что помимо версий и имен в прессе также появилась неясная фотография, которую называли кадром с видеозаписи камер наблюдения и на которой был виден человек с бородой и в длинной одежде. Эта фотография некоторое время распространялась как фото вероятного исполнителям взрыва. Позже было обнародовано и фото предполагаемого сообщника, о котором сказать можно было практически только, какого цвета его куртка и шапка.

Последствия теракта могут, в первую очередь, выразиться в в усилении проверок (что уже происходит как в Петербурге, так и в Москве, отмечают СМИ), «закручивании гаек», в изменении антитеррористического законодательства в сторону ужесточения и усилении истерии, полагают эксперты. Как заявил «Коммерсанту» глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, можно ожидать в первую очередь новых законодательных инициатив, поскольку основной реакцией властей на события в последние годы является именно ужесточение законов.

 
Полиция проверяет нелегальных мигрантов. Архивное фото
78.мвд.рф

 

По оценке Эмилии Слабуновой, лидера партии «Яблоко», эта ужасная ситуация в целом «на руку нашей власти». Она полагает, что если Владимир Путин «пойдет на выборы, то в его позиционировании будут активно раскручивать эту историю — что это спаситель, сильная рука».

Действительно, основания ожидать репрессивных законопроектов у россиян есть, считает Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА». В беседе с «Полит.ру» он рассмотрел различные вероятные сценарии развития событий.

«Что касается возможного ужесточения антитеррористического или какого-то еще законодательства, то да, таких последствий, безусловно, можно ожидать. Просто по той причине, что даже если бы не было никакого теракта в Петербурге, оно бы все равно ужесточалось. Это происходило все последние годы, и нет причины для того, чтобы этот процесс вдруг прекратился.

 
У закрытых дверей метрополитена. Петербург, 3 апреля 2017
VOA

Насколько серьезным будет ужесточение, прямо ли оно будет привязано к этому поводу или с ним малость подождут, я угадать не могу. И, думаю, гадать об этом даже бесполезно. Очень может быть, что ужесточение будет связано как-то и с регулированием интернета, потому что Путин сразу же что-то такое стал упоминать про китайский опыт. Нам, конечно, у себя этот опыт не удастся реализовать, но сама отсылка в чем-то намекает на возможное развитие событий. Как именно это будет, мы, естественно, пока не знаем.

Что касается размышлений о том, что происшедшее могло бы полезным для власти в смысле поднятия рейтинга главы государства – а эта мысль часто встречалась мне вчера в Facebook, там многие высказывали мнение, что это был «ассиметричный ответ» на события 26 марта, – то, на мой взгляд, это и бездоказательно, и непонятно. Я не вижу причины, зачем нужен такой «ответ»: пресловутый рейтинг в связи с мартовскими акциями никак не поколебался, а если бы и поколебался, никто бы этого так быстро все равно выяснить не смог.

 
Владимир Путин у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
kremlin.ru

Что касается грядущих выборов и возможного влияния случившегося на них, то, во-первых, выборы не завтра, и еще многое может случиться. Так что если бы кто-то таким способом решил готовиться к выборам, это было бы явной ошибкой. Непонятно, зачем это нужно в таком аспекте. Словом, если рассуждать о том, что происшедшее на руку властям, то я не вижу, где. Чтобы где-то «закрутить гайки»? Как я уже говорил, они и так их могут закрутить, и даже наверняка собирались. Кстати, если вы думаете, что ужесточать законодательство под предлогом борьбы с терроризмом некуда, то разочарую: есть еще куда, не хочу только подсказывать.

А есть еще и иной сценарий возможного развития событий – постбесланский, когда в ответ на теракт в Беслане были отменены губернаторские выборы. Это невозможно было считать разумной реакцией на события, но, тем не менее, это было именно реакцией на события. Может ли быть такой несимметричный ответ сейчас? Вот это действительно важный вопрос. И если такой ответ будет, то в чем он будет заключаться? Тут я предположить ничего не могу – весь смысл асимметричных ответов в том, чтобы нельзя было заранее угадать их.

 
Сотрудник силовых структур проверяет документы у зрителей в петербургском кинотеатре "Варшавский экспресс"
Файников Дмитрий‏ @fancho8O

Да, второй сценарий – это просто гипотеза, такого может и не случиться. То есть, некое ужесточение законов будет точно, но окажется ли оно каким-то необычным, «перпендикулярным» этим событиям, или просто введут еще какую-то меру наподобие контроля за интернетом, сказать сложно», – сказал Александр Верховский.

Политолог Григорий Голосов считает, что дать корректную оценку возможных последствий сейчас достаточно сложно. Что же касается сути происшедшего, то теракт, по его оценке, мог быть связан со вмешательством России в сирийский конфликт. «Россия все глубже увязает в сирийском конфликте, и рано или поздно события должны были быть перенесены на российскую почву», – сказал Григорий Голосов.

 
Российские саперы в Сирии
МО РФ

Политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», высказывает предположение о том, какими окажутся остновные интерпретации ситуации.

«Новости о терактах каждый раз травматичны для общества. Но забываются через пару недель, сменяясь другими картинками. Страхи перед спуском в метро быстро забываются. Проходя мимо "Националя" или Рижской, слыша название "Печатники" или "Дубровка", москвичи давно ничего не испытывают.

Если не будет каких-то экстремально-безумных реакций и развитий, то будет конкурировать две интерпретации.

А) Достижение последних лет – то, что мы перестали думать о безопасности. Значит, спецслужбы работают хорошо. Но угрозы только нарастают – ибо тучи сгущаются, угрозы растут, международная обстановка нагнетается, коалиция Запада и Востока – все против нас.

Б) Повестка 1999/2000 годов, на которой проходила смена власти в России, не урегулирована. Специалисты по безопасности сумели решить все задачи кроме обеспечения этой самой безопасности. Наоборот, число угроз выросло. Дальше любой легко продолжит на свой вкус.

Общество в последний месяц несколько разобранно и растеряно. Самое вероятное, что люди попробуют закрыться от негативной информации. И через пару недель общество утратит интерес к теме.

Если этого не случится, обыватели будут стремиться прибиться к какому-то из описанных полюсов – тому, который будет более созвучен текущему настроению и будет убедительнее», – написал он на своей странице в Facebook. 

О том, как на ситуацию отреагирует общество, размышляет и Даниил Кислов, главный редактор интернет-издания «Фергана.ру». По его оценке, важно избежать роста исламофобских настроений, к чему могут невольно подтолкнуть некоторые непроверенные публикации, наподобие опубликованного кадра с камер наблюдения с изображением предполагаемого террориста с характерной внешностью.

«Время пост-правды и тотальной торопливости...

Через три часа после взрыва появляется фото. 
– Ура, преступник найден?
– Нет, это подозреваемый восточной внешности с бородой и "со специфическим головным убором".
– Опять мусульмане, что ли?
– Да нет, есть версия, что он так специально оделся», – написал он. И добавил позже, делясь ссылкой на публикацию своего издания:

«"Фергана.Ру" вместе со всеми скорбит о тех питерцах, что погибли или пострадали сегодня в теракте. Но мы против того, чтобы начинать охоту на ведьм, в том числе, на невинных мусульман. Однако, последние новости свидетельствуют если о не тенденциозности, то об опасной неразборчивости СМИ в том, что давать о теракте и "как" давать. В частности, мы говорим о фото "предполагаемого террориста", опубликованном некоторыми российскими СМИ. <...> Такие фотографии могут стать спусковым крючком новой волны исламофобии в России».

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 11 человек, ранены 47. В связи с происшедшим в Петербурге объявлен трехдневный траур. По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного Кодекса РФ (теракт).

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