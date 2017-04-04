Топ новостей 4 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ назвали имя предполагаемого смертника из Петербурга, Путин уволил главу Удмуртии из-за взяток, а Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции.

Взрыв в метро Петербурга мог произвести гражданин России, выходец из Киргизии. Это подтвердили киргизские спецслужбы: «Мы подтверждаем, что подозреваемый в организации теракта является уроженцем Киргизии, гражданином России Акбаржоном Джалиловым, 1995 года рождения, уроженец города Ош». Джалилов прожил в Петербурге более шести лет и работал поваром в суши-баре. Он мог быть этническим узбеком. Утверждается, что в его окружении были радикальные исламисты. Некоторые СМИ даже опубликовали ссылку на профиль мужчины в соцсетях. Следствие утверждает, что установило личность террориста, но разглашать детали отказывается.

Мне кажется, что теракт в Петербурге имеет сходство с царнаевским на бостонском марафоне — Алексей Венедиктов (@aavst) 4 апреля 2017 г.

Метро в Петербурге просто пустое; раз в 7 меньше людей, чем обычно. И тихо очень.Многие просто остались работать дома.Многие выбрали наземку — Арсений Веснин (@ars_ves) 4 апреля 2017 г.

Сегодня число жертв теракта в метрополитене Петербурга возросло до 14 человек. «Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью», — заявила министр здравоохранения Скворцова. Сейчас в больницах находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой.

между прочим, в Лондоне нет рамок в метро, да и нет такого количества полицейских, и ничего в метро при этом не взрывалось уже лет 10 — недруги за бугром (@Lndcalling) 4 апреля 2017 г.

Дмитрий Песков заявил, что «сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, заставляет задуматься и обращает на себя внимание». Он пообещал, что Россия продолжит «борьбу с этим уродливым злом». Вопрос о кадровых переменах в силовом блоке в Кремле назвали неуместным. Он подчеркнул, что, «любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства». Между тем в ГД предложили вернуть для террористов смертную казнь.

Разумеется, спецслужбы не устраивают терактов. Как и армия не воюет тайно в чужой стране. Как и полиция не сажает невиновных людей. Всё так. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 4 апреля 2017 г.

В России разворачивается подрывная кампания. Ой, извините, предвыборная. — Тётя Роза (@ANAKOYHER) 4 апреля 2017 г.

Переписка с одним из взаимных подписчиков на прошлой неделе: взрывы в метро были ожидаемы pic.twitter.com/v7Um87qyES — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 4 апреля 2017 г.

Строительство дорог

Александра Соловьева заподозрили в злоупотреблением полномочиями при выделении средств на строительство дорог. Сам он был задержан, а утром 4 апреля этапирован в Москву. Соловьева заподозрили в получении взятки в 140 млн рублей. Президент уволил его с поста из-за утраты доверия. Место Соловьева занял секретарь ОП Александр Бречалов.

— Ой, у вас премьер проворовался.

— Лови удмурта! https://t.co/ObVyb4rGFL — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 4 апреля 2017 г.

Арестован за взятку в 140 млн руб Глава Удмуртии А.Соловьёв. Хорошо, что ВВП их назначает. А то сами люди могли бы таких жуликов наизбирать… — Николай Травкин (@Nitravkin) 4 апреля 2017 г.

Для справки. Задержанный сегодня губернатор Удмуртии в сентябре 2014 года на выборах главы республики получил 84,84 % голосов — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 4 апреля 2017 г.

Все умрут, а я удмурт — 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) 4 апреля 2017 г.

Дмитрий Медведев назвал представленные ФБК материалы «чушью и какими-то бумажками». Премьер уверен, что целью таких публикаций является стремление вытащить людей на улицы», а Навального назвал«судимым персонажем», который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей. Само же расследование ФБК, по его словам, похоже на «компот». Глава кабмина заверил, что продолжит работать на посту, «нервы у него крепкие», и это «его ответственность перед людьми».

Ретвит, если ты частный инвестор, спонсирующий расследование медведевских миллиардов! — Георгий Албуров (@alburov) 4 апреля 2017 г.

Расследование Навального похоже на компот, на манную кашу с комочками, на рыбий жир-сказал Медведев дрожащим голосом, и заплакал. — Рыбников Андрей (@Lohancken) 4 апреля 2017 г.

Медведев назвал пенсии россиян чушью и какими-то бумажками — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 4 апреля 2017 г.

Проснувшись через 3 недели, Медведев ответил на обвинения в коррупции. Ни слова не сказав о коррупции! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 4 апреля 2017 г.

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Владимир Путин подписал закон, освобождающий находящихся под санкциями лиц от уплаты налогов в России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства. В середине марта законопроект поступил в Госдуму, и уже через неделю был принят в окончательном чтении. СМИ утверждают, что закон будет выгоден бизнесменам, так называемым друзьям Путина.

Путин подписал закон об освобождении от налогов попавших под санкции россиян



Под санкции попали ещё и мы, но для нас раздавили продукты — #MDK (@mudakoff) 4 апреля 2017 г.

LiveJournal ввел новое пользовательское соглашение, которое предусматривает запрет на размещение политической агитации в блогах. Также вводятся ответственность для комментаторов за содержание их записей, запрет для регистрации для лиц младше 14 лет и обязательная идентификация. Ранее Rambler&Co начал перевод основных функций «Живого журнала» в Россию, чтобы «стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы».

Смерть ЖЖ плохая штука, т.к. к сожалению сегодня НЕТ пока хорошей платформы для размещения репортажей формата текст-фото-текст-видео-текст — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 4 апреля 2017 г.

ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров — La Russie parle (@Russia_calls) 4 апреля 2017 г.

Малоимущий рабочий

НИИ Росстата выявило, что 75% наемных работников в России находятся у черты бедности. 10,7% работников в стране – нищие, еще 27,5% – бедные, у 37% заработок выше черты бедности, и лишь у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего класса. В абсолютном значении к нищим можно отнести 3,02 млн работающих, к бедным – 7,8 млн, к стандарту потребления чуть выше бедности – еще 10,51 млн человек. Заработок, обеспечивающий стандарт потребления среднего класса, имеют 3,6 млн работников, и еще у 3,42 млн он выше этого стандарта.

По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно:

Обычному россиянину - 9 691 руб

Депутату Госдумы - 383 927 руб

Главе Газпрома - 84 075 000 руб — Алёна Попова (@alyonapopova) 4 апреля 2017 г.

Нападение на сотрудников ГИБДД в Астрахани / astrakhan-online.ru

Губернатор Астраханской области возложил вину за убийство двух полицейских, расстрелянных в ночь на 4 апреля в Астрахани, на исламистов-ваххабитов. «Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД», - заявил Жилкин. По подозрению в причастности к нападению объявлены в розыск восемь человек, четверо уже задержаны.

СМИ сообщают о задержании четырех из восьми подозреваемых в убийстве сотрудников ДПС в Астраханиhttps://t.co/CvSAS3dPVC pic.twitter.com/Z4ebUndgm8 — Лентач (@oldLentach) 4 апреля 2017 г.

Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной службы государственной статистики в ведение Минэкономразвития. Это сделано в целях повышения эффективности системы государственной статистики и для оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.