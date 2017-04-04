Топ новостей 4 апреля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ назвали имя предполагаемого смертника из Петербурга, Путин уволил главу Удмуртии из-за взяток, а Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции.
Взрыв в метро Петербурга мог произвести гражданин РФ
Взрыв в метро Петербурга мог произвести гражданин России, выходец из Киргизии. Это подтвердили киргизские спецслужбы: «Мы подтверждаем, что подозреваемый в организации теракта является уроженцем Киргизии, гражданином России Акбаржоном Джалиловым, 1995 года рождения, уроженец города Ош». Джалилов прожил в Петербурге более шести лет и работал поваром в суши-баре. Он мог быть этническим узбеком. Утверждается, что в его окружении были радикальные исламисты. Некоторые СМИ даже опубликовали ссылку на профиль мужчины в соцсетях. Следствие утверждает, что установило личность террориста, но разглашать детали отказывается.
Вроде бы он. pic.twitter.com/VNRHKedt0C— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 4 апреля 2017 г.
Мне кажется, что теракт в Петербурге имеет сходство с царнаевским на бостонском марафоне— Алексей Венедиктов (@aavst) 4 апреля 2017 г.
Метро в Петербурге просто пустое; раз в 7 меньше людей, чем обычно. И тихо очень.Многие просто остались работать дома.Многие выбрали наземку— Арсений Веснин (@ars_ves) 4 апреля 2017 г.
Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14 человек
Сегодня число жертв теракта в метрополитене Петербурга возросло до 14 человек. «Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью», — заявила министр здравоохранения Скворцова. Сейчас в больницах находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой.
между прочим, в Лондоне нет рамок в метро, да и нет такого количества полицейских, и ничего в метро при этом не взрывалось уже лет 10— недруги за бугром (@Lndcalling) 4 апреля 2017 г.
Кремль призвал задуматься из-за пребывания Путина в Петербурге в день теракта
Дмитрий Песков заявил, что «сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, заставляет задуматься и обращает на себя внимание». Он пообещал, что Россия продолжит «борьбу с этим уродливым злом». Вопрос о кадровых переменах в силовом блоке в Кремле назвали неуместным. Он подчеркнул, что, «любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства». Между тем в ГД предложили вернуть для террористов смертную казнь.
Разумеется, спецслужбы не устраивают терактов. Как и армия не воюет тайно в чужой стране. Как и полиция не сажает невиновных людей. Всё так.— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 4 апреля 2017 г.
В России разворачивается подрывная кампания. Ой, извините, предвыборная.— Тётя Роза (@ANAKOYHER) 4 апреля 2017 г.
Переписка с одним из взаимных подписчиков на прошлой неделе: взрывы в метро были ожидаемы pic.twitter.com/v7Um87qyES— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 4 апреля 2017 г.
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву
Александра Соловьева заподозрили в злоупотреблением полномочиями при выделении средств на строительство дорог. Сам он был задержан, а утром 4 апреля этапирован в Москву. Соловьева заподозрили в получении взятки в 140 млн рублей. Президент уволил его с поста из-за утраты доверия. Место Соловьева занял секретарь ОП Александр Бречалов.
— Ой, у вас премьер проворовался.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 4 апреля 2017 г.
— Лови удмурта! https://t.co/ObVyb4rGFL
Арестован за взятку в 140 млн руб Глава Удмуртии А.Соловьёв. Хорошо, что ВВП их назначает. А то сами люди могли бы таких жуликов наизбирать…— Николай Травкин (@Nitravkin) 4 апреля 2017 г.
-Спокойно,я пока не арестован,это другой Соловьев. pic.twitter.com/Mfezo13ehT— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 4 апреля 2017 г.
Для справки. Задержанный сегодня губернатор Удмуртии в сентябре 2014 года на выборах главы республики получил 84,84 % голосов— Michael Avrinsky (@gsl2k10) 4 апреля 2017 г.
Все умрут, а я удмурт— 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) 4 апреля 2017 г.
Медведев назвал «компотом» его обвинения в коррупции
Дмитрий Медведев назвал представленные ФБК материалы «чушью и какими-то бумажками». Премьер уверен, что целью таких публикаций является стремление вытащить людей на улицы», а Навального назвал«судимым персонажем», который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей. Само же расследование ФБК, по его словам, похоже на «компот». Глава кабмина заверил, что продолжит работать на посту, «нервы у него крепкие», и это «его ответственность перед людьми».
Ретвит, если ты частный инвестор, спонсирующий расследование медведевских миллиардов!— Георгий Албуров (@alburov) 4 апреля 2017 г.
Расследование Навального похоже на компот, на манную кашу с комочками, на рыбий жир-сказал Медведев дрожащим голосом, и заплакал.— Рыбников Андрей (@Lohancken) 4 апреля 2017 г.
Медведев назвал пенсии россиян чушью и какими-то бумажками— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 4 апреля 2017 г.
Проснувшись через 3 недели, Медведев ответил на обвинения в коррупции. Ни слова не сказав о коррупции!— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 4 апреля 2017 г.
Путин подписал закон об освобождении от налогов граждан под санкциями
Владимир Путин подписал закон, освобождающий находящихся под санкциями лиц от уплаты налогов в России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства. В середине марта законопроект поступил в Госдуму, и уже через неделю был принят в окончательном чтении. СМИ утверждают, что закон будет выгоден бизнесменам, так называемым друзьям Путина.
Путин подписал закон об освобождении от налогов попавших под санкции россиян— #MDK (@mudakoff) 4 апреля 2017 г.
Под санкции попали ещё и мы, но для нас раздавили продукты
ЖЖ запретил политическую агитацию в блогах
LiveJournal ввел новое пользовательское соглашение, которое предусматривает запрет на размещение политической агитации в блогах. Также вводятся ответственность для комментаторов за содержание их записей, запрет для регистрации для лиц младше 14 лет и обязательная идентификация. Ранее Rambler&Co начал перевод основных функций «Живого журнала» в Россию, чтобы «стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы».
Смерть ЖЖ плохая штука, т.к. к сожалению сегодня НЕТ пока хорошей платформы для размещения репортажей формата текст-фото-текст-видео-текст— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 4 апреля 2017 г.
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров— La Russie parle (@Russia_calls) 4 апреля 2017 г.
75% наемных работников в России оказались у черты бедности
НИИ Росстата выявило, что 75% наемных работников в России находятся у черты бедности. 10,7% работников в стране – нищие, еще 27,5% – бедные, у 37% заработок выше черты бедности, и лишь у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего класса. В абсолютном значении к нищим можно отнести 3,02 млн работающих, к бедным – 7,8 млн, к стандарту потребления чуть выше бедности – еще 10,51 млн человек. Заработок, обеспечивающий стандарт потребления среднего класса, имеют 3,6 млн работников, и еще у 3,42 млн он выше этого стандарта.
По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно:— Алёна Попова (@alyonapopova) 4 апреля 2017 г.
Обычному россиянину - 9 691 руб
Депутату Госдумы - 383 927 руб
Главе Газпрома - 84 075 000 руб
Астраханский губернатор обвинил в убийстве полицейских исламистов-ваххабитов
Губернатор Астраханской области возложил вину за убийство двух полицейских, расстрелянных в ночь на 4 апреля в Астрахани, на исламистов-ваххабитов. «Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД», - заявил Жилкин. По подозрению в причастности к нападению объявлены в розыск восемь человек, четверо уже задержаны.
СМИ сообщают о задержании четырех из восьми подозреваемых в убийстве сотрудников ДПС в Астраханиhttps://t.co/CvSAS3dPVC pic.twitter.com/Z4ebUndgm8— Лентач (@oldLentach) 4 апреля 2017 г.
Росстат передали в ведение Минэкономразвития
Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной службы государственной статистики в ведение Минэкономразвития. Это сделано в целях повышения эффективности системы государственной статистики и для оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.
Путин подчинил Росстат Минэкономразвития. Вот это правильно! Теперь экономика начнёт расти. По статистике.А люди продолжат нищать. По жизни.— Владимир Матов (@1964Matov) 4 апреля 2017 г.