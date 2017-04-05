Во вторник во Франции прошли вторые предвыборные дебаты. В них участвовало одиннадцать кандидатов. По оценкам многих комментаторов, дискуссия вышла более оживленной и хаотичной, чем обычно.

Politico делится впечатлениями. Прежде всего, отмечает автор, впервые в этой кампании центральной темой дискуссии стали отношения между Францией и ЕС. Пятеро участников настаивали на том, что условия взаимодействия с ЕС нужно как минимум пересмотреть или что следует вообще покинуть блок. В числе этих участников были ультраправая Марин Ле Пен и ультралевый Жан-Люк Меланшон. Еще двое ультралевых говорили о необходимости бороться с капитализмом в Брюсселе. Только социалист Бенуа Амон, консерватор Франсуа Фийон и центрист Эммануэль Макрон высказывали отчетливо проевропейские взгляды.

Также автор отмечает, что на этих дебатах «под обстрелом» оказалась Ле Пен (на первых дебатах объектом коллективных нападок был Фийон). Макрон обвинял Ле Пен в том, что она хочет устроить «экономическую войну». Фийон ругал ее за намерение отказаться от евро, в то время как опросы отчетливо указывают на то, что большинству граждан евро нравится. Амон ставил ей на вид, что она жалуется на предвзятость по отношению к ее партии, в то время как она сама предвзята по отношению к мусульманским меньшинствам. Ле Пен, впрочем, в большинстве случаев отмахивалась от этих нападок.

Марин Ле Пен

Guardian считает, что вторые дебаты стали наглядным примером демократии в действии. Пятеро из участников – Ле Пен, Фийон, Макрон, Амон и Меланшон – широко известны и действительно составляют друг другу конкуренцию на выборах. Остальные шесть известны гораздо меньше, и шансов на победу у них практически нет. Тем не менее, они все были включены в дискуссию независимо от популярности в рейтингах, и это было последовательным воплощением принципа равенства (egalité). У каждого из участников было равное количество времени (по 18 минут) на высказывание своей позиции. Результатом было выражение самых разных взглядов начиная с коммунистических и заканчивая националистическими и консервативными.

Между тем, BBC опубликовала материал с рассуждениями о том, как Франция – традиционный оплот прогрессивного либерализма – теперь становится во главе ультраправого движения в Европе. Отчасти во Франции имеют место тенденции, не чуждые и другим странам в нынешней ситуации, которую автор называет «эпохой Дональда Трампа и Brexit'а». Но специфика Франции состоит в том, что наиболее националистически настроенная часть населения – это молодежь до тридцати лет.

Демонстрация французских националистов

Здесь автор поясняет, что речь идет о сильном во Франции идентитарном движении, которое популярно именно среди молодежи и преимущественно развивается онлайн. В то же время оно остается фактически невидимым за пределами соцсетей, блогов и специализированных сайтов, потому что традиционные мейнстримные СМИ его игнорируют. Среди киберпатриотов распространены конспирологические настроения, в частности, популярна идея о том, что СМИ отражают события предвзято, однако если подходить к новостям критически, то можно извлечь из них относительно достоверную картину.