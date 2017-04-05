Выступление Германа Грефа на Биржевом форуме, который на этот раз приурочен к 25-летию Московской биржи, как всегда получилось ярким, образным и порой даже смешным.

Для начала президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф призвал не заливать экономику деньгами, как это предлагают «псевдоученые». «Глядя на состояние нашей экономики, нет веры в нефть, в то, что цена опять подпрыгнет в два раза и нам в очередной раз повезет. Все пришли к выводу, что кризис, в котором мы находимся, не циклический, а структурный и бороться с ним надо понятным набором мер. Нельзя его заливать деньгами, как некоторые псевдоученые, иначе называть их не могу, который год подряд призывают залить весь этот пылающий костер деньгами. И костер будет еще более яркий! И сегодня нет никакого другого средства, кроме как наконец заняться структурными реформами», — сказал, как передает РБК, Греф.

Он уверен, что для повышения темпов роста российской экономики критически важно снижение доли госсектора. «Когда свыше 70% экономики — это госсектор, говорить о конкуренции и эффективной структуре экономики невозможно. Нужна приватизация... Приватизация является вопросом национальной безопасности», — заявил Греф, отметив, что приватизация должна коснуться как малых, так и крупных предприятий.

Среди других задач на ближайшие годы глава Сбербанка назвал сокращение масштабов госрегулирования, внедрение проектных методов управления, а также диверсификацию экономики.

Офис. комната для переговоров

Вообще Греф достаточно часто выступает с критикой существующей модели госуправления, но старается очень аккуратно высказываться о политическом руководстве сраны. На этот раз глава Сбербанка в шутку сказал, что сейчас «сколько угодно» можно придумать программ о проведении реформ в банковской системе, описывая каждый шаг. А в итоге «потом на место главы ЦБ назначить Глазьева».

Понятно, что решение о том, кто будет главой Центрального банка принимается лично президентом — хотя по Конституции это право Государственной Думы. Так что допущение вероятности того, что на этот ключевой пост будет назначен сторонник проинфляционной политики можно считать упреком в сторону Владимира Путина.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российская экономика уже вошла в фазу активного роста. «Мы говорим о том, что экономика уже не на пути к росту, она уже вошла в новую фазу экономического цикла и более активно растет» ,— приводит его слова РИА Новости.

Орешкин считает, что экономическая политика должна быть направлена на привлечение инвестиций. «Более высокий уровень экономического роста, более устойчивый рост может быть достигнут только за счет активных частных инвестиций. Другого здесь не дано. И нужно искать именно те способы, которые будут выводить инвестиции на новый уровень», — сказал он. Среди способов поддержки инвестиций министр назвал создание устойчивой и предсказуемой среды для бизнеса в области контроля, надзора и регулирования.

Расчет дохода от объема вложений

Кроме того, Максим Орешкин считает, что вся экономическая политика государства «должна развернуться лицом к инвестиционному процессу». «Здесь вопрос и делового климата, где мы существенно продвинулись вперед, это и вопрос налоговой политики, то есть инвестиционная повестка должна быть здесь в приоритете. И очень важный вопрос — это поддержка экспорта, потому что вопрос рынка сбыта для многих российских бизнесменов стоит крайне остро»,— сказал он. Министр также отметил необходимость высококвалифицированных кадров.