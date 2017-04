«Коммерсантъ» в статье «На Каму грядеши» пишет о новом губернатору Удмуртии Александре Бречалове.

Статья «Глав регионов сменяют через СИЗО» посвящена аресту бывшего руководителя республики.

В статье «Мошенникам перекрыли имена» написано, зачем ЦБ лишает доменов фальшивые МФО.

РБК в статье «Почему президент назначил Александра Бречалова главой Удмуртии» объясняет этот факт.

Что известно о предполагаемом смертнике из метро, написано в статье «Террорист из автомастерской».

«Прицел на "гражданку"»: «Ростех» примет стратегию развития кластера «Вооружение» до 2025 года.

«Известия»: «Минфин и Минтруд не поделили пенсии». Итоговый законопроект о пенсионном капитале будет внесен с принципиальными разногласиями министерств.

«В закрытом госинтернете появится мессенджер»: до конца года все госструктуры России будут объединены через RSNet.

«Раздельный сбор мусора оказался в законе»: Минприроды разработало поправки, позволяющие сделать шаг к цивилизованной утилизации и переработке отходов.

«Газета.ru»: «Соловьева арестовали по наводке Соловьева». Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев арестован на два месяца.

«Бизнес громит налоговый маневр»: объединения предпринимателей не обнаружили выгоды в налоговой реформе «22/22» Минфина.

«России права на свой ЧМ не по карману»: ФИФА запрашивает с России $120 млн за трансляцию чемпионата мира.

The Economist: «Шелково-серебряная ось. Предотвращая китайско-американскую торговую войну» (The silk-silver axis: Averting a Chinese-American trade war). Самые важные в мире двусторонние экономические отношения процветают и одновременно находятся в глубоком кризисе.

«Кофе и поболтать: представляем Kaffeeklatsch, новый блог о немецкой политике» (Coffee and a chat: Introducing Kaffeeklatsch: a new blog about German politics). У The Economist появился новый блог, освещающий политическую ситуацию в Германии в преддверии выборов, которые состоятся в сентябре.

Bloomberg: «Хэммонд сказал, что некоторые представители британской стороны даже не хотят сделки по итогам Brexit'а» (Hammond Says Some on British Side Don’t Even Want a Brexit Deal). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд сообщил, что в британском правительстве есть противники заключения сделки с ЕС.

«Прямая трансляция: вторые дебаты во французской предвыборной гонке» (Live Now: Second French Election Campaign Debate). Bloomberg освещает вторые президентские дебаты во Франции.

The Wall Street Journal: «Десятки человек погибли в Сирии из-за атаки с применением химического оружия» (Dozens Dead in Syria Chemical Attack). Во вторник занимаемый оппозицией город оказался под ударом. Предполагается, что это была атака химическим оружием и что за ней стоит сирийское правительство. Это произошло через несколько дней после того, как администрация американского президента заявила, что не собирается требовать отставки сирийского президента Башара Асада.

«Новая безопасная гавань Европы: немецкая недвижимость» (Europe’s New Safe Haven: German Real Estate). Инвесторы все больше присматриваются к немецкой недвижимости, считая ее наиболее надежной в условиях европейской нестабильности.