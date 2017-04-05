Врачей могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством финансов России.

По оценке авторов проекта, сообщает газета «Коммерсантъ», подобное нововведение окажется полезным для обеих сторон – как для страховщиков, так и для страхуемых граждан, поскольку «доступ к данным о болезнях пациентов позволит страховым компаниям продавать страховки дешевле и платить по ним меньше». Кроме того, это позволит избегать как мошенничества, так и затягивания сроков выплат.

Фактически, врачи уже сейчас имеют право передавать страховщику данные о застрахованных, но пока только с их письменного согласия. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которой располагает издание, по данным Всероссийского союза страховщиков в половине случаев страховые компании получают отказы за запрос о подобной информации, а «невозможность своевременного установления факта наступления страхового случая приводит к существенному увеличению сроков выплат или отказам в них». Для того, чтобы установить эти факты, страховщикам приходится проводить расследования, что ведет к росту их затрат и, следовательно, удорожанию их услуг.

До десятой части всех страховых выплат в России считаются сомнительными, уточняет издание: фактически, страховщики подозревают, что имеют дело с мошенничеством, но доказать этого не могут. По сведениям Банка России, только за 2016 год страховщики выплатили по личным видам страхования с учетом страхования жизни 245,6 миллиарда рублей, тогда как свободный доступ к врачебной тайне сэкономил бы им до 25 миллиардов рублей.

Медицинские страховщики, безусловно, заинтересованы в том, чтобы получать информацию о состоянии здоровья страхуемых, однако общество должно сопротивляться введению подобной нормы. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины.

«Конечно же, страховщики страшно хотят иметь информацию о здоровье страхующихся, если они страхуют их по здоровью или по жизни. И, естественно, те, кто страхуются, не хотят предоставлять эту информацию. Ситуация не имеет однозначного решения, потому что у страховщиков есть очень большие деньги, и учет информации о болезнях страхуемых позволит им эти деньги заметно увеличивать.

Напомню: в Соединенных Штатах одна из самых больших проблем с медицинским страхованием заключалась как раз в том, что страховщики получали информацию о состоянии здоровья страхуемых и не хотели страховать больных лиц. В результате серьезно больные люди оказывались или вообще без страховки, или платили за нее очень большие деньги. Реформа здравоохранения, которая была проведена в Соединенных Штатах в начале ХХI века, частично эту проблему решила: она как раз запретила выбирать страхуемых по состоянию их здоровья.

Так что, думаю, в данном случае составители такого законопроекта просто следуют за интересами страховщиков. Основной упор, видимо, делается на сокращении их, страховщиков, расходов. И думаю, общество должно этому всячески сопротивляться, потому что страхование как раз и строится на том, что страховщик не знает, от кого он средства получит, а на кого потратит. Если он это знает, то получается никакое не страхование. И если взять приводимый СМИ тезис авторов идеи о том, что раскрытие врачебной тайны позволит страховщикам сделать страховки дешевле, то можно сказать лишь, что, конечно, они могут сделать страховки дешевле, если будут выбирать себе здоровых людей и продавать им страховки. А тем, у кого есть серьезные заболевания, страховщики, логически рассуждая, не захотят предлагать страховки. Или будут торговать ими за большие деньги.

В общем, помимо вопроса о правах граждан тут можно говорить и о разрушении самого принципа страхования. Потому что страхование, в том числе медицинское, основано на неопределенности расходов, а когда известно, сколько на человека придется потратить, никакого страхования уже не будет – будет просто платная услуга. Это, кстати, у нас и происходит в сфере добровольного медицинского страхования – оно не является настоящим страхованием, а является своего рода абонементом на комфортное медицинское обслуживание. Похоже, что-то в этом роде и хотят закрепить законодательно, насколько я могу судить, не видя самого законопроекта», – сказал Василий Власов.

Выдвинутая Минфином идея требует осторожного подхода, конкретизации условий доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, и обеспечения ответственности за злоупотребления, которые могут быть совершены с использованием этих сведений. Так прокомментировал для «Полит.ру» инициативу председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

«Инициатива по предоставлению страховым компаниям доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, требует очень осторожного подхода. С одной стороны, это действительно позволит сократить случаи мошенничества в сфере страхования, которые на сегодняшний день составляют немалую долю от всех страховых случаев и представляют собой серьезную проблему. Однако, с другой стороны, это не может стать причиной нарушения прав пациентов на врачебную тайну.

Возможны злоупотребления со стороны страховых компаний, от которых пациентам будет очень сложно защититься – на данный момент клиенты сами могут решать, предоставлять ли конфиденциальные сведения или нет. Такого права инициатива их лишает.

Если все же инициатива будет принята, то необходимо конкретизировать условия допуска страховых организаций к сведениям и предусмотреть ответственность за злоупотребления с этими сведениями», – объяснил Олег Сухов.

По данным СМИ, Минфин направил разработанные поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ» на согласование в ведомства 31 марта. Замечания к нему должны быть сформулированы и представлены до 10 апреля.

Напомним, Минфин уже выступал с аналогичной инициативой в апреле 2016 года. Тогда она была отклонена еще до этапа межведомственного обсуждения, хотя доводы приводились практически те же самые. На сей раз поправки к закону обсуждали на совещании в Центробанке 17 марта, и, по данным «Коммерсанта», ЦБ их поддержал.