Рубль до неприличия укрепляется. В среду на открытии биржи давали уже 55,8 рублей за доллар, это самый низкий курс американской валюты с июля 2015 года. Причин для укрепления много: и дорожающая нефть и, соответственно, приток валюты, и высокие ставки ЦБ, что позволяет инвесторам зарабатывать на операциях carry-trade.

Почему-то при укреплении рубля принято беспокоиться за экспортеров, их доходы сокращаются. Между тем, крепкий рубль — это дешевое импортное оборудование, которое потом будет работать долгие годы. Крепкий рубль — это дешевые иностранные товары на прилавках. Вот только для покупки оборудования нужны долларовые кредиты, доступ к которым затрудняют санкции, а иностранное продовольствие запрещает ввозить собственное правительство.