Парламентская оппозиция не устает требовать отмены муниципального фильтра, и ее можно понять. Это самое серьезное препятствие для выдвижения кандидатов в губернаторы, а времени осталось мало, считанные недели.

В 2017 году единый день голосования выпал на 10 сентября. В соответствии с законом, назначаются выборы за 90-100 дней до дня голосования, то есть в первой половине июня. После назначения выборов изменить закон уже нельзя, значит если цель — отменить муниципальный фильтр уже в 2017 году, на это осталось всего 9 недель.

Во вторник стало известно, что все три думские оппозиционные партии готовят совместное письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отменить муниципальный фильтр. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы, депутат от КПРФ Иван Мельников. По его словам, письмо планируется направить до конца недели, когда его подпишет лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (в центре) с членами партийной фракции в Госдуме spravedlivo.ru

В «Справедливой России» говорят, что поддерживают обращение к президенту. Лидер партии Сергей Миронов уточнил журналистам, что предлагает отменить муниципальные фильтры на губернаторских выборах только для парламентских партий. Миронов добавил, что руководители оппозиционных думских фракций рассчитывают на встречу с президентом Владимиром Путиным, где поднимут вопрос отмены фильтра.

Логику парламентских партий понять можно. По закону, например, они могут спокойно выдвигать своих кандидатов в президенты, но для выдвижения кандидатов в губернаторы должны проходить муниципальный фильтр.

Хотя можно понять и логику тех, кто принимал такой закон: у кандидатов от партии власти существенно больше шансов проиграть губернаторские выборы, чем президентские, поэтому и к выдвижению кандидатов в губернаторы законодатель относится серьезнее.

Что характерно, ЦИК поддерживает идею смягчения муниципального фильтра. Об этом главу ЦИК Эллу Памфилову просили представители практически всех партий, с которыми она встречалась в последнее время. Хотя на полную отмену, судя по всему, никто не рассчитывает, можно, например разрешить муниципальным депутатам поддерживать не одного, а нескольких кандидатов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава ЦИК Элла Памфилова ldpr.ru

Впрочем, ЦИК даже не обладает правом законодательной инициативы, так что убедить членов комиссии в необходимости реформы — это только полдела, а, возможно, даже тупиковый путь. Так что оппозиционные партии уже вносят собственные законопроекты на рассмотрение Госдумы и теперь собираются обратиться к президенту.

Интересно, что три парламентские партии — КПРФ, СР и ЛДПР — уже, вроде бы, договорились о выдвижении по крайней мере семи «единых» кандидатов. Выборы губернаторов, напомним, пройдут в 15 регионах. Именно муниципальный фильтр стал главным стимулом для объединения усилий, потому что сейчас для выдвижения кандидатов оппозиционным партиям приходится принимать помощь от «Единой России». Так что еще неизвестно, удастся ли сохранить договоренность о разведении кандидатов в регионах в случае отмены муниципального фильтра и, соответственно, возможно ли будет объединять усилия трех партий для борьбы с кандидатами от «Единой России».