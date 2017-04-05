Геолог из Имперского колледжа в Лондоне Санджив Гупта (Sanjeev Gupta) и его коллеги опубликовали статью, в которой рассматривают причины отделения Британии от Европы, которое случилось около 450 тысяч лет назад.

В то время пролив Ла-Манш отсутствовал, а знаменитые меловые скалы Дувра простирались до самой Франции. Остаток противоположно оконечности этого горного хребта представляют собой горы во французской области Булонне. Но в какой-то момент связь Британии с остальным материком прервалась. В 1985 году геолог Алек Смит (Alec Smith) из Бедфордского колледжа в Лондоне, изучая карты дна Ла-Манша, заметил следы эрозии, которые напомнили ему ландшафт восточной части штата Вашингтон, сформированный 15 – 18 тысяч лет назад мощными прорывами вод из ледниковых озер. Смит предположил, что подобная история произошла ранее и в Европе и что именно это послужило причиной отделения Британии.

Действительно 450 тысяч лет назад массивный ледниковый щит покрывал Скандинавию и большую часть Британских островов. К югу от него, примерно на месте южной части нынешнего Северного моря, располагалось ледниковое озеро шириной несколько сотен километров. Рейн был крупнейшей рекой, впадавшей в это озеро. А известняковый хребет, ставший потом скалами Дувра, запирал это озеро с юга. Из-за больших масс ледников уровень моря в то время был на 120 метров ниже, чем сейчас, и дно Ла-Манша было сушей.

Алек Смит предложил, что количество воды, запертое в озере, постепенно увеличилось настолько, что прорвало горную «плотину» и изверглось на юг гигантскими водопадами. Подтверждением этого Смит считал глубокие впадины на морском дне, которые, по его мнению, представляли собой бывшие водобойные озера – водоемы, сформированные под действием падающих потоков воды. Однако точная причина потопа оставалась неясной, появление впадин в Ла-Манше допускало альтернативные объяснения, и гипотеза Смита было на некоторое время забыта.

Теперь Санджив Гупта и его коллеги, использовав данные, собранные британскими, бельгийскими и французскими исследовательскими судами, сумели представить новые аргументы в пользу теории о прорыве вод ледникового озера, отделившем Британию от Европы. По их данным на дне Ла-Манша, возле основания Дуврских скал, находится целых семь бывших водобойных озер, ныне закрытых более поздними осадочными породами. Причем размеры их котловин действительно впечатляют: каждое было почти километр в ширину и до 140 метров в глубину.

Гигантские водопады, бившие с горного хребта в районе нынешнего Па-де-Кале, образовали реки, которые и стали основой будущего пролива. Высоту этих водопадов сейчас трудно определить точно, но Санджив Гупта полагает, что они были не ниже 50 метров. Потоки воды несли с собой крупные камни, сбрасывали их в водобойные озера. Сами водопады, размывая лежащие под ними породы, постепенно сдвигались назад. В местах, где текли особенно стремительные потоки, большие валуны, попав в углубления дна, начинали вращаться и расширяли это углубления, создавая так называемые «эверзионные котлы». Все это постепенно разрушало горный хребет.

Сколько продолжалось это разрушение, пока установить не удалось. Определить это можно при помощи подводного бурения осадочных пород, заполнивших бывшие водобойные озера. Но выполнить эту задачу непросто из-за интенсивного судоходства в Ла-Манше и Па-де-Кале и сильных течений.

Возможно, схожие явления происходили и последующие ледниковые эпохи, когда уровень моря снова понижался и Британия возвращалась в состав континентальной Европы. Во время последнего ледникового максимума последовавшее повышение уровня воды смогло проделать русло для реки, получившей у геологов название Лобург (Lobourg). Ее образовали Рейн и впадавшие в него Темза, Шельда и Маас. Ныне бывшее русло Лобурга лежит на дне к северу от пролива Па-де-Кале. Среди геологов нет единства в вопросе о тому, куда текли воды Лобурга: на юго-запад по нынешнем Ла-Маншу или на север, впадая в Северное море около современного Йоркшира. Возникнуть Лобург мог около 160 тысяч лет назад, но точную дату подтвердить пока сложно. Исследование дна показывает, что поток имел около десяти километров в ширину и двадцати метров в глубину.

Последнее геологическое отделение Британии от Европы произошло около 8500 – 9000 лет назад. Причиной его послужило очередное таяние ледников, вызвавшее затопление суши. Дольше всех продержался остров, на месте которого сейчас находится крупная отмель Северного моря – Доггер-банка. Он был затоплен около 7000 лет назад.

Исследование Санджива Гупты и его коллег опубликовано в журнале Nature Communications.