Знаменитый исследователь древних организмов, сохранившихся в янтаре, Джордж Пойнар-младший (George Poinar, Jr.) из Университета штата Орегон сообщил о находке клеток крови обезьян возрастом 15 – 45 миллионов лет. Это первый случай обнаружения в янтаре образцов крови млекопитающих. Сделать эту находку профессору Пойнару помог клещ, напившийся в ту древнюю эпоху обезьяньей крови и потом застывший в капле смолы.

Янтарь был добыт в шахте в горном массиве Кордильера-Септентриональ в Доминиканской республике. Он образовался из окаменевшей смолы дерева Hymenaea protera. Датирован он был по образцам водорослей и одноклеточных планктонных организмов, найденных в тех же слоях. В эпоху, когда возник янтарь, в этих местах находился густой тропический лес. Как уже говорилось, янтарь содержал древнего клеща, в кишечнике которого сохранились эритроциты крови, послужившей ему последней в жизни пищей. Можно даже увидеть разные стадии переваривания этих эритроцитов.

Когда Пойнар исследовал эритроциты под микроскопом, их форма оказалась похожей на клетки ряда групп млекопитающих. Столь крупные эритроциты встречаются у представителей семейства собачьих, у зайцеобразных и у приматов. Но знания о составе фауны тех мест в интересующий период Пойнару позволили исключить всех претендентов кроме приматов. Палеонтологи нашли в этом регионе много видов древних приматов с соответствующим возрастом.

По двум крошечным отверстиям, замеченным на брюшке клеша, Джордж Пойнар полагает, что паразит был замечен животным, кровь которого он сосал, и выдернут. При этом стенка его брюшка была повреждена, а часть выпитой крови пролилась наружу. Можно даже предположить, что клещ был удален в ходе распространенного у обезьян грумминга – обычая обыскивать шерсть друг друга. Найденного клеща животное отбросило, и он попал в смолу, ставшую потом янтарем.

Отдельный интерес представляет то, что эритроциты оказались заражены одноклеточным паразитом, близким к современному роду бабезия (Babesia) или же к родственному ему роду Theileria. На одной из стадий своего развития бабезии живут внутри клеток крови и питаются гемоглобином. Известно около двух десятков современных видов бабезий, паразитирующих в клетках крови различных млекопитающих. Некоторые из них признаны возбудителями серьезных болезней домашних животных: коров, лошадей и других. Владельцам собак хорошо известен пироплазмоз. Это опасное заболевание вызывают два вида бабезий: Babesia canis и Babesia gibsoni. Некоторые бабезии (Babesia microti в Северной и Южной Америке, Babesia divergens в Европе) способны заражать и людей. Симптомы заражения напоминают малярию. Переносчиками бабезий сейчас, как и в древности, служат клещи.

«Окаменелые клетки крови, зараженные этими паразитами, просто поразительны в своих подробностях. Это единственное свидетельство ископаемых патогенов типа бабезии», – говорит Пойнар. Благодаря различиям в структуре и плотности между бабезиями и эритроцитом при застывании в янтаре они по-разному окрашивались. Поэтому сейчас под микроскопом древние бабезии выглядят как более темные структуры характерной формы на фоне более светлых клеток крови.

«Формы жизни, которые мы находим в янтаре, могут показать очень много об истории и эволюции болезней, с которыми мы все еще боремся сегодня, – рассказывает Джордж Пойнар. – Этот паразит, например, жил за миллионы лет до людей и, как кажется, эволюционировал вместе с приматами».

Ранее мы уже рассказывали о других находках, которые Джордж Пойнар сделал в янтаре: зараженном бактериями клеще, саламандре, блохе с чумной палочкой, необычном насекомом, мокреце с древними кровяными споровиками. Нынешнюю работу Пойнара опубликовал Journal of Medical Entomology.