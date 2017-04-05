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05 апреля 2017, 13:24
археология генетика
Максим Руссо

Шука-Каа и его родственники

Остров Принца Уэльского, где был найден Шука-Каа
Остров Принца Уэльского, где был найден Шука-Каа
Steve Sadowski/Flickr

Ученым удалось доказать генетическое родство древних жителей Северной Америки с представителями ныне существующих коренных народов этих территорий.

Исследование древней ДНК из трех скелетов, найденных ранее в канадской провинции Британская Колумбия, подтвердило их тесную связь с представителями четырех ныне существующих коренных народов северо-западного побережья Америки: цимшианов, тлинкитов, хайда и нисгаа. Также была доказана связь с ними более раннего скелета возрастом 10300 лет, обнаруженного на острове Принца Уэльского, на крайнем юго-востоке штата Аляска.

Работы ученых были начаты 21 год назад, когда останки древнего жителя Америки были найдены в пещере Он-Ё-Низ (On Your Knees Cave) на острове Принца Уэльского. Местные тлинкиты дали ему имя Шука-Каа (Shuká Káa «Человек[, который был] перед нами»). Исследование скелета и ДНК, извлеченного из зуба, позволили установить, что Шука-Каа был мужчиной, умершим в возрасте двадцати с лишним лет. По составу стабильных изотопов ученые определили, что питался он почти исключительно рыбой и другими морепродуктами.

Тлинкиты предоставили свои образцы ДНК для сравнения с геномом Шука-Каа. В тот момент ученые смогли выделить только митохондриальную ДНК и совпадений с ней у тлинкитов обнаружено не было. В 2008 году, согласно закону США Закон о защите индейских захоронений и репатриации, останки Шука-Каа были захоронены на острове.

Однако с тех пор методы исследования древней ДНК значительно усовершенствовались, теперь стало возможным выделять и секвенировать не только митохондриальную, но и ядерную ДНК. Поэтому ученые запросили у тлинкитов разрешение на взятие новых образцов из останков Шука-Каа. С такой же просьбой они обратились к цимшианам, нисгаа и хайда, на племенных территориях которых в Британской Колумбии были найдены три других древних скелета. Это останки возрастом 6075 лет с острова Люси (всего в 300 километрах от острова Принца Уэльского) и два скелета возрастом 2500 и 1750 лет, найденные на побережье залива у города Принс-Руперт.

Слепок челюсти Шука-Каа. Фото: E. James Dixon

Хотя ДНК Шука-Каа была слишком сильно повреждена, чтобы восстановить полную последовательность его генома, команда ученых во главе с Рипаном Малхи (Ripan Malhi), заведующим лабораторией генетики и молекулярной антропологии в Университете Иллинойса, смогли выделить фрагменты, составляющие около 6% его генома. С более поздними останками из Британской Колумбии ученые добились больших успехов. Им удалось секвенировать от трети до двух третей их геномов . Затем исследователи сравнили полученные последовательности с образцами 156 различных народов всего мира. Они обнаружили, что последовательности геномов останков с острова Люси и залива Принс-Руперта были тесно связаны с ДНК цимшианов и других народов северо-запада Тихого океана.

А вот наиболее близкие родственники Шука-Каа, как показывает, проживают сейчас в Центральной и Южной Америке. Среди них есть, например, народы каритиана, суруй и тыкуна, живущие на западе Амазонии. Но совпадение не является достаточно статистически значимым, так что оно может объясняться и тем, что и Шука-Каа, и жители амазонской сельвы имели общих предков когда-то давно, еще до переселения в Америку. Другие совпадения как митохондриальной, так и ядерной ДНК указали, что Шука-Каа был генетически связан с тремя более поздними скелетами из Британской Колумбии, а значит и с индейскими народами Северо-Запада.

Интересным моментом исследования оказалось то, что не было выявлено родство четырех древних американцев с двумя другими: Кеннуикским человеком и ребенком из Анзика. Кенневикскому человеку около девяти тысяч лет, его кости были найдены на берегу реки Колумбия в штате Вашингтон. Мальчику со стоянки Анзик в Монтане около 12 600 лет. По мнению Рипана Малхи, это указывает, что как минимум две группы древних людей проникли из северо-восточной Азии в Америку.

Напомним, что исследование 2015 года установило, что Кенневикский человек принадлежал Y-хромосомной гаплогруппе Q-M3, которая характерна для коренного населения Северной и Южной Америки (а также для эвенов). Михтохондриальная гаплогруппа X2a тоже показала его родство с индейскими народами, она не встречается в Старом Свете. Наиболее близкими родственниками Кенневикского человека оказались представители конфедерации племен резервации Колвилл (народы колвилл, этиат, неспелем, не-персе и другие), а также оджибве и алгонкины.

Получается, что потомками одной группы переселенцев в Америку оказываются Шука-Каа, три скелета из Британской Колумбии, а также цимшианы, тлинкиты, хайда и нисгаа. Цимшианы и нисгаа говорят на языках цимшинской семьи, тлинкитский язык входит в семью на-дене, куда ранее включали и язык хайда, но теперь лингвисты считают его изолированным языком. Потомки второй группы, помимо Кенневикского человека, говорят на языках салишской семьи (обитатели резервации Колвилл) и алгонкинской семьи (алгонкины и оджибве). Эдуард Сепир в свое время выдвигал гипотезу о дальнем родстве алгонкинских и салишских языков в составе так называемой алмосанской гиперсемьи, но весомых доказательств в пользу этого нет.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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