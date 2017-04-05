Новость дня

Автомобилисты по всей России ажиотажно раскупают в магазинах наклейки «Шипы» для автомобилей. Согласно изменениям в ПДД, вступившим в силу с 4 апреля, этот знак обязаны устанавливать владельцы автомобилей, оснащенных шипованной резиной. Тем же, кто будет кататься на шипованной резине без соответствующего знака, грозит штраф 500 рублей.

И хотя о грядущем вступлении в силу поправок в ПДД было известно давно, 4 апреля наступило неожиданно как для автомобилистов, так и для торговцев автоаксессуарами. Со всей страны приходят новости о проблемах с обеспечением спроса на наклейки.

Особенно не повезло жителям тех регионов, где еще держатся заморозки, что не дает возможности автовладельцам просто переобуться в летнюю резину. Омские автолюбители за сутки раскупили все знаки «Шипы». В магазинах Вологды и Тюмени знак также мгновенно исчез с витрин. А в Екатеринбурге из-за ажиотажного спроса некоторые продавцы предлагают дефицитную 20-рублевую наклейку «из-под прилавка» за 500, а то и за 1000 рублей.

Предприимчивые умельцы выкручиваются, как могут – кто-то престо печатает искомый знак на принтере, кто-то вырезает из картона или цветной бумаги, а кто-то рисует кистью.

В ряде регионов, как, например, в Свердловской области, сотрудники УГИБДД проявили понимание и на первых порах пообещали пока не штрафовать автомобилистов, не наклеивших на заднее стекло машины дефицитный знак.

За отсутствие знака «начинающий водитель» теперь также предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, однако особо ажиотажного спроса на эти наклейки в регионах не отмечается.

Антиновость дня

Россиян пугают возможными терактами в 15-ти крупнейших городах страны. Информация распространяется в соцсетях и на листовках. В тексте со ссылкой на первоисточник в ФСБ сообщается, что на территорию РФ заслано 18 террористов-смертников, и в ближайшие выходные теракты планируются в крупных торговых центрах указанных городов.

Устройство с проводами и таймером

В список городов, в которых возможны теракты, вошли города-миллионники Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Омск, Новосибирск и Красноярск.

Национальный антитеррористический комитет уже опроверг эту информацию. «Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Непонятная новость дня



На представление исполняющего обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова не пустили сразу двух республиканских министров. В списках приглашенных на церемонию отсутствовали имена министра здравоохранения Алексея Чуршина и министра транспорта Виктора Вахромеева.

Напомним, что ведомство Вахромеева оказалось замешано в ряде недавних коррупционных скандалов, в том числе и с участием экс-главы республики Александра Соловьева.

Ассорти

Минвостокразвития России отказалось согласовать подготовленны й Роскосмосом проект федеральной целевой программы по развитию космодромов с 2017 по 2025 годы из-за отсутствия в ней мероприятий по совершенствованию инфраструктуры города Циолковский в Амурской области.

«Проект федеральной целевой программы поступал в Минвостокразвития более четырех раз. Каждая последующая версия содержала сдвиг сроков реализации и финансирования мероприятий по Циолковскому «вправо». В последней же версии мероприятия по развитию города отсутствуют вовсе», - заявил замминистра Артур Ниязметов на сегодняшнем совещании в правительстве России, посвященном рассмотрению проекта программы..

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В Калмыкии откроется первый в России центр сертификации шерсти по международным стандартам. Минсельхоз РФ выделяет на оснащение лаборатории 150 млн рублей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Республика была выбрана для реализации пилотного проекта, поскольку в этом регионе самое большое поголовье овец и коз – более 2,4 млн голов или 10 % от общего количества в России.

В национальном союзе овцеводов подсчитали, что сертификация по международным стандартам поможет увеличить стоимость продукции примерно на 25 %.

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В мурманские село Териберка и поселок Туманный, с 26 марта отрезанные от большой земли сильнейшими снегопадами, из Мурманска отправилась автоколонна с продуктами, медикаментами и топливом. В составе колонны - автомобили УМЧС, полиции, дорожных служб и машины местных жителей, не имевших возможности добраться до дома из-за закрытия дороги - всего порядка 140 машин.

Автомобили едут во время снегопада

На трассе имеется несколько опасных участков с односторонним движением, проезд по которым затруднен из-за сильных снегопадов и плохой видимости. За десять суток изоляции дорожники регулярно расчищали трассу, но из-за штормового ветра и снегопадов ее быстро заметает - по ночам уровень снега на дороге вырастает до 2-2,5 метров.

Также в составе колонны и машины туристов. Териберка является единственным местом в России, куда можно официально добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Хотя знаменитым на всю страну затерянное село сделало вовсе не это, а то, что именно в нем снимался фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».