Обезопасить производство

Повысить уровень промышленной безопасности, а также повысить эффективность производства технологически сложных отраслей позволяют технологии компании «Визитек», резидента IT-кластера Фонда «Сколково». Разрабатываемые компанией корпоративные информационные системы, которые непрерывно обеспечивают безопасность промышленных объектов, в скором времени получат машинный интеллект, что должно исключить человеческий фактор в вопросе обеспечения безопасности на производстве и значительно снизить производственный травматизм.

О том, как «Визитек» внедряет IT решения в сфере промбезопасности, рассказали директора компании — генеральный директор Рустам Миланов, директор по развитию Сергей Бобылев и директор по информационным технологиям Антон Кириченко.

«Ни один инцидент не случается сам по себе. Как правило, это стечение различных обстоятельств, которые нужно предвидеть, – комментирует недавнюю аварию в производственном цехе «Уральской свинцовой компании» Сергей Бобылев. – Вся система промышленной безопасности промышленности или какого-то конкретного предприятия очень подробно описана в процедурах и нормативных документах. Но сложность заключается в том, что ни один человек, каким бы профессионалом он ни был, не в состоянии всю эту информацию держать в голове, и тем более ей пользоваться. Программные продукты позволяют автоматизировать процессы, позволяют персоналу усвоить методики выявления небезопасных действий и условий, способствовать их фиксации и, как следствие, поиску эффективных решений».

Как работает ИСОБР

Интегрированная система обеспечения безопасности работ (ИСОБР) – один из основных продуктов компании «Визитек», который помогает безопасно управлять производственным процессом в режиме реального времени. Помимо этого, компания дополнительно разрабатывает под запрос рынка решения, способные минимизировать вероятность несчастных случаев и аварий.

Доступ к системе может осуществляться посредством мобильного телефона, специальных планшетов, а также терминалов, которые могут быть расположены на объекте. «Система уникальна прежде всего тем, что ее пользователями являются не только специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности, но и все штатные сотрудники предприятия. И если они видят небезопасные условия, то фиксируют их удобным для них способом», – объясняет принцип работы ИСОБР Сергей Бобылев.

Интегрированная система обеспечения безопасности работ является модульной. Под каждую область промышленной безопасности разработан свой модуль. Данные модули в своей совокупности занимаются вводом данных для системы. «Первый модуль ИСОБР позволяет подготовиться к проведению работ. Другой модуль помогает сотрудникам выявлять небезопасные условия. В данном случае, если оторвало крышку, значит, был, наверное, слабый крепеж, или было превышено давление в котле. Когда система получает отклик от людей, что условия небезопасны, то сразу может дать рекомендации к действию. Сейчас, когда инцидент уже произошел, программа поможет его правильно расследовать, и впоследствии в подобных ситуациях она будет проактивно предлагать решения по предотвращению таких инцидентов», – пояснил Сергей Бобылев.

Таким образом, факторы, приводящие к несчастным случаям или авариям, можно предвидеть: система собирает, распознает и анализирует данные по всему предприятию,учитывает текущую ситуацию, предыдущий опыт и предлагает пользователю проактивноеэффективное решение.

Развитие компании

Компания «Визитек» (Visitech) была основана 25 декабря 2014 года. Выбор направления — промышленная безопасность и охрана труда — был обусловлен, прежде всего, личным профессиональным опытом руководителей «Визитека». У Рустама Миланова 7-летний, а у Сергея Бобылева 6-летний опыт работы в международной нефтегазовой компании, где решение вопросов безопасности и эффективности согласно международным стандартам всегда оставались приоритетом №1. Антон Кириченко до основания «Визитек» в течение последних 14 лет успешно занимался разработкой программных продуктов.

За два года «Визитек» расширила штат сотрудников, стала резидентом «Сколково» и перенесла головной офис из Южно-Сахалинска в Москву. Грантовая поддержка Фонда позволяет решить вопросы, связанные с защитой объектов интеллектуальной собственности и патентованием своих разработок, участвовать в международных выставках, получать юридические и консультационные услуги.

Решения компании были успешно представлены на парижской выставке Futur en Seine, крупнейшей международной площадке Европы для IT-индустрии, а также на выставке GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) в Дубае.

Внедрение в производство

Признанием высокотехнологичности решения стало подписание контракта с одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Газпром нефть». В рамках сотрудничества«Визитек» и «Газпром нефть» резидент «Сколково» предоставит лицензию на «Интегрированную систему обеспечения безопасности работ» для 1000 сотрудников «Газпромнефть-Хантос». По расчетам аналитиков, ИСОБР позволит сократить на 60 млн. рублей ежегодные затраты нефтяной компании, снизить вероятность возникновения травматизма на производстве на 70%, повысить производительность труда.

«На объектах «Газпромнефть-Хантос» компания внедряет технологии, чтобы полностью автоматизировать процесс организации работ, – сообщает Антон Кириченко. – Проект состоит из нескольких этапов: к концу 2016 года мы успешно начали «пилотирование программы» на предприятии и получили положительную обратную связь. Следующий, самый важный этап – тестовая и промышленная эксплуатация, а к маю 2017 года планируется полное внедрение ИСОБР».

На всех этапах проекта аудит-группа «Визитек» работает непосредственно на месторождениях с конечными пользователями, чтобы адаптировать ИСОБР под их потребности, решить вопросы, связанные с эксплуатацией программного продукта.

Планы на будущее

В наступившем году руководство компании планирует расширить возможности программных продуктов, выйти на международный рынок. При этом компания «Визитек» не намерена останавливаться исключительно на нефтегазовой отрасли: передовые технологии востребованы на опасных производственных объектах химической, атомной, энергетической и других отраслей.

«Стратегическая задача компании – предложить облачное решение, которое позволит миновать длительный процесс кастомизации и дорогостоящего внедрения. Оплатив годовую лицензию, предприятия приступят к собственному совершенствованию без длительных настроек и потери времени», – подчеркивает Сергей Бобылев. Такой шаг, по оценке топ-менеджмента компании «Визитек», позволит выйти на малый и средний бизнес, который же нуждается в подобных технологических решениях.

Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникация, Большие данные», подчеркивает востребованность и перспективность разработки компании: «На примере «Визитек» мы видим, как сервисы и ресурсы «Сколково» помогают качественно вырасти новым инновационным бизнесам. IT-решение, которое предлагает компания, востребовано не только на российском, но и на зарубежном рынке. Промышленным предприятиям, работающим в условиях высокого производственного риска, ИСОБР позволяет выстроить современную систему управления, в том числе для принятия оперативных решений».

В 2017 году «Визитек» планирует завершить разработку модуля машинного интеллекта, благодаря которому экспертная система будет автоматически анализировать текущую ситуацию и предлагать пользователю наиболее эффективные, а главное, безопасные решения.