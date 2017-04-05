Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 апреля 2017, среда, 18:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Новым географическим названиям в Хабаровском крае написали проект закона
На Урале пациенты психбольницы перед побегом ударили санитарку молотком
Среди пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга была сургутянка
Виновник сентябрьской трагедии на набережной отправится в колонию-поселение
Пьяный водитель «семерки» шепотом ругал инспекторов ГИБДД
В Тюмени пьяный водитель «семерки» шепотом ругал инспекторов ГИБДД
Опубликован список квалифицированных подрядчиков
МИД назвал «антиcирийским» проект резолюции по химатаке в Сирии
В паводок почтальоны доставят письма и пенсии на вертолетах, вездеходах и катерах
Крал у мертвых — кладбищенского вора поймали в Тюменском районе
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 апреля 2017, 15:26
IT Сколково

Обезопасить производство

Скриншот сайта www.visitech.ru
Скриншот сайта www.visitech.ru

Повысить уровень промышленной безопасности, а также повысить эффективность производства технологически сложных отраслей позволяют технологии компании «Визитек», резидента IT-кластера Фонда «Сколково». Разрабатываемые компанией корпоративные информационные системы, которые непрерывно обеспечивают безопасность промышленных объектов, в скором времени получат машинный интеллект, что должно исключить человеческий фактор в вопросе обеспечения безопасности на производстве и значительно снизить производственный травматизм.

О том, как «Визитек» внедряет IT решения в сфере промбезопасности, рассказали директора компании — генеральный директор Рустам Миланов, директор по развитию Сергей Бобылев и директор по информационным технологиям Антон Кириченко. 

«Ни один инцидент не случается сам по себе. Как правило, это стечение различных обстоятельств, которые нужно предвидеть, – комментирует недавнюю аварию в производственном цехе «Уральской свинцовой компании» Сергей Бобылев. – Вся система промышленной безопасности промышленности или какого-то конкретного предприятия очень подробно описана в процедурах и нормативных документах. Но сложность заключается в том, что ни один человек, каким бы профессионалом он ни был, не в состоянии всю эту информацию держать в голове, и тем более ей пользоватьсяПрограммные продукты позволяют автоматизировать процессы, позволяют персоналу усвоить методики выявления небезопасных действий и условий, способствовать их фиксации и, как следствие, поиску эффективных решений».

Как работает ИСОБР

Интегрированная система обеспечения безопасности работ (ИСОБР) – один из основных продуктов компании «Визитек», который помогает безопасно управлять производственным процессом в режиме реального времени. Помимо этого, компания дополнительно разрабатывает под запрос рынка решения, способные минимизировать вероятность несчастных случаев и аварий. 

Доступ к системе может осуществляться посредством мобильного телефона, специальных планшетов, а также терминалов, которые могут быть расположены на объекте. «Система уникальна прежде всего тем, что ее пользователями являются не только специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности, но и все штатные сотрудники предприятия. И если они видят небезопасные условия, то фиксируют их удобным для них способом», – объясняет принцип работы ИСОБР Сергей Бобылев.

Интегрированная система обеспечения безопасности работ является модульной. Под каждую область промышленной безопасности разработан свой модуль. Данные модули в своей совокупности занимаются вводом данных для системы. «Первый модуль ИСОБР позволяет подготовиться к проведению работ. Другой модуль помогает сотрудникам выявлять небезопасные условия. В данном случае, если оторвало крышку, значит, был, наверное, слабый крепеж, или было превышено давление в котле. Когда система получает отклик от людей, что условия небезопасны, то сразу может дать рекомендации к действию. Сейчас, когда инцидент уже произошел, программа поможет его правильно расследовать, и впоследствии в подобных ситуациях она будет проактивно предлагать решения по предотвращению таких инцидентов», – пояснил Сергей Бобылев. 

Таким образом, факторы, приводящие к несчастным случаям или авариям, можно предвидеть: система собирает, распознает и анализирует данные по всему предприятию,учитывает текущую ситуацию, предыдущий опыт и предлагает пользователю проактивноеэффективное решение. 

Развитие компании

Компания «Визитек» (Visitech) была основана 25 декабря 2014 годаВыбор направления — промышленная безопасность и охрана труда — был обусловлен, прежде всего, личным профессиональным опытом руководителей «Визитека». У Рустама Миланова 7-летний, а у Сергея Бобылева 6-летний опыт работы в международной нефтегазовой компании, где решение вопросов безопасности и эффективности согласно международным стандартам всегда оставались приоритетом №1. Антон Кириченко до основания «Визитек»  в течение последних 14 лет успешно занимался разработкой программных продуктов.

За два года «Визитек» расширила штат сотрудников, стала резидентом «Сколково» и перенесла головной офис из Южно-Сахалинска в Москву. Грантовая поддержка Фонда позволяет решить вопросы, связанные с защитой объектов интеллектуальной собственности и патентованием своих разработок, участвовать в международных выставках, получать юридические и консультационные услуги.

Решения компании были успешно представлены на парижской выставке Futur en Seine, крупнейшей международной площадке Европы для IT-индустрии, а также на выставке GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) в Дубае. 

Внедрение в производство

Признанием высокотехнологичности решения стало подписание контракта с одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Газпром нефть». В рамках сотрудничества«Визитек» и «Газпром нефть» резидент «Сколково» предоставит лицензию на «Интегрированную систему обеспечения безопасности работ» для 1000 сотрудников «Газпромнефть-Хантос». По расчетам аналитиков, ИСОБР позволит сократить на 60 млн. рублей ежегодные затраты нефтяной компании, снизить вероятность возникновения травматизма на производстве на 70%, повысить производительность труда.

«На объектах «Газпромнефть-Хантос» компания внедряет технологии, чтобы полностью автоматизировать процесс организации работ, – сообщает Антон Кириченко. – Проект состоит из нескольких этапов: к концу 2016 года мы успешно начали «пилотирование программы» на предприятии и получили положительную обратную связь. Следующий, самый важный этап – тестовая и промышленная эксплуатация, а к маю 2017 года планируется полное внедрение ИСОБР».

На всех этапах проекта аудит-группа «Визитек» работает непосредственно на месторождениях с конечными пользователями, чтобы адаптировать ИСОБР под их потребности, решить вопросы, связанные с эксплуатацией программного продукта.  

Планы на будущее

В наступившем году руководство компании планирует расширить возможности программных продуктов, выйти на международный рынок. При этом компания «Визитек» не намерена останавливаться исключительно на нефтегазовой отрасли: передовые технологии востребованы на опасных производственных объектах химической, атомной, энергетической и других отраслей.  

«Стратегическая задача компании – предложить облачное решение, которое позволит миновать длительный процесс кастомизации и дорогостоящего внедрения. Оплатив годовую лицензию, предприятия приступят к собственному совершенствованию без длительных настроек и потери времени», – подчеркивает Сергей Бобылев. Такой шаг, по оценке топ-менеджмента компании «Визитек», позволит выйти на малый и средний бизнес, который же нуждается в подобных технологических решениях. 

Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникация, Большие данные», подчеркивает востребованность и перспективность разработки компании: «На примере «Визитек» мы видим, как сервисы и ресурсы «Сколково» помогают качественно вырасти новым инновационным бизнесам. IT-решение, которое предлагает компания, востребовано не только на российском, но и на зарубежном рынке. Промышленным предприятиям, работающим в условиях высокого производственного риска, ИСОБР позволяет выстроить современную систему управления, в том числе для принятия оперативных решений».

В 2017 году «Визитек» планирует завершить разработку модуля машинного интеллекта, благодаря которому экспертная система будет автоматически анализировать текущую ситуацию и предлагать пользователю наиболее эффективные, а главное, безопасные решения.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Людмила Путина
Журналисты нашли виллу Людмилы Путиной во Франции
Премьер-министр Д.Медведев на совещании
Рейтинг одобрения Медведева упал в марте на 10%
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Кремль опроверг причастность к митингам против террора
Россияне перед телевизором
СМИ узнали о планах Кремля сменить повестку федеральных телеканалов
Тимати и Рамзан Кадыров
«Дождь» рассказал о самолете Кадырова за 80 млн долларов
17:57 Генетически модифицированные бактерии доставят растениям азот
17:53 Стала известна дата приезда госсекретаря США в Москву
17:51 В Москве задержан организатор акций дальнобойщиков из Дагестана
17:19 Европейские организаторы «Евровидения» прокомментировали пранк из России
17:07 Песков назвал похабщиной иллюстрацию с накрашенным Путиным

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Чаплыгин
Сергей Алексеевич Чаплыгин
5 апреля 1869 года родился Сергей Чаплыгин, один из основоположников современной аэромеханики
17:01 Медведев поручил создать группы быстрого реагирования в метрополитене
16:20 Власти Петербурга заявили о невозможности проведения митинга против терроризма
15:57 «Дождь» рассказал о самолете Кадырова за 80 млн долларов
15:55 Тайский массаж предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО
15:29 СМИ узнали о планах Кремля сменить повестку федеральных телеканалов
15:11 Кремль опроверг причастность к митингам против террора
15:04 Американский сенатор принесла на заседание фотографию Путина с Симоньян
14:48 Володин поддержал ужесточение наказания для вербовщиков террористов
14:41 Рейтинг одобрения Медведева упал в марте на 10%
14:12 Журналисты нашли виллу Людмилы Путиной во Франции
14:03 Дума предложит ужесточить антитеррористическое законодательство
13:59 Госдуме предложат запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет
13:39 Госдума запретила ФСО писать о себе в интернете
13:33 Глава МЭР рассказал о новой фазе роста российской экономики
13:10 В Санкт-Петербурге пройдет митинг против терроризма
12:47 ВС отказался признать «Свидетелей Иеговы» жертвой репрессий
12:28 Греф предложил сразу создать «государство 3.0»
12:06 Медведев подпишет новый акт о безопасности метро
12:05 В Петербурге задержаны шесть выходцев из Средней Азии за связь с терроризмом
11:51 Володин призвал не «закручивать гайки» после теракта в Петербурге
11:39 Плакат с «накрашенным Путиным» признали экстремистским
11:37 СМИ узнали о новой статье в деле экс-главы Удмуртии
11:19 Вскрыты новые факты коррупции в минтрансе Удмуртии
11:13 Петербургского террориста заподозрили в связи с сирийскими боевиками
10:47 Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником
10:44 FT узнала о торговле в США бумагами российских компаний из «черного списка»
10:16 Минфин обяжет медиков раскрывать врачебную тайну страховщикам
10:15 Путин призвал спецслужбы СНГ сплотиться перед терроризмом
09:56 Правительство предложило ужесточить проверку водителей на опьянение
09:43 Кремль назначил антитеррористические митинги на 8 апреля
09:38 ЦБ отозвал лицензию еще у одного казанского банка
09:22 Володин потребовал от ГД защитить Медведева от Навального
09:21 Представитель «Исламского государства» назвал Трампа «идиотом»
09:01 Предполагаемого террориста из Петербурга проверят на связи с ИГ
04.04 23:55 В Германии открыта пещерная рыба
04.04 23:53 Норвежцы пытаются остановить смертельную болезнь оленей
04.04 22:58 В Севастополе пройдет ХIII фестиваль "Победили вместе"
04.04 20:50 Экс-глава Удмуртии арестован на два месяца
04.04 20:39 Дочь Джеки Чана пыталась покончить с собой
04.04 20:33 В Израиле найдены подземные убежища участников антиримского сопротивления
04.04 20:29 Дадин допрошен по делу о призывах к массовым беспорядкам
04.04 20:19 В Краснодарском крае умер участник вступительных экзаменов в ОМОН
04.04 20:02 СМИ сообщили о смерти сенатора от Петербурга Тюльпанова
04.04 19:41 Овечкин поедет на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ
04.04 19:29 СК опубликовал имена погибших при теракте в Петербурге
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.