В Петербурге за содействие террористической деятельности задержаны шесть граждан республик Средней Азии, сообщает Следственный комитет. Все они, по официальным бумагам, приехали в Россию на заработки, но, по данным следователей, на самом деле вовлекали других выходцев из республик Средней Азии в деятельность запрещенных в России организаций — «Джебхат-ан-Нусры» и «Исламского государства».

Впрочем, на данный момент у следствия нет сведений о связи или даже знакомстве задержанных с террористом, который устроил взрыв в петербургском метро.

Полиция задерживает приезжих на строительном объекте Фото из архива сайта 78.мвд.рф

Ранее, напомним, появилась версия о том, что взрыв в вагоне метро на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» мог произойти случайно. По одной из версий, террорист планировал совершить теракт в другое время или, по крайней мере, не думал подрываться сам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Исполнителем теракта, напомним, считается 22-летний уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов. Он, по данным Следственного комитета, также оставил взрывное устройство на станции метро «Площадь Восстания», но его удалось обезвредить.

Взрывное устройство, обнаруженное на станции метро "Площадь Восстания" НАК

Определить террориста удалось после того, как криминалисты обнаружили ДНК Джалилова на сумке со взрывным устройством, которую тот оставил на «Площади Восстания». Также такой вывод следователи сделали на основе записей камер видеонаблюдения, которые установлены в метро.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил отработать возможные связи Акбаржона Джалилова с ИГИЛ. Пока считается, что он попал под влияние исламистов во время одной из поездок на родину.

Пока же на совершенный теракт так или иначе реагируют политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт не является поводом для «закручивания гаек» со стороны властей. По его словам, любая чрезвычайная ситуация, в том числе теракт, требует внимательного анализа и разработки соответствующих решений, а не «закручивания гаек» со стороны властей. «Нельзя здесь метаться. Не должно быть суеты, не должно быть паники», — сказал он. Властям необходимо понять свои дальнейшие действия, чтобы предотвратить гибель людей и обеспечить более эффективную работу различных служб, сказал он.

Владимир Путин выслушивает доклады спецслужб о предварительных результатах расследования теракта 3 апреля 2017 kremlin.ru

Ранее, напомним, «Коммерсантъ» написал, что оппозиция и правозащитники уверены: по традиции реакцией на теракт может стать «закручивание гаек». Ужесточение закона — «основная реакция властей на любые внутренние события в последние пять лет, поэтому можно ждать законодательных инициатив», заявил глава ассоциации «Агора» Павел Чиков. Лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова сказала «Коммерсанту», что «трагедия ужасная, но если говорить о политических последствиях, ситуация на руку нашей власти». «Теперь можно ожидать и закручивания гаек, и того, что не будут санкционировать ничего из массовых мероприятий», — считает она.

Пока же известно, также от источников «Коммерсанта», что Администрация президента готовит проведение масштабных антитеррористических митингов по всей России, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. По информации издания, задачу организовать антитеррористические митинги с большим количеством людей ставят перед губернаторами, а те — перед главами администраций, которые уже занимаются вопросом. Как рассказал изданию источник, митинг будет организован «стандартным» способом: «Единая Россия» и власти мобилизуют бюджетников.

Источник РБК также утверждает, что Кремль дает регионам установку сделать митинги как можно более массовыми, чтобы показать более выгодную картинку по сравнению с акциями оппозиции 26 марта. По информации еще одного источника РБК, акция будет называться «Вместе против террора».