Топ новостей 5 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о намерении Кремля провести антитеррористические митинги, СМИ узнали о вилле Людмилы Путиной во Франции, а рейтинг одобрения Дмитрия Медведева упал сразу на 10%.

АП организует массовые митинги против терроризма по всей России, чтобы создать противовес акциям 26 марта. Планируется мобилизовать бюджетников. На митингах будет обсуждаться тема сплочения нации перед угрозой и роль в этом объединении Владимира Путина. Они пройдут под единым названием «Вместе против террора». Некоторые регионы, в том числе, Петербург, уже подтвердили, что проведут такие акции. В Кремле отказались подтверждать причастность к митингам.

СМИ: АП поручила согнать бюджетников на митинги против терроризма «особенно там, где прошли акции протеста»26 мартаhttps://t.co/OiGlBhHtbj pic.twitter.com/JthDePEv1L — Лентач (@oldLentach) 5 апреля 2017 г.

Есть на митинг против терроризма выйдут 50к людей, то по ватным доводам это будет означать, что терроризм не нравится лишь 0.035% населения — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 5 апреля 2017 г.

– В связи с угрозой, проведение массовых акций недопустимо!

– А как же митинг против терроризма?

– На него можете идти, мы взрывать не будем — Уголок циника (@cynicarea) 5 апреля 2017 г.

Вилла "Сюзанна"

Новый супруг Людмилы Путиной Артур Очеретный мог купить виллу «Сюзанна» на французском побережье Атлантического океана стоимостью 6–7 млн евро. «"Сюзанну" окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг – поля для гольфа», – так описана вилла. Отмечается, что до знакомства с Путиной бизнес Очеретного не приносил ему большой прибыли.

Людмиле Путиной исполнилось 55. Давайте пожелаем ей держаться. Вы от него за 13 лет устали, так что представьте, каково ей. — Людвиг Соловьёв (@tartlecep) 5 апреля 2017 г.

Д.Медведев премьер-министр России

В марте доля россиян, одобряющих деятельность Дмитрия Медведева, снизилась на 10%, до 42%. Не одобряют работу премьера 57% опрошенных, их доля выросла на 10% с февраля. Между тем Вячеслав Володин в ГД потребовал защитить Медведева от «поющего с голоса западных спецслужб» Алексея Навального, назвав расследование ФБК лживым.

Медведев просто воспользовался 51-й статьей Конституции - священное право не свидетельствовать против себя. Всем понятно? — Алексей Венедиктов (@aavst) 5 апреля 2017 г.

@Varfolomeev прилетит вдруг Медведев в голубом вертолете

и бесплатно подарит компот — Сергей С. (@FITSergey) 5 апреля 2017 г.

Володин попросил не втягивать ГосДуму в расследование собственности Медведева,так как нельзя втягивать детей и инвалидов в гражданскую войну — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 5 апреля 2017 г.

Госдума предложит усилить ответственность за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее сегодня в Петербурге задержали шесть предполагаемых вербовщиков в террористы из Средней Азии. Именно они могли участвовать в подготовке теракта 3 апреля.

А на некоторых станциях московского метро решили устроить досмотры. В результате на Речном вокзале так pic.twitter.com/LcbVvcPgTl — Саша Усольцев (@usolt) 5 апреля 2017 г.

В Кремле хотят сменить повестку российского телевидения, чтобы больше внимания уделяли внутренней политике, а не мировым событиям. АП планирует сблизить российское ТВ и интернет-площадки и уйти с «военного информационного фронта». Однако российские ТВ-форматы могут быть не готовы к изменениям.

В Кремле есть поверье, что если в федеральном эфире произнести фамилию "Навальный" - все оффшоры аннигилируются. — Сашко Логiнов (@alloginoff) 5 апреля 2017 г.

Нью-йоркская фондовая биржа

Брокерские компании РФ продолжают торговать в США ценными бумагами попавших под санкции компаний России. Речь идет о бумагах «Мостотреста» и «Мособлбанка», связанного с Аркадием Ротенбергом, а также «Уралвагонзавода». Брокеры заявляют, что не нарушают закон, а в Минфине США и в Московской межбанковской валютной бирже отказались от комментариев.

Путин подписал тот самый закон: олигархи и чиновники, попавшие под санкции, не будут платить налоги в России, если платят их на Западе. pic.twitter.com/hDDBhrRrMi — Открытый мир (@openworldglobal) 4 апреля 2017 г.

Герман Греф заявил о возможности «проскочить» несколько этапов эволюции в построении государства и необходимости внедрить в России принципиально новой системы государственного управления — «Государства 3.0». Он призвал использовать инновационные «подрывные» технологии. «Не нужно идти последовательным путем, не нужно экспериментировать на наших чиновниках и идти шаг за шагом, нужно сразу же внедрять, скажем так, "Государство 3.0"», — резюмировал он.

Греф насчёт темпы роста экономики в 2017-2018 годах: все будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 5 апреля 2017 г.

Фигура перед монитором

ЗакС Ленинградской области предложил запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Владельца сервиса при регистрации пользователей хотят обязать проверить их паспортные данные. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Законопроект разрешает вести только одну персональную страницу в соцсети, и только под настоящим именем и фамилией.

В России предложили запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет



Будут Царьград и Спас смотреть, а несогласных в православный лагерь — Загнивающий Запад (@gniloywest) 5 апреля 2017 г.

Сейчас я покупаю пиво детям до 14 лет за полтинник... Готов за соточку предоставлять свой паспорт,для регистрации в соцсетях,им же. — Евпатий Коловрат (@EfpatiyKolovrat) 5 апреля 2017 г.

Самолет Airbus ACJ319

Рамзан Кадыров может владеть самолетом Airbus ACJ319 за 80 миллионов долларов с самым просторным салоном среди бизнес-джетов. Самолет принадлежит либо Кадырову, либо кому-то из его приближенных.В декларации главы Чечни этот факт не отражен.

секретная тюрьма для геев в Чечне pic.twitter.com/jphw9INjsZ — недруги за бугром (@Lndcalling) 5 апреля 2017 г.

Рамзан Кадыров пользуется самым просторным бизнес-джетом в мире.

На его борту может разместиться 4 годовых бюджета Саратова. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 апреля 2017 г.

Верховный суд отказал российскому представительству «Свидетелей Иеговы» в принятии иска к Минюсту о признании его жертвой политических репрессий, так как «принятие встречного иска не предусматриваются правилами подсудности».