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05 апреля 2017, 18:01

Топ новостей 5 апреля

В.Путин возложил цветы на месте теракта.
В.Путин возложил цветы на месте теракта.

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о намерении Кремля провести антитеррористические митинги, СМИ узнали о вилле Людмилы Путиной во Франции, а рейтинг одобрения Дмитрия Медведева упал сразу на 10%.

Кремль назначил антитеррористические митинги на 8 апреля

АП организует массовые митинги против терроризма по всей России, чтобы создать противовес акциям 26 марта. Планируется мобилизовать бюджетников. На митингах будет обсуждаться тема сплочения нации перед угрозой и роль в этом объединении Владимира Путина. Они пройдут под единым названием «Вместе против террора». Некоторые регионы, в том числе, Петербург, уже подтвердили, что проведут такие акции. В Кремле отказались подтверждать причастность к митингам.

Журналисты нашли виллу Людмилы Путиной во Франции

 
Вилла "Сюзанна"

Новый супруг Людмилы Путиной Артур Очеретный мог купить виллу «Сюзанна» на французском побережье Атлантического океана стоимостью 6–7 млн евро. «"Сюзанну" окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг – поля для гольфа», – так описана вилла. Отмечается, что до знакомства с Путиной бизнес Очеретного не приносил ему большой прибыли.

Рейтинг одобрения Медведева упал в марте на 10%

 
Д.Медведев премьер-министр России

В марте доля россиян, одобряющих деятельность Дмитрия Медведева, снизилась на 10%, до 42%. Не одобряют работу премьера 57% опрошенных, их доля выросла на 10% с февраля. Между тем Вячеслав Володин в ГД потребовал защитить Медведева от «поющего с голоса западных спецслужб» Алексея Навального, назвав расследование ФБК лживым.

Дума предложит ужесточить антитеррористическое законодательство

Госдума предложит усилить ответственность за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее сегодня в Петербурге задержали шесть предполагаемых вербовщиков в террористы из Средней Азии. Именно они могли участвовать в подготовке теракта 3 апреля.

СМИ узнали о планах Кремля сменить повестку федеральных телеканалов

В Кремле хотят сменить повестку российского телевидения, чтобы больше внимания уделяли внутренней политике, а не мировым событиям. АП планирует сблизить российское ТВ и интернет-площадки и уйти с «военного информационного фронта». Однако российские ТВ-форматы могут быть не готовы к изменениям.

FT узнала о торговле в США бумагами российских компаний из «черного списка»

 
Нью-йоркская фондовая биржа

Брокерские компании РФ продолжают торговать в США ценными бумагами попавших под санкции компаний России. Речь идет о бумагах «Мостотреста» и «Мособлбанка», связанного с Аркадием Ротенбергом, а также «Уралвагонзавода». Брокеры заявляют, что не нарушают закон, а в Минфине США и в Московской межбанковской валютной бирже отказались от комментариев.

Греф предложил сразу создать «государство 3.0»

Герман Греф заявил о возможности «проскочить» несколько этапов эволюции в построении государства и необходимости внедрить в России принципиально новой системы государственного управления — «Государства 3.0». Он призвал использовать инновационные «подрывные» технологии. «Не нужно идти последовательным путем, не нужно экспериментировать на наших чиновниках и идти шаг за шагом, нужно сразу же внедрять, скажем так, "Государство 3.0"», — резюмировал он.

Госдуме предложат запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет

 
Фигура перед монитором

ЗакС Ленинградской области предложил запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Владельца сервиса при регистрации пользователей хотят обязать проверить их паспортные данные. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Законопроект разрешает вести только одну персональную страницу в соцсети, и только под настоящим именем и фамилией.

«Дождь» рассказал о самолете Кадырова за 80 млн долларов

 
Самолет Airbus ACJ319

Рамзан Кадыров может владеть самолетом Airbus ACJ319 за 80 миллионов долларов с самым просторным салоном среди бизнес-джетов. Самолет принадлежит либо Кадырову, либо кому-то из его приближенных.В декларации главы Чечни этот факт не отражен.

ВС отказался признать «Свидетелей Иеговы» жертвой репрессий

Верховный суд отказал российскому представительству «Свидетелей Иеговы» в принятии иска к Минюсту о признании его жертвой политических репрессий, так как «принятие встречного иска не предусматриваются правилами подсудности».

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