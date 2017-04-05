Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиард долларов. Соответствующее решение принял Совет директоров организации.

«Совет директоров МВФ одобрил решение о выделении Украине $1 млрд. Это еще одно признание украинских реформ», – написал в своем микроблоге в Twitter рассказал президент Украины Петр Порошенко. Напомним, общий объем уже выделенной помощи составит порядка 8,4 миллиарда долларов.

Решение о выделении денег Украине было принято несмотря на появление информации о проверке руководства Национального банка Украины на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков, говорится в релизе МВФ. Как отмечалось в сообщении МВФ, экономика Украины сейчас «показывает желанные признаки восстановления».

Финансовое положение Украины действительно улучшилось. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя решение руководства Фонда. В то же время он отметил, что само по себе наличие проблем в экономике не является для Фонда поводом для отказа от работы с государством, поскольку эта структура и была создана для помощи странам с финансовыми проблемами.

«Что касается финансового положения Украины, то оно сейчас совсем не так критично, как два или два с половиной года назад. Выросли золотовалютные резервы страны – конечно, в сравнении с российскими этими суммы звучат достаточно смешно, это порядка 20 с небольшим миллиарда долларов. Но определенную стабильность это обеспечивает, резких скачков курса национальной валюты нет, бюджет исполняется, и так далее.

Даже переход украинских предприятий в неконтролируемой Киевом части Донбасса под контроль неясно кого именно пока явным образом не сказался на украинской экономике и финансовой системе. И хотя негативные последствия еще будут, по оценкам всех экспертов они окажутся ограниченными, предсказуемыми и наступят постепенно.

На этом фоне выделение 1 миллиарда долларов кредита от МВФ – не настолько принципиальное явление. Тут важнее, что принятое накануне решение обозначило, что сотрудничество МВФ с Киевом продолжается.

До конца года Украина рассчитывает получить еще 5,5 миллиарда долларов. Думаю, как обычно, всю сумму она не получит, будет определенная задержка. Но все же сотрудничество идет, и МВФ подталкивает украинское руководство к принятию непопулярных решений в финансово-экономической сфере. На мой взгляд, это хорошо, потому что без внешнего давления политикам, которые находятся в состоянии перманентной предвыборной мобилизации, было бы очень трудно такие решения принимать.

Части ВСУ на блок посту

В общем, короткое резюме будет таким: финансовое положение Украины, ее состояние сейчас достаточно стабильно, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе продолжаются и говорить о стабильности в полном смысле этого слова пока не приходится.

Что касается вопроса, зачем МВФ эти проблемы, надо отметить, что в России вообще не очень адекватное представление об МВФ. Вот уже, наверное, полтора десятилетия россиян убеждают, что МВФ – вредительская организация. На самом деле ровно наоборот: МВФ создан для помощи странам, попавшим в сложное финансовое положение. Другое дело, что по статистике, если брать разные серьезные программы помощи МВФ проблемным странам, удач и неудач у них бывает где-то 50 на 50.

Россия сама очень активно участвует в работе Международного валютного фонда, вкладывает туда деньги. Так что негативное представление об МВФ – это, скорее, продукт для российского субпотребителя информации. МВФ не приносит проблемы – МВФ, собственно, и занимается помощью там, где проблемы уже есть. Да, этв организация ставим странам некоторые условия, за что ее некоторые и не любят. Но условия эти ставятся, опять-таки, не потому, что организация хочет эти страны подчинить себе или кому-то еще, а потому что есть у нее достаточно твердое убеждение, что если выделенные средства будут расходоваться нерационально, то лекарством для экономики они не станут.

В частности, с этим было связано давление, которое МВФ оказывает на Украину по поводу приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночному уровню. Украинские власти буквально с 1990-х годов не хотели на себя брать ответственность за повышение тарифов, понимая, что это негативно скажется на результатах ближайших выборов (а выборы на Украине бывают часто). Соответственно, ежегодно из государственного бюджета уходили большие деньги на дотации производителям и поставщикам коммунальных услуг.

То, что МВФ требует приведения этих тарифов к рыночным нормам, происходит не потому, что это вредная организация и она хочет уморить бедных украинцев, а просто потому, что Фонд считает: бессмысленно давать стране деньги, если они будут расходоваться таким образом», – сказал Георгий Чижов.

Он также прокомментировал ограничение, введенное Россией на перевод средств на Украину через зарубежные платежные системы (что по факту является запретом на перевод средств, так как Украина отказалась от использования российских платежных систем).

«Что касается фактического запрета перевода средств, то он впрямую отношения к финансовому положению Украины не имеет. Но это затруднит жизнь украинских граждан, которые работают в России. Таких граждан по-прежнему немало, хотя и значительно меньше, чем в предыдущие годы. Их перечисления не влияют на украинский ВВП так принципиально, как, скажем, в случае с Киргизией. Но, тем не менее, какая-то доля этих доходов, перечисляемых в ВВП в них есть.

Действия России в этот раз в самом деле можно назвать ответными: действительно, несколько месяцев назад в процессе углубления санкций в Украине было запрещено функционирование всех платежных систем, основанных на базе российских банков. После чего Россия и придумала такой ответ, как запрет перевода средств в Украину через платежные системы, созданные в третьих странах. Но я думаю, что это не станет очень уж критичным.

Банкомат. Перевод денег

В конце концов, люди станут чаще ездить и вывозить деньги так, до 10 тысяч долларов из России можно вывозить без декларации. Существуют и более сложные схемы с открытием банковских счетов и перечислением средств через них – этого никто не запрещал. Да, это и впрямь сложнее, но осуществимо. Запрещены, фактически, только переводы без открытия счета, то есть, самые обыкновенные денежные переводы. Ожидать, что это на что-то повлияет, наверное, нельзя – просто усложнит жизнь украинским работникам, зарабатывающим в России», – объяснил эксперт.

По его словам, это никак не означает полного разрыва финансовых связей с трудностями при их восстановлении.

«Финансовые отношения между юридическими лицами, между банками сохраняются. Они тоже здорово сократились из-за довольно масштабных ограничений импорта из Украины в Российскую Федерацию – Украина сейчас не может в Россию поставлять практически ничего. Ну, и Украина тоже ввела ограничения в этой области – не такие масштабные, но по ряду товарных групп, в том числе по продовольствию, они есть.

Да, экономические отношения стали слабее, а торговля между странами сократилась в разы в сравнении с прошлым. Но, тем не менее, все механизмы работают, банки переводят средства клиентам, и так далее», – отметил Георгий Чижов.