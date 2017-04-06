Стивен Бэннон, главный стратег американского президента Дональда Трампа, был исключен из совета по национальной безопасности США. Решение об этом принял Трамп. По новым правилам, Бэннон по-прежнему может посещать любые совещания совета, однако теперь его не обязаны приглашать на каждое из них. Сам Бэннон и прочие представители Белого дома представляют это событие как закономерное развитие событий. Некоторые наблюдатели, тем не менее, считают, что это очередное отражение продолжающейся борьбы за власть в администрации президента.

В январе, вскоре после того как Трамп вступил в должность, напоминает Wall Street Journal, он предпринял необычный шаг, включив Бэннона, не имевшего прежде отношения к вопросам национальной безопасности, в так называемый «узкий комитет», наиболее важный стратегический орган в совете национальной безопасности. Эта история имела большой резонанс. И республиканцы, и демократы задавались вопросом о том, как это скажется на принятии решений.

По версии Белого дома, всё это время Бэннон сотрудничал с советником Трамп по нацбезопасности генералом Макмастером, чтобы внести необходимые изменения в работу совета. Теперь эта совместная работа завершена, поэтому и статус Бэннона относительно совета закономерным образом меняется.

Джаред Кушнер и Стивен Бэннон

Некоторые, отмечает WSJ, говорят, что здесь прослеживается динамика взаимодействия между Бэнноном и Джаредом Кушнером (зятем и советником Трампа). Первоначально они взаимодействовали мирно, но в последние недели отношения охладели, потому что Кушнер начал блокироваться с теми советниками из администрации, которые придерживаются глобалистских взглядов, идущих вразрез с принципом «экономического национализма», который отстаивает Бэннон.

Напряженность в Белом доме, комментирует WSJ, усугубляется недавними административными неудачами – прежде всего, неудачной попыткой заменить законодательство о медицинском страховании. Теперь у президента есть основания поставить под вопрос компетенцию своих помощников, а помощникам приходится маневрировать, чтобы сохранить свои позиции.

Bloomberg тоже пытается интерпретировать очередную реорганизацию совета. По мнению автора, новые перестановки увеличивают влияние Макмастера, который с самого начала воспринимался как своего рода оппонент Бэннона. Теперь Макмастер получил больше власти в совете нацбезопасности. Бэннон, отмечает автор, - пользуется большим доверием Трампа, а также вызывает много критики со стороны, будучи националистом и популистом.

Генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер

Далее автор ссылается на сведения от анонимного источника, знакомого с ситуацией (с начала правления Трампа это один из наиболее популярных у СМИ способов получения информации о событиях в Белом доме). Этот источник намекнул, что Бэннон был включен в комитет, чтобы присматривать за Майклом Флинном, который был первым назначен на пост советника президента по нацбезопасности. Флинн был вскоре отстранен от должности, его место занял Макмастер, и необходимость в присмотре отпала. Почему за Флинном надо было присматривать, а за Макмастером не надо, источник не объяснил.