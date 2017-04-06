Исключение Бэннона: закономерность или борьба за власть
Стивен Бэннон, главный стратег американского президента Дональда Трампа, был исключен из совета по национальной безопасности США. Решение об этом принял Трамп. По новым правилам, Бэннон по-прежнему может посещать любые совещания совета, однако теперь его не обязаны приглашать на каждое из них. Сам Бэннон и прочие представители Белого дома представляют это событие как закономерное развитие событий. Некоторые наблюдатели, тем не менее, считают, что это очередное отражение продолжающейся борьбы за власть в администрации президента.
В январе, вскоре после того как Трамп вступил в должность, напоминает Wall Street Journal, он предпринял необычный шаг, включив Бэннона, не имевшего прежде отношения к вопросам национальной безопасности, в так называемый «узкий комитет», наиболее важный стратегический орган в совете национальной безопасности. Эта история имела большой резонанс. И республиканцы, и демократы задавались вопросом о том, как это скажется на принятии решений.
По версии Белого дома, всё это время Бэннон сотрудничал с советником Трамп по нацбезопасности генералом Макмастером, чтобы внести необходимые изменения в работу совета. Теперь эта совместная работа завершена, поэтому и статус Бэннона относительно совета закономерным образом меняется.
Некоторые, отмечает WSJ, говорят, что здесь прослеживается динамика взаимодействия между Бэнноном и Джаредом Кушнером (зятем и советником Трампа). Первоначально они взаимодействовали мирно, но в последние недели отношения охладели, потому что Кушнер начал блокироваться с теми советниками из администрации, которые придерживаются глобалистских взглядов, идущих вразрез с принципом «экономического национализма», который отстаивает Бэннон.
Напряженность в Белом доме, комментирует WSJ, усугубляется недавними административными неудачами – прежде всего, неудачной попыткой заменить законодательство о медицинском страховании. Теперь у президента есть основания поставить под вопрос компетенцию своих помощников, а помощникам приходится маневрировать, чтобы сохранить свои позиции.
Bloomberg тоже пытается интерпретировать очередную реорганизацию совета. По мнению автора, новые перестановки увеличивают влияние Макмастера, который с самого начала воспринимался как своего рода оппонент Бэннона. Теперь Макмастер получил больше власти в совете нацбезопасности. Бэннон, отмечает автор, - пользуется большим доверием Трампа, а также вызывает много критики со стороны, будучи националистом и популистом.
Далее автор ссылается на сведения от анонимного источника, знакомого с ситуацией (с начала правления Трампа это один из наиболее популярных у СМИ способов получения информации о событиях в Белом доме). Этот источник намекнул, что Бэннон был включен в комитет, чтобы присматривать за Майклом Флинном, который был первым назначен на пост советника президента по нацбезопасности. Флинн был вскоре отстранен от должности, его место занял Макмастер, и необходимость в присмотре отпала. Почему за Флинном надо было присматривать, а за Макмастером не надо, источник не объяснил.