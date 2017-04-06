Федеральное казначейство предлагает на год перенести срок перевода госзакупок на электронные формы закупочных процедур. Об этом на форуме «Госзаказ — за честные закупки» заявил глава Казначейства Роман Артюхин в ходе форума.

«К переходу на электронные процедуры закупок в рамках контрактной системы (44-ФЗ) технически готовы, но если будем переходить, как предполагается в настоящее время, с 1 января 2018 года, то по факту окажемся неготовыми, — сказал Артюхин. — Прошу перенести этот срок на 1 января 2019 года, чтобы переход на электронные формы закупок был максимально комфортным».

Роман Артюхин на форуме "Госзаказ - за честные закупки" forum-goszakaz.ru

По словам Артюхина, причиной фактической неготовности к переходу на электронные формы закупочных процедур является человеческий фактор. «В системе госзаказа работает более 900 тысяч человек, которым, как показало начало текущего года (проблемы с работой Единой информационной системы в области закупок), требуется обучение работе с новым функционалом, — сказал Роман Артюхин. — Новый функционал оказывается часто непонятным, а внедрение этого функционала происходит "с колес"».

Напомним, правительство внесло в Госдуму поправки к двум законопроектам, которые предполагают перевод в электронный вид процедур в системе госзаказа (по 44-ФЗ) и закупок госкомпаний у малого бизнеса (по 223-ФЗ). Объем таких закупок огромен: в 2016 году государство заключило контрактов на 5,3 трлн рублей, а госкомпании закупили у малого бизнеса товаров и услуг на 1,5 трлн. В законопроекте предполагается, что заказчики смогут определять поставщиков с помощью электронных процедур с 1 января 2018 года, а уже с 1 июля 2018 года такой способ станет обязательным.

Заявление Романа Артюхина, конечно, интересное, но вряд ли на него обратили бы внимание, если бы на его основе не была написана статья в «Коммерсанте» и, более того, помещена на первую полосу.

Дело в том, что, как выяснил «Коммерсантъ», это не просто дежурная фраза, которая позволит в будущем ведомству Артюхина снять с себя ответственность за возможные сбои. С предложением главы Казначейства, оказывается, уже согласны в Минфине — а именно это ведомство обладает полномочиями определять государственную политику в области госзакупок.

Более того, как сообщил «Коммерсанту» источник в правительстве, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко «дал установку перенести сроки вступления в силу всех крупных нововведений» на послевыборный 2019 год.

Сергей Кириенко kremlin.ru

Ранее руководители внутриполитическим блоком АП не интересовались темой госзакупок, не исключено, что сейчас на Старой площади просто не хотят, чтобы конкуренция на столь серьезном рынке обострялась в предвыборный год, так как это может привести к непредвиденным политическим последствиям.

Отметим, что «освобождение» по крайней мере первой половины 2018 года от каких бы то хоть сколько-нибудь серьезных нововведений — не новость. Иногда даже может сложиться впечатление, что сразу после окончания президентских выборов в стране начнется реформа сразу всех сфер жизни.

Можно, например, вспомнить о пенсионной реформе — Минфин и ЦБ уже подготовили к внесению на обсуждение правительства законопроект об индивидуальном пенсионном капитале, который должен окончательно утвердить отказ от существовавшей до 2014 года накопительной пенсионной системы. Явно этот документ не будет введен в действие до выборов 2018 года.

Также в правительстве сейчас активно обсуждается т. н. «фискальная девальвация» — снижение страховых сборов с зарплат и одновременное повышение НДС. Такой налоговый, по мнению его сторонников, должен дать стимулы для работы экспортеров, сопоставимые с падением курса рубля. «Жонглировать» налогами также никто не будет до 2018 года.

Не стоит забывать и о налоге с продаж — налоге, который должен наполнить бюджеты регионов и муниципалитетов, правда, за счет потребителей.