«Коммерсантъ» в статье «Можно купить проблемы» пишет, что перевод госзакупок в электронную форму предлагают развести с президентскими выборами.

«Рост за горами»: участники Биржевого форума искали способы ускорения экономики.

«Место встречи скрыть нельзя»: общение депутатов с населением ставят под властный контроль.

РБК в статье «Телевидение вернут в страну» утверждает, что в Кремле задумались о смене ТВ-повестки.

«Партия перезагружает идеологию»: «Единая Россия» обновит свои платформы.

Как выборы во Франции повлияют на курс европейской валюты, написано в статье «Фаворит поддержит евро».

«Известия» в статье «Теракт без ответственности» обращают внимание на то, что ни одна из организаций до сих пор не заявила о своей причастности к взрыву в Петербурге.

«Район нападения на бойцов Росгвардии в Астрахани полностью оцеплен»: один из нападавших убит, второй ранен.

«Минфин призвал регионы вернуться к реальности»: ведомство заключило соглашения о бюджетной дисциплине со всеми дотационными субъектами

«Газета.ru» в статье «ИГ не несет ответственности за живых» предполагает, что Джалилов мог быть членом «спящей ячейки» ИГ в России (организация "Исламское государство" запрещена в РФ).

«Узбекистан не спешит в Евразийский союз»: Узбекистан и Россия заключили контракты на $16 млрд.

«Государству предложили поделиться с пенсионерами»: НАПФ предлагает государству софинансировать накопления граждан в ИПК.

The Economist: «Новое зверство в Сирии. Башар Асад убил как минимум 72 человека химическим оружием» (Syria’s latest atrocity: Bashar al-Assad kills at least 72 with chemical weapons). «Диктатор бросает вызов миру», — считает автор.

«Чего ждать от нового президента Эквадора» (What to expect from Ecuador’s new president). Избранный президент Эквадора Ленин Морено много обещал, но ему будет трудно выполнить свои обещания.

Bloomberg: «Греция приближается к сделке по пенсиям и налогам» (Greece Nears Deal on Pensions and Taxes). Греция и ее кредиторы приблизились к достижению сделки по реформам, необходимым для того, чтобы Греция получила новую ссуду.

«Правительство Меркель предупредило Венгрию в связи с конфликтом из-за соросовского университета» (Merkel's Government Warns Hungary in Clash Over Soros University). Между Германией и Венгрией возникла напряженность из-за того, что Венгрия хочет закрыть университет, основанный Джорджем Соросом.

The Wall Street Journal: «Бэннона убрали из совета по национальной безопасности» (Bannon Removed From National Security Council). Главного стратега при американском президенте Дональде Трампе Стивена Бэннона устранили из совета по нацбезопасности США в соответствии с новым президентским меморандумом.

«Трамп просигнализировал об изменении сирийской стратегии» (Trump Signals Change in Syria Policy). Президент США Дональд Трамп во вторник назвал предполагаемую атаку химическим оружием на мирных граждан в Сирии преступлением и намекнул на то, что американская стратегия из-за этого может измениться.