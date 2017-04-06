В четверг в России пройдут «антитеррористические митинги». Формально их организовывают частные лица или профсоюзы, но за ними плохо скрыты местные и региональные власти, а то и Администрация президента.

При этом все последние дни в теле- и радиоэфирах окологосударственных СМИ только и делают, что обличают всех, кто сомневается в необходимости проведения таких мероприятий. В связи с этим говорят даже, что государство решило установить своеобразную «монополию на скорбь».

Между тем просто не стоит забывать, что в стране идет подготовка к выборам, которые, по какой-то причине, считаются крайне важными. А это значит, что для решения политических задач будет использоваться и скорбь, и все остальное.