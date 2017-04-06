В Законодательном собрание Ленинградской области разработан законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предполагающий ужесточение порядка допуска и идентификации пользователей соцсетей. По замыслу авторов идеи, при регистрации в соцсети надо будет предоставить паспортные данные.

Это означает не только большую нежели имеется контролируемость соцсетей, но и тот факт, что детям до 14 лет вход в социальные сети будет закрыт. За невыполнение требований авторы документа предлагают значить владельцу сайта штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а пользователю за недостоверную информацию (или за несообщение об изменении данных) – штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Тема возможного запрета на создание в соцсетях личной страницы для детей и подростков до 14 лет стала обсуждаться в СМИ со второй половины марта, когда о такой инициативе, выдвинутой детским омбудсменом Тверской области, журналистам напомнила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что следует рассмотреть все варианты контроля за детьми в социальных сетях, включая и запрет заводить аккаунты до 14-летнего возраста.

«Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты», – приводит слова Кузнецовой информационное агентство РИА Новости (МИА «Россия сегодня»). При этом Кузнецова напомнила, что интернет может выступать в качестве самых разных инструментов, в том числе полезных, наподобие инструмента образовательного процесса.

Напоминание оказалось нелишним на фоне того, как СМИ и социальных сетях несколько раз поднималась тема опасности присутствия в интернете для детей. Особенное внимание этому вопросу уделялось в связи с публикациями о существовании и активной деятельности в социальных сетях групп, которые склоняются детей к самоубийству. Высказывались многочисленные мнения о том, как можно противостоять этому.

Человек в лесу в маске смерти

Предложенный депутатами Заксобрания Ленобласти документ охватывает и этот, и другие аспекты. Он предусматривает, в частности, что создавать личную страницу пользователь может только одну и только под своими настоящим именем и фамилией. В случае нарушения этого пункта придется заплатить штраф: до 5 тысяч – самому пользователю и до 300 тысяч рублей – владельцу сайта. Лицам до 18 лет запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация – в случае нарушения этого пункта родителям придется заплатить штраф до 2 тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети, согласно законопроекту, будет наказуема; реклама «оккультно-магического характера и курительных смесей» – запрещена. Запрещается также информировать граждан о не согласованных в властями собраниях и митингах, распространять информацию о таких акциях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия. Запрещается распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкоголя и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее, если сообщение не будет сопровождаться «явным осуждением указанных материалов».

В социальных сетях на информацию о выдвижении подобной инициативы реагируют по-разному. Некоторые пользователи сходятся во мнении, что детям нечего делать в социальных сетях до 14 лет уж точно (возможно, и дольше). Другие отмечают, что у существующих социальных сетей нет механизмов препятствования пользователям регистрироваться.

В целом законотворческая инициатива выглядит так, будто ее авторы хотят решить множество проблем сразу, однако пытаются сделать это, не имея представления о том, как работает интернет. Такое мнение высказал адвокат Виктор Наумов, по просьбе «Полит.ру» комментируя публикации в СМИ. По его оценке, такой законопроект не содержит в себе ответов на ряд вопросов, которых касается непосредственно и выглядит странно с точки зрения прав несовершеннолетних граждан.

«Разработчики законопроекта как будто хотят решить им все проблемы сразу – и убрать детей из интернета, и идентифицировать всех пользователей, и запретить информацию о несанкционированных митингах, и сократить агитацию суицида, и заставить сотрудников бюджетной сферы работать больше. Однако разработчики забывают, что интернет – немного более сложная материя, чем они себе представляют. Все эти ограничения приведут лишь к тому, что часть пользователей перейдет на другие ресурсы, в которых подобных запретов не будет.

Дети с ноутбуками

Возникают вопросы и к определению понятия «социальная сеть», так как к нему можно отнести множество ресурсов. Запрет же пользоваться соцсетями детям до 14 лет выглядит и вовсе странно – социальные сети созданы для общения и обмена информацией, и не понятно, на каком основании, можно ограничить несовершеннолетних в этих правах.

Возможно, введение идентификации пользователей действительно имеет смысл, однако реализовываться это должно при обсуждении с представителями интернет-ресурсов и лучше на основе их предложений, а не предложений чиновников, имеющих об алгоритме работы интернета слабое представление», – подчеркнул Виктор Наумов.

Напомним, эксперты уже высказывали мнение о том, что в этом году и, возможно, даже вскоре в России может быть ужесточено законодательство, в особенности в части, касающейся интернета. Об этом, в частности, размышлял в беседах с «Полит.ру» Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра «СОВА».

По мнению Ивана Бегтина, специалиста в области работы с данными, директора АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, доступ в соцсети в паспорту в России может быть введен, технически это вполне осуществимо. Такое мнение Бегтин высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя тему возможных новшеств в этой области.

«Это может быть сделано, и сделано очень просто: есть федеральная система авторизации в госуслугах. Собственно, через нее все это и решается легко: соцсети просто обязывают привязывать все аккаунты к этим профилям. Так что это вполне возможно. Вот об идее штрафовать за наличие более чем одной страницы в соцсетях я раньше ничего не слышал.

Но этот проект закона подготовили региональные депутаты? Ну, у нас ни один закон, внесенный в Госдуму депутатами субъектов Федерации не был принят уже невесть сколько лет. и я бы, на месте депутатов Заксобрания Ленинградской области, не особенно рассчитывал на успех. Нет, с точки зрения демократии это, конечно, кошмар, но с точки зрения здравого смысла это не так плохо», – сказал Иван Бегтин.