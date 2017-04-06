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06 апреля 2017, 19:10
регионы
Евгения Холина

#Россия 6.04. Главное

Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл
Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл

Новость дня

Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Арбитражного суда Московской области 58-летнего Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл. Леонид Маркелов, возглавлявший республику с 2001 года, досрочно отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию». В ходе сегодняшней встречи с Евстифеевым президент сообщил, что Маркелов попросил «использовать его на другом участке работы».

Как пишут местные СМИ, за 16 лет управления республикой, Маркелов, которого журналисты окрестили «Людвиг Йошкар-олинский», больше всего запомнился тремя вещами: чтением стихов собственного сочинения, застройкой марийской столицы в средневековом европейском стиле и установкой большого количества памятников и церквей.

Также экс-главе республики припоминают громкое заявление о том, что в Марий Эл якобы начнут добывать нефть, нашумевшее обещание перекопать дорогу к деревне Шимшурга, где его не слишком хорошо приняли, и неожиданный развод с женой, совпавший с подачей декларации о доходах. Доход экс-супруги Маркелова тогда так и остался неизвестен, а одновременно  с Маркеловым на развод подали сразу три десятка депутатов.

 

Антиновость дня

В Ростове-на-Дону после взорвавшегося в руках школьного сторожа замаскированного под  фонарик самодельного взрывного устройства, началась массовая истерия. Полиция проверяет многочисленные сообщения о подозрительных предметах, обнаруживаемых горожанами в разных районах города. К счастью, информация о взрывных устройствах пока нигде не подтвердилась – все проверенные свертки оказались забытыми пакетами с личными вещами.

Особенное подозрение вызывают фонарики. В ряде СМИ даже была опубликована недостоверная информация об обнаружении на улицах Береговой и Пушкинской еще двух  самодельных взрывных устройств, замаскированных под фонарики, и даже о якобы прозвучавших там взрывах. Однако в управлении СК по региону уже заявили, что эта информация не соответствует действительности, и что обнаруженные фонарики не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли.

 
Спасатели и полиция на месте взрыва

Поиски взрывных устройств начались после того, как сегодня утром сторож одной из школ обнаружил на улице бесхозный пакет. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Взрывом сторожу оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он получил повреждения брюшной полости и грудной клетки. Пострадавший был срочно госпитализирован. Его прооперировали и в настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает.

 

Непонятная новость дня

В Тверской области региональные дороги будут ремонтировать по высоким стандартам строительства трассы М-11. В этом году на ремонт таких дорог область  планируется направить порядка 7,8 млрд рублей федеральных и собственных средств.

«Средства должны быть потрачены с максимальной эффективностью, поэтому мы будем особое внимание уделять соблюдению технологических регламентов и использованию качественных материалов при ремонте дорог, чтобы сохранить их в нормативном состоянии на продолжительный срок», - сообщил губернатор Игорь Руденя.

Для этого регион, по его словам, готов пригласить к участию в конкурсах на проведение работ компании, «доказавшие свою надежность и эффективность при строительстве трассы М-11».

 

Ассорти

Все семеро калининградских детей, от которых отказались их переехавшие в Москву опекуны, будут возвращены в Калининградскую область, сейчас им подыскивается новая семья.

Опекуны в 2013 году взяли на воспитание четверых сирот из Калининградской области, а в 2015-м - еще троих из Петрозаводска. В ноябре 2015 года семья с взятыми под опеку детьми в возрасте от 4 до 12 лет переехала в Москву. В столице опекуны  сдали приемных детей в центр содействия семейному воспитанию «Наш дом».

По словам директора центра, детей отдали потому, что «власти Москвы отказались оформлять приёмную семью и платить зарплату» иногородним приёмным родителям. В столице выплаты за каждого приёмного ребёнка могут достигать 85 тысяч рублей, тогда как в Калининграде семья получала по 18 тысяч.

Узнав о судьбе детей, власти Калининградской области приняли решение вернуть их в регион. «Мы решили забрать всех детей, ведь они жили в одной семье. Нельзя детей делить на своих и не своих. Все наши. Постараемся, чтобы сегодня руководитель Центра для детей без попечения родителей, представитель опеки и психолог вылетели в Москву», - заявила врио министра по социальной политике региона Анжелика Майстер.

* * *

 
Дом-музей Андрея Тарковского

В Ивановской области с 13 по 18 июня пройдет XI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». В этом году его основными площадками станут Иваново, Юрьевец, Плес и Кинешма. Ежегодно мероприятия фестиваля посещают около 25 тысяч человек, в программах кинопоказов демонстрируется более 150 фильмов и проходит около 50 творческих встреч.

В 2017 году отмечается 85-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Этому юбилею посвящены традиционные Дни Тарковского, которые проходят в регионе с 1 по 10 апреля.

* * *

В Краснодарском крае винзавод «Саук-Дере» предоставит российским коллекционерам возможность хранить частные коллекции вин в заводских подвалах.  Для этого планируется выделить два туннеля общей площадью 400 кв. метров. Хранилище будет напоминать банк с сейфами и ячейками. Арендаторы будут получать доступ к ячейкам с винами, а также к комнате для дегустаций.

Предложение адресовано частным коллекционерам, которые хотят хранить вино долго из-за того, что его много, или рассматривают его покупку как инвестиции. При этом клиенты смогут хранить в «Саук-Дере» любые вина, «за исключением открытых».

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