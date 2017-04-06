Несмотря на то, что правоохранительные органы по понятным причинам не спешат отчитываться о промежуточных результатах своей работы над поиском организаторов теракта в Санкт-Петербурге, так или иначе об их деятельности мы узнаем.

Так, утром в четверг глава администрации Невского района города Константин Серов сообщил, что в жилом доме на Товарищеском проспекте обезвредили взрывное устройство. Ранее, 6 апреля, стало известно, что жителей двух подъездов дома №22к1 на Товарищеском проспекте эвакуировали из-за обнаружения «опасного предмета». «Интерфаксу» источник в спецслужбах рассказал, что взрывное устройство было обнаружено работниками ФСБ около 5:00 утра «в результате реализации ряда оперативно-разыскных мероприятий». Свидетели произошедшего позже сообщили, что из дома, из которого были эвакуированы люди, сотрудники правоохранительных органов вывели в наручниках трех человек.

У дома на Товарищеском утром 6 апреля Ольга Рябинина / Metro

Иными словами, сотрудники ФСБ смогли вычислить квартиру, в которой находились люди, зачем-то собравшие что-то похожее на бомбу, или, по крайней мере, опасное. Пока неизвестно, связаны ли задержанные с терактом, зато Следственный комитет отчитался о задержании в Санкт-Петербурге знакомых Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта. Известно, что все задержанные — выходцы из Средней Азии и по по месту их жительства «обнаружены предметы, имеющие значение для расследования».

Следственный комитет также сообщил, что в ходе обыска в квартире на Гражданском проспекте, которую около месяца назад снял Джалилов, были найдены двухсторонний скотч, фольга и «другие предметы», аналогичные тем, что были обнаружены в конструкции обезвреженной бомбы.

По информации «Коммерсанта», СКР сейчас проверяет при содействии Комитета национальной безопасности Киргизии (КНБК) версию о том, что этнический узбек Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки «Туахид валь-джихад», которая действует в Сирии. По данным КНБК, в нее входят сотни узбеков, в том числе проживавших в Ошской области Киргизии. В прошлом году в области была проведена масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков, которые активно вербовали в группировку новых участников, а также готовили теракты. После этого Ошский суд, удовлетворив требование прокуратуры, признал «Туахид валь-джихад» террористической организацией, запретив ее деятельность. Однако, уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать интернет. Странички этой организации и связанных с нею групп можно найти практически во всех популярных соцсетях. Периодически их закрывают, в том числе по требованию российских властей.

Ирак, 2006 год. Gовстанцы, сражающиеся против войск Международной коалиции и их иракских союзников Menendj / ar.wikipedia.org

Между тем на теракт в Петербурге уже реагируют не только спецслужбы. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что регионы должны будут назначить ответственных за безопасность в метрополитене.

«Все организации, которые обеспечивают работу метрополитена в разных городах, должны будут назначить специальных ответственных за транспортную безопасность, создать подразделения транспортной безопасности, обеспечить организацию регламентов взаимодействия подразделений транспортной безопасности со специальными службами, федеральной службой безопасности, правоохранительными органами, которые занимаются соответствующей деятельностью», — сказал он. Вице-премьер добавил, что также необходимо оснастить техническими средствами безопасности все станции и перегоны метрополитена.

Отметим, что сейчас с выполнением регламентных работ по обеспечению безопасности стало особенно сложно. «Коммерсантъ» пишет, что в последние дни на телефоны оперативных служб с территории Украины постоянно поступают звонки с ложными сообщениями о заложенных бомбах. Несмотря на то, что информация изначально выглядит недостоверной, правоохранительные органы обязаны проверять ее, иногда даже проводя эвакуацию людей. Из-за сложностях в отношениях двух стран правоохранительные органы Украины не спешат помогать своим российским коллегам в наказании этих «телефонных террористов».